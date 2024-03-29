Игорь Никитин: «Кураж «Авангарда» нельзя контролировать, но можно – самого себя. 7-й матч все покажет, можно многое наобещать, но нужно сделать»

Игорь Никитин высказался о кураже «Авангарда» и предстоящем 7-м матче серии.

« », ведя 2:0, дома уступил « » (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– Все-таки перенос пятого матча как-то сказался?

– Нет, это отговорки в пользу бедных.

– Что нужно сделать, чтобы сломить кураж «Авангарда»?

– Ты не можешь контролировать кураж «Авангарда», ты можешь контролировать самого себя.

Мы будем сосредотачиваться на тех ценностях, которые есть у нас в команде. Это самое главное.

– Нет ощущения, что выпустили серию из-под контроля?

– Следующий матч все покажет. Можно многое наобещать, но нужно сделать, – сказал главный тренер « » .