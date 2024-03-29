Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах «Колорадо». Она стала 2-й в истории НХЛ

Нэтан Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах.

Форвард « » остался без очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с « » (2:3 Б).

На счету 28-летнего канадца 123 (45+78) балла в 73 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги.

Маккиннон впервые в этом сезоне не совершил результативных действий в домашних матчах «Эвеланш». Его серия из 35 подряд игр с очками дома прервалась (29+48 на отрезке).

Она стала 2-й по продолжительности в истории НХЛ. В сезоне-1988/89 установил абсолютный рекорд, набрав очки во всех 40 домашних матчах « » в регулярном чемпионате (тогда в календаре у каждой команды было по 80 игр).