Загидулин заработает 32 млн рублей за год по контракту с «Нефтехимиком» (Metaratings)

Теги Нефтехимик КХЛ Артем Загидулин деньги Хоккей

Артем Загидулин заработает 32 млн рублей за год по контракту с «Нефтехимиком».

Об этом сообщает Metaratings.

26 марта вратарь продлил контракт с «Нефтехимиком» на один год.

28-летний Загидулин перешел в нижнекамский клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата из «Металлурга».

Суммарно он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24 26 игр (2 матча на ноль, коэффициент надежности 2,29). 

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11 комментариев
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Итак, очередное идиотское подписание за невменяемые деньги... И почему я не удивлён. Короче, следующий сезон опять мимо плей-офф.
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Поопытнее не в КХЛ а в общем. Разные лиги.
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Я уже как "бабка-процентщица" в каждом посте про деньги. Думаю остановлюсь, ведь всем всё ясно. Короче, я надеюсь что заиграет, мне он импонирует, но естественно это суперриск и заходим мы в сезон как всегда без железной вратарской бригады и уже обжигались не раз и даже не два, просто со старта -7/-10 игр и судорожно искать спасение-это такое себе, но руководству видимо нравится...
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Ответ sed3009
Лимит на легионеров делает своё дело. Да и откровенно не дыра он, если у тебя нет в защите Пресса, Яковлева и Дронова.
Ну да, там в обороне величайшие Сидоров, Хлыстов и Петрищев)
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Как он это делает??? Дыра дырой .....
А такие бабки рубит.....Из облости фантастики.
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Радуюсь? Я что маленький мальчик чтобы радоваться подписаниям игроков. Подписали и подписали, я считаю он лучше дыры Тихомирова, это лично моё мнение. Сезон покажет.
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Ответ Олег
Как он это делает??? Дыра дырой ..... А такие бабки рубит.....Из облости фантастики.
Лимит на легионеров делает своё дело. Да и откровенно не дыра он, если у тебя нет в защите Пресса, Яковлева и Дронова.
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Ответ Олег
Как он это делает??? Дыра дырой ..... А такие бабки рубит.....Из облости фантастики.
А Тихомиров дыра за 30 пол сезона просидел это как рассматривать? В любом случае будет поопытнее Тихомирова.
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Ответ НХ
А Тихомиров дыра за 30 пол сезона просидел это как рассматривать? В любом случае будет поопытнее Тихомирова.
Тихомиров - 168 игр в КХЛ, 91.7% отбитых за карьеру. Загидулин - 70 игр в КХЛ, 91.6% отбитых за карьеру.

С какого перепугу он "поопытнее"?
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Ответ _abc_
Итак, очередное идиотское подписание за невменяемые деньги... И почему я не удивлён. Короче, следующий сезон опять мимо плей-офф.
Зато rollercoaster, огромный провал в начале, отличная попытка спасти сезон и непредсказуемая концовка )
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Ответ НХ
Поопытнее не в КХЛ а в общем. Разные лиги.
Т.е., ты радуешься тому, что за 32 миллиона подписали вратаря уровня ВХЛ/финской лиги, глубокого бэкапа АХЛ и игравшего в КХЛ меньше и хуже того, кого ты называешь дырой?
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