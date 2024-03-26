«Амур» готов дать Радулову больше 100 млн рублей в год. Форвард не хочет на Дальний Восток

Александру Радулову готовы предложить зарплату больше 100 миллионов рублей в год.

« » заинтересован в подписании соглашения с 37-летним нападающим, который может стать неограниченно свободным агентом после завершения договора с « ».

Хабаровский клуб готов предложить форварду зарплату в размере больше 100 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Бизнес Online».

Но сам не готов ехать на Дальний Восток.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

Ранее сообщалось, что «Амур» готов предлагать до 120 миллионов рублей в год топовым хоккеистам.