Загидулин заработает 32 млн рублей за год по контракту с «Нефтехимиком» (Metaratings)
Артем Загидулин заработает 32 млн рублей за год по контракту с «Нефтехимиком».
Об этом сообщает Metaratings.
26 марта вратарь продлил контракт с «Нефтехимиком» на один год.
28-летний Загидулин перешел в нижнекамский клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата из «Металлурга».
Суммарно он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24 26 игр (2 матча на ноль, коэффициент надежности 2,29).
А такие бабки рубит.....Из облости фантастики.
С какого перепугу он "поопытнее"?