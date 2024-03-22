Кучеров набрал 0+4 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 122 очка против 117 у Маккиннона и 112 у Макдэвида
Никита Кучеров набрал 0+4 с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» выступил ассистентом при всех шайбах своей команды в матче с «Шаркс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ и стал первой звездой.
В активе Кучерова 122 (41+81) очка в 68 играх при полезности «+6». Сегодня Никита (16:47, 3:34 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо.
Россиянин увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 5 очков. «Лайтнинг» осталось провести 13 игр до конца регулярки (Кучеров пропустил 1 матч по ее ходу).
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 117 (42+75) очков в 69 играх. У «Эвеланш» осталось 13 игр в календаре.
На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – 112 (26+86) очков в 65 играх. У «Ойлерс» осталось 15 игр в календаре (Коннор пропустил 2 матча по ходу регулярки).
4 очка просили, получите!))
5+2+4+4.
Видимо Никита приучил и уже на подсознательном уровне два очка за игру считаются средним, если не скверным достижением. :)
Мне кажется это было бы вообще топ!)
Опять недооценил Никитоса.
Всё взаимосвязано, хоккей это командная игра прежде всего.
А Куч хорош, безусловно хорош.
Да КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?