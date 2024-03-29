Задоров раскритиковал игру «Лос-Анджелеса». Даути ответил: «Абсурдные комментарии. Система 1-3-1 работает, многие просто этим разочарованы»

Дрю Даути ответил Никите Задорову на критику стиля игры «Лос-Анджелес Кингс».

После поражения «Ванкувера» от «Лос-Анджелеса» со счетом 2:3 российский защитник раскритиковал систему игры соперника.

«Я имею в виду, это их система (1-3-1, при которой защита максимально насыщает среднюю зону, вынуждая соперника забрасывать шайбу в зону соперника вместо пасовых комбинаций – Sports). Они не делают розыгрыши, а просто забрасывают шайбу и сидят в обороне всю игру. Я хочу сказать, что их цель – не играть в хоккей и не давать играть другой команде, практически все.

Да, сложно отыграться, особенно когда ты уступаешь в два гола. У них было на один лишний отскок больше, чем у нас, так что это и стало разницей», – заявил Задоров.

На это ответил 34-летний защитник «Кингс».

«Довольно абсурдные комментарии. Когда мы ввели эту систему... Я не очень хотел в нее играть, если честно. Но по мере того, как мы продолжали играть по ней, видя, насколько она успешна и как расстраивает другие команды... Думаю, что многие из этих людей говорят это просто от разочарования, потому что она работает», – сказал Дрю Даути.

«Лос-Анджелес» занимает 8-е место в Западной конференции, опережая идущий 9-м «Сент-Луис» на 5 очков.