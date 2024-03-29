Игорь Никитин: «Кураж «Авангарда» нельзя контролировать, но можно – самого себя. 7-й матч все покажет, можно многое наобещать, но нужно сделать»

Теги Авангард Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин высказался о кураже «Авангарда» и предстоящем 7-м матче серии.

«Локомотив», ведя 2:0, дома уступил «Авангарду» (2:3) в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3-3). Седьмая игра пройдет 30 марта в Омске.

– Все-таки перенос пятого матча как-то сказался?

– Нет, это отговорки в пользу бедных.

– Что нужно сделать, чтобы сломить кураж «Авангарда»?

– Ты не можешь контролировать кураж «Авангарда», ты можешь контролировать самого себя.

Мы будем сосредотачиваться на тех ценностях, которые есть у нас в команде. Это самое главное.

– Нет ощущения, что выпустили серию из-под контроля?

– Следующий матч все покажет. Можно многое наобещать, но нужно сделать, – сказал главный тренер «Локомотива» Никитин.

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9 комментариев
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Какой же он адекватный мужик! Респект!
+21
-1
+20
Ответ Fred Wilson
Какой же он адекватный мужик! Респект!
Да Игорь Крутой мужик, легенда авангарда
+7
0
+7
Успеха, Игорь Валерьевич! Все получится
+6
-2
+4
Ответ yarko_svetit
Игорь Валерьевич, по совокупности этого сезона, победа Локомотива в серии - справедлива! дай Бог удачи Локомотиву в 7 матче.
Он давал вам удачи, но вы ей не воспользовались. Два матча забрали на выезде. Надо было дожимать. А вы рано начали праздновать победу, слушая умников про то, что локомотив машина, а у авангарда только одно звено. Очень надеюсь, что авангард в седьмой игре накажет локомотив за такое легкомыслие.
+6
-3
+3
Игорь Валерьевич, по совокупности этого сезона, победа Локомотива в серии - справедлива!
дай Бог удачи Локомотиву в 7 матче.
+4
-3
+1
Авангард вперёд Локо спасибо за сезон
+2
-2
0
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