Кучеров набрал 0+4 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 122 очка против 117 у Маккиннона и 112 у Макдэвида

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Колорадо Сан-Хосе НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров набрал 0+4 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» выступил ассистентом при всех шайбах своей команды в матче с «Шаркс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ и стал первой звездой. 

В активе Кучерова 122 (41+81) очка в 68 играх при полезности «+6». Сегодня Никита (16:47, 3:34 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо. 

Россиянин увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 5 очков. «Лайтнинг» осталось провести 13 игр до конца регулярки (Кучеров пропустил 1 матч по ее ходу). 

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 117 (42+75) очков в 69 играх. У «Эвеланш» осталось 13 игр в календаре. 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 112 (26+86) очков в 65 играх. У «Ойлерс» осталось 15 игр в календаре (Коннор пропустил 2 матча по ходу регулярки). 

Материалы по теме

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Может Никите нужно писать в комментариях перед матчем, какое количество очков набирать. Может это так работает)))
4 очка просили, получите!))
+69
0
+69
Очень вовремя провел два блестящих матча, вернувшись в гонку бомбардиров. Какой напряженный и интересный финиш регулярки нас ждет!
+64
0
+64
Ответ sportnsk
Очень вовремя провел два блестящих матча, вернувшись в гонку бомбардиров. Какой напряженный и интересный финиш регулярки нас ждет!
4блестящих матча.
5+2+4+4.
+55
0
+55
Что ни говори, а этот сезон это пиршество для всех любителей НХЛ. Битва трёх титанов в бомбардирской гонке, где каждый может выбрать за кого болеть. Пусть в итоге в схватке за Арт Росс победит сильнейший! Куч не сбавляй оборотов, противостояние ещё не окончено с Маками.
+50
0
+50
Ответ Крис Тюша
Что ни говори, а этот сезон это пиршество для всех любителей НХЛ. Битва трёх титанов в бомбардирской гонке, где каждый может выбрать за кого болеть. Пусть в итоге в схватке за Арт Росс победит сильнейший! Куч не сбавляй оборотов, противостояние ещё не окончено с Маками.
А если не забывать голевую машину Остона, великолепных Пастрняка и Панарина, то понимаешь какой мощный сезон мы наблюдаем в НХЛ.
+38
0
+38
Тампа на данный момент забила 244 шайбы. Куч поучаствовал ровно в половине, и отрыв в команде по очкам от второго места 44 балла(Поинт). Если за это не давать Харта, то что еще нужно сделать
+39
-2
+37
Давай Куч вперед!! Харт должен быть твоим. Лучший игрок на данный момент!
+36
-2
+34
Ответ Фанат спорта01
4блестящих матча. 5+2+4+4.
Ваша правда!
Видимо Никита приучил и уже на подсознательном уровне два очка за игру считаются средним, если не скверным достижением. :)
+29
0
+29
А я вживую увидел все эти 4 передачи))))
+29
0
+29
Если это не Харт, то я тогда не знаю, что такое Харт. Поучаствовал ровно в 50% голов команды. Будь у Тампы даже пол-Кучерова плелись бы сейчас где-то между Питтсбургом и Монреалем.
+29
-1
+28
Кучерову нужен свой Дух🙂
+26
0
+26
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 145 (48+97) очков за сезон.
Классное число 150 (50+100)
Мне кажется это было бы вообще топ!)
+24
0
+24
Идет по графику 145 (48+97) очков за сезон.
+21
0
+21
Разошелся Никита Игоревич, в последних 4-х матчах набрал 15 очков, проводит свой лучший сезон, идет на 140 очков, среди российских хоккеистов это будет практически недосягаемая планка.
+20
0
+20
Сезон, конечно, шикарный. Битва Куча и Маков, голевая машина Усатого мекса, Панарин и Пастрняк в огне, а там тихой сапой Александр Михалыч разменял последний полтинник до рекорда Гретцки... В интересные времена живем!
+19
0
+19
Куч опять первым перешагнул круглую отметку - в 120 очков, как и большинство подобных рубежей, кроме начала сезона и 110 очков - одним словом тянет пилотон за собой) Ещё и 850 очков за карьеру сегодня преодолел!
+18
-1
+17
Каюсь, пару недель назад практически был уверен, что МакКиннон не отдаст преимущества.
Опять недооценил Никитоса.
+18
-1
+17
Ответ Григорий Печорин
Комментарий скрыт
ты это...верь кароче)
+15
-1
+14
Что за зверь этот хлопец! Красавчик Никита, так держать!!!
+14
-1
+13
Особая благодарность Пойнту, Дюклеру за реализацию. Не будь их, не было бы очков у Кучерова.
Всё взаимосвязано, хоккей это командная игра прежде всего.
А Куч хорош, безусловно хорош.
+13
0
+13
Вторая игра подряд с 4 очками! Че творит этот парень! 19 игр в сезоне с 4 очками! Это просто ######(хорошо)!
+12
0
+12
Ответ Фтемноте
Может его ещё спросить "Что с лицом...?"))) Только я по американски не умею говорить)
what’s with the ebalo?
+12
0
+12
Четвёртый пас - Уровень - Бог Хоккея
+11
0
+11
в последних 4 играх у Куча 3+12...15 шайб Тампы из 20 его.
+10
0
+10
Как бы не закончилась эта гонка, Никита однозначно MVP сезона
+10
0
+10
Ответ Григорий Печорин
Комментарий скрыт
Но что-то вы хейтерки так и липните на ветки с новостью о Кучерове. Вас не отталкивает совсем.
+10
0
+10
Опять 4 очка

Да КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
+9
0
+9
Спасибо за доброе утро, Никита!
+8
0
+8
А помните как два месяца назад говорили что эта Тампа не попадёт в плей-офф?
+8
0
+8
Ответ VintDV
Никита Красавчик!!! Давай, жги до конца сезона!!! Хотим новый рекорд среди наших игроков!!!
Рекорд более, чем реален. Всего 8 очков в 13 матчах. Нужно ставить более трудные задачи (забить 50 шайб или сделать 100 передач), что бы не дать Харт было бы преступлением.
+7
0
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий