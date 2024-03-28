Загидулин заработает 32 млн рублей за год по контракту с «Нефтехимиком» (Metaratings)

Артем Загидулин заработает 32 млн рублей за год по контракту с «Нефтехимиком».

Об этом сообщает Metaratings.

26 марта вратарь продлил контракт с « » на один год.

28-летний перешел в нижнекамский клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата из «Металлурга».

Суммарно он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24 26 игр (2 матча на ноль, коэффициент надежности 2,29).