Задоров раскритиковал игру «Лос-Анджелеса». Даути ответил: «Абсурдные комментарии. Система 1-3-1 работает, многие просто этим разочарованы»

Теги Ванкувер Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути Никита Задоров Хоккей

Дрю Даути ответил Никите Задорову на критику стиля игры «Лос-Анджелес Кингс».

После поражения «Ванкувера» от «Лос-Анджелеса» со счетом 2:3 российский защитник раскритиковал систему игры соперника.

«Я имею в виду, это их система (1-3-1, при которой защита максимально насыщает среднюю зону, вынуждая соперника забрасывать шайбу в зону соперника вместо пасовых комбинаций – Sports). Они не делают розыгрыши, а просто забрасывают шайбу и сидят в обороне всю игру. Я хочу сказать, что их цель – не играть в хоккей и не давать играть другой команде, практически все.

Да, сложно отыграться, особенно когда ты уступаешь в два гола. У них было на один лишний отскок больше, чем у нас, так что это и стало разницей», – заявил Задоров.

На это ответил 34-летний защитник «Кингс».

«Довольно абсурдные комментарии. Когда мы ввели эту систему... Я не очень хотел в нее играть, если честно. Но по мере того, как мы продолжали играть по ней, видя, насколько она успешна и как расстраивает другие команды... Думаю, что многие из этих людей говорят это просто от разочарования, потому что она работает», – сказал Дрю Даути.

«Лос-Анджелес» занимает 8-е место в Западной конференции, опережая идущий 9-м «Сент-Луис» на 5 очков.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тот случай, когда правы все) Смотреть на ЛА просто невозможно, если за него не болеть. Никакого форчека — не очень современно и ярко. Но проблем они соперникам своим стилем создают вагон просто. Особенно, если забивают первыми. А с Кувером так было во всех трёх матчах.
+20
0
+20
Так они и когда кубки брали не атакой славились в первую очередь.
+7
0
+7
Ответ zamo
Тот случай, когда правы все) Смотреть на ЛА просто невозможно, если за него не болеть. Никакого форчека — не очень современно и ярко. Но проблем они соперникам своим стилем создают вагон просто. Особенно, если забивают первыми. А с Кувером так было во всех трёх матчах.
Все так. Дома еще пытаются, в гостях - откат. ;)

Ванкувер 46 хитов сделал в последнем очном матче. Что это?.. Новая всехитующая машина от Токкета?
+4
0
+4
Кто как хочет, так и играет. У меня на этом всё.
+4
-2
+2
Не в защиту ЛА, но три гола тоже забить надо. В хоккее не бывает так, что все залетает на шару. Создавать тоже необходимо.
+2
0
+2
Ответ Амфитрион
Так они и когда кубки брали не атакой славились в первую очередь.
Да, там все машины были. В хоккей от силы человека 3-4 могли играть. Остальные тупо работали. Ну и вполне заслуженно забрали свои два кубка.
+2
0
+2
Ну вот сегодня Эдмонтон же выиграл у Королей)) мотайте на ус, подстраивайтесь))
+1
0
+1
Эх еще бы скриншотов добавить и всё понятно будет по игре ЛАК
0
0
0
Ну так Задоров ничего такого не сказал, всё по делу.

Игра ЛАК откровенно скучная и несовременная? Да.
Даёт результат? Ну, видимо, да (хоть от Эдмонтона и вылетают в первом раунде)

Все правы, все молодцы

ЗЫ В ЛАК 1-3-1 уже по всем возрастам обучают, так что этот фирменный стиль надолго
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Все так. Дома еще пытаются, в гостях - откат. ;) Ванкувер 46 хитов сделал в последнем очном матче. Что это?.. Новая всехитующая машина от Токкета?
Эдмонтон ночью с ЛАК 49 хитов набрал. Чтобы шайбу в зону нормально завести, приходится буквально пробиваться
0
0
0
Ответ curdboy
Ну вот сегодня Эдмонтон же выиграл у Королей)) мотайте на ус, подстраивайтесь))
Там всё-таки МакДи 1+2 сделал. Не у каждой команды есть МакДи.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий