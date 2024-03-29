Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах «Колорадо». Она стала 2-й в истории НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Колорадо Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон прервал серию из 35 подряд игр с очками в домашних матчах.

Форвард «Колорадо» остался без очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3 Б). 

На счету 28-летнего канадца 123 (45+78) балла в 73 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги. 

Маккиннон впервые в этом сезоне не совершил результативных действий в домашних матчах «Эвеланш». Его серия из 35 подряд игр с очками дома прервалась (29+48 на отрезке). 

Она стала 2-й по продолжительности в истории НХЛ. В сезоне-1988/89 Уэйн Гретцки установил абсолютный рекорд, набрав очки во всех 40 домашних матчах «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате (тогда в календаре у каждой команды было по 80 игр). 

15 комментариев
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Спад ожидаемый . Играть весь сезон по 24+ минуты это для напа очень много . Сегодня 27:53. Так на плов и сил не хватит
+17
0
+17
Ответ Supercare
Гол Тейвза разве не с паса Маккинона? Вернее чистый пас Маккинона, почему Тейвзу без ассистентов записали? Посмотрите гол, кто что думает?
Devon Toews (12) OWN

НХЛ сочла, что был автогол. Если автогол - ассистентов нет.
+8
0
+8
Ответ Supercare
Гол Тейвза разве не с паса Маккинона? Вернее чистый пас Маккинона, почему Тейвзу без ассистентов записали? Посмотрите гол, кто что думает?
Линдгрен (55 номер Рейнджерс) зачем-то в свои ворота шайбу махнул. Посмотрите на повторе на его реакцию.
+6
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+6
Ответ ansat
Линдгрен (55 номер Рейнджерс) зачем-то в свои ворота шайбу махнул. Посмотрите на повторе на его реакцию.
Когда Рейнджеры вратаря поздравляли, Игорь Линдгрену персонально клюшкой по заднице отвесил))
+4
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+4
Ответ Артем Зырянов
Чистейший ассист.
Несколько дней назад Кучерову не засчитали ровно так же. Причем праймери. Так что 1-1.
+3
0
+3
Ответ melmi
Спад ожидаемый . Играть весь сезон по 24+ минуты это для напа очень много . Сегодня 27:53. Так на плов и сил не хватит
Да какой спад - одна игра без очков
+1
0
+1
Ответ Кашпир
Несколько дней назад Кучерову не засчитали ровно так же. Причем праймери. Так что 1-1.
У Кучерова было совсем по-другому. Там четко защитник срезал шайбу в свои ворота. В случае с Маком я так и не увидел момента автогола.
+2
-1
+1
А Макдэвид тут как тут
+3
-3
0
Гол Тейвза разве не с паса Маккинона?
Вернее чистый пас Маккинона, почему Тейвзу без ассистентов записали?
Посмотрите гол, кто что думает?
+1
-1
0
Неплохо бы тег НХЛ к новости добавить. В ленте не отображается.
0
0
0
Ответ Supercare
Гол Тейвза разве не с паса Маккинона? Вернее чистый пас Маккинона, почему Тейвзу без ассистентов записали? Посмотрите гол, кто что думает?
Так и не понял по повторам где там автогол
+2
-2
0
Ответ Александр Балабанов
Devon Toews (12) OWN НХЛ сочла, что был автогол. Если автогол - ассистентов нет.
Ассисты тоже могут записываться при таких голах.. Пункт правил 78.4 (в концовке, скрин кинуть не могу).. Но вот ссыль твиттера https://x.com/ConorMcGahey/status/1773586833349247415?s=20

Беднар сказал что просмотрят эпизод этот и если что обратяться
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Ответ Alexandr$BvB09
Ассисты тоже могут записываться при таких голах.. Пункт правил 78.4 (в концовке, скрин кинуть не могу).. Но вот ссыль твиттера https://x.com/ConorMcGahey/status/1773586833349247415?s=20 Беднар сказал что просмотрят эпизод этот и если что обратяться
А вы внимательно прочитали, что там написано?)

Абзацем выше выделенного сказано: если игрок защищающейся команды ЗАБРОСИЛ шайбу в свои ворота (автогол), то ассистов нет.

Маркером выделен пункт про гол от защищающегося игрока в любой иной манере (т.е. без броска - рикошет и т.д.). Тогда да, могут быть и ассисты, ничего нового тут нет. Такие моменты и не фиксируются как автогол.
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