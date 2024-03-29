Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах «Колорадо». Она стала 2-й в истории НХЛ
Нэтан Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах.
Форвард «Колорадо» остался без очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3 Б).
На счету 28-летнего канадца 123 (45+78) балла в 73 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги.
Маккиннон впервые в этом сезоне не совершил результативных действий в домашних матчах «Эвеланш». Его серия из 35 подряд игр с очками дома прервалась (29+48 на отрезке).
Она стала 2-й по продолжительности в истории НХЛ. В сезоне-1988/89 Уэйн Гретцки установил абсолютный рекорд, набрав очки во всех 40 домашних матчах «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате (тогда в календаре у каждой команды было по 80 игр).
НХЛ сочла, что был автогол. Если автогол - ассистентов нет.
Вернее чистый пас Маккинона, почему Тейвзу без ассистентов записали?
Посмотрите гол, кто что думает?
Беднар сказал что просмотрят эпизод этот и если что обратяться
Абзацем выше выделенного сказано: если игрок защищающейся команды ЗАБРОСИЛ шайбу в свои ворота (автогол), то ассистов нет.
Маркером выделен пункт про гол от защищающегося игрока в любой иной манере (т.е. без броска - рикошет и т.д.). Тогда да, могут быть и ассисты, ничего нового тут нет. Такие моменты и не фиксируются как автогол.