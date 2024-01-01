Малкин о целях на 2024 год: «Сделаю все, чтобы забить 500 голов и дойти до четвертого Кубка Стэнли»

Теги Металлург Мг болельщики Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин рассказал о целях на 2024 год.

«Уважаемые болельщики! Все города России и особенно родной Магнитогорск! Желаю вам здоровья, удачи и хорошего настроения в Новом году!

Любите хоккей и смотрите хоккей, ведь он объединяет и приносит нам всем радость. А я постараюсь радовать вас и дальше.

Сделаю все, чтобы забить 500 голов и дойти до четвертого Кубка Стэнли. Я буду очень стараться!

Спасибо, что болеете за меня, ваш Женя Малкин», – сказал форвард «Питтсбурга». 

В 1098 играх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ на счету 37-летнего россиянина 1260 (485+775) очков. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
500 голов Малкин забьёт безусловно. Но вот кубок Стенли в четвёртый раз, это вряд-ли. Сегодняшний Питтсбург мало напоминает команду, способную выиграть кубок.
+3
0
+3
Ответ Максим Седов
500 голов Малкин забьёт безусловно. Но вот кубок Стенли в четвёртый раз, это вряд-ли. Сегодняшний Питтсбург мало напоминает команду, способную выиграть кубок.
совсем недавно и про Сент Луис говорили так же, когда они первую половину сезона просрали вчистую. а потом собрались - залетели в плей-офф - и там всех вынесли, забрав Кубок. НХЛ тем и интересна, что даже аутсайдеры - порой становятся победителями, и наоборот - фавориты просирают всё что можно
+2
-1
+1
Передайте Костеровой, что помимо бухла, нужно ещё и закуску на стол ставить
+4
-4
0
Удачи.
0
0
0
500 ждём, кс вряд ли. Текущий состав это «предперестроечный», так что о кс можно забыть лет на 5-10
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий