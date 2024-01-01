Малкин о целях на 2024 год: «Сделаю все, чтобы забить 500 голов и дойти до четвертого Кубка Стэнли»

Евгений Малкин рассказал о целях на 2024 год.

«Уважаемые болельщики! Все города России и особенно родной Магнитогорск! Желаю вам здоровья, удачи и хорошего настроения в Новом году!

Любите хоккей и смотрите хоккей, ведь он объединяет и приносит нам всем радость. А я постараюсь радовать вас и дальше.

Сделаю все, чтобы забить 500 голов и дойти до четвертого Кубка Стэнли. Я буду очень стараться!

Спасибо, что болеете за меня, ваш Женя Малкин», – сказал форвард «Питтсбурга».

В 1098 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ на счету 37-летнего россиянина 1260 (485+775) очков.