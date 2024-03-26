«Амур» готов дать Радулову больше 100 млн рублей в год. Форвард не хочет на Дальний Восток

Теги Ак Барс Амур возможные переходы Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александру Радулову готовы предложить зарплату больше 100 миллионов рублей в год.

«Амур» заинтересован в подписании соглашения с 37-летним нападающим, который может стать неограниченно свободным агентом после завершения договора с «Ак Барсом».

Хабаровский клуб готов предложить форварду зарплату в размере больше 100 миллионов рублей в год, об этом сообщил «Бизнес Online».

Но сам Александр Радулов не готов ехать на Дальний Восток.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 40 (16+24) очков в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

Ранее сообщалось, что «Амур» готов предлагать до 120 миллионов рублей в год топовым хоккеистам.

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16 комментариев
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Раздуплитесь Амур. Старый токсичный хоккеист вам не поможет. Его даром никому не нужно
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101 миллион и дальневосточный гектар, а также участие в программе земский хоккеист :)
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Лучше два хороших игрока по 50 лямов ,чем один Радулов за сто ! Один Радулов ничего не сделает уже в свои годы , ему нужны хорошие партнёры по игре ,что бы он понимал их ,а они его игру !
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Господи, горе-управленцы и осваиватели госсредств
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Платить 100 ?за имя?
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Амуру нужно набирать игроков по качествам, а не по именам. В лиге достаточно голодных до хоккея молодых хоккеистов с хорошим потенциалом. Вот им и нужно давать шансы, и потом удерживать хорошими зарплатами. Но для этого, конечно, нужна грамотная селекция. Звездунов-трусовозов миллионами заваливать проще, разумеется, но на этом команду-победителя не построишь.
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Игрок, который не хочет больше зарплату и не игрок уже!
Радулова больше нет.
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а остальные за еду будут играть
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Амур, не надо. Потратьте эту сотку с куда большей пользой, чем платить хоккеисту, который по сути уже доигрывает карьеру. Так ещё и не особо к вас хочет.
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Ответ Сергей Павлов
Раздуплитесь Амур. Старый токсичный хоккеист вам не поможет. Его даром никому не нужно
Ну для привлечения болельщиков может быть и даст. В любом случае 1-2 хоккеиста погоды в игровом планене сделают.
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Ответ Огюст
Лучше два хороших игрока по 50 лямов ,чем один Радулов за сто ! Один Радулов ничего не сделает уже в свои годы , ему нужны хорошие партнёры по игре ,что бы он понимал их ,а они его игру !
Лучше 5 за 20 и такие есть
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Ответ Сергей
Лучше 5 за 20 и такие есть
Да , молодые хоккеисты и за такие деньги свой первый сезон отыграют !
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ахахах агенты работают уже))
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сами раздуваем зарплатные ведомости
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Зачем нужен сбитый летчик, у него уже интереса к игре нет. Лучше взять голодных до побед, с горящими глазами!
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