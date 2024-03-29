Игорь Никитин: «Кураж «Авангарда» нельзя контролировать, но можно – самого себя. 7-й матч все покажет, можно многое наобещать, но нужно сделать»
Игорь Никитин высказался о кураже «Авангарда» и предстоящем 7-м матче серии.
«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.
– Все-таки перенос пятого матча как-то сказался?
– Нет, это отговорки в пользу бедных.
– Что нужно сделать, чтобы сломить кураж «Авангарда»?
– Ты не можешь контролировать кураж «Авангарда», ты можешь контролировать самого себя.
Мы будем сосредотачиваться на тех ценностях, которые есть у нас в команде. Это самое главное.
– Нет ощущения, что выпустили серию из-под контроля?
– Следующий матч все покажет. Можно многое наобещать, но нужно сделать, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.
дай Бог удачи Локомотиву в 7 матче.