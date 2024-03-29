Малкин о родителях: «Только приехали, и я в первом же матче делаю дубль. Не знаю как, но это работает! Поздно приехали – пусть до финала Кубка Стэнли остаются»

Евгений Малкин рад приезду родителей в Питтсбург.

Форвард «Пингвинс» дважды реализовал большинство в матче с « » (3:2) и был признан первой звездой этой игры.

Россиянин набрал 55-е (21+34) очко в текущем чемпионате , прервав 6-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 72 игры.

– Когда родители приезжают к вам, «Питтсбург» всегда играет в плей‑офф.

– Поздно приехали, если честно. Мы договаривались, что они прилетят раньше – даже в феврале. Но я сам что‑то тупанул. Или настроение не то было. В общем, не сообразил.

Но смотрите – родители только приехали, и я в первом же матче делаю дубль. Не знаю, как это работает. Но это работает!

– А на какой срок прилетели родители?

– Останутся, пока мы еще проводим эти 10 матчей.

– Может, им на пару раундов плей‑офф также задержаться?

– Ну если плей‑офф, то уже до победного – пусть до финала Кубка Стэнли остаются.

Надеюсь, что папа с мамой посмотрят хоккей. Чем больше, тем лучше для них. Они ведь хоккейные болельщики, по телевизору все игры смотрят.

Просыпаются в три часа ночи, залазят в интернет и болеют за меня. А мне приятно! И теперь вживую с трибуны можно поболеть, – сказал форвард « ».