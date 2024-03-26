«Амур» готов дать Радулову больше 100 млн рублей в год. Форвард не хочет на Дальний Восток
Александру Радулову готовы предложить зарплату больше 100 миллионов рублей в год.
«Амур» заинтересован в подписании соглашения с 37-летним нападающим, который может стать неограниченно свободным агентом после завершения договора с «Ак Барсом».
Хабаровский клуб готов предложить форварду зарплату в размере больше 100 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Бизнес Online».
Но сам Александр Радулов не готов ехать на Дальний Восток.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.
Ранее сообщалось, что «Амур» готов предлагать до 120 миллионов рублей в год топовым хоккеистам.
Радулова больше нет.