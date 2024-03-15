Кучеров набрал 1+4 с «Рейнджерс» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 112 очков против 115 у Маккиннона

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Брэйден Пойнт Хоккей

Никита Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3) и был признан второй звездой. Первой звездой был назван партнер россиянина Брэйден Пойнт с 6 (3+3) баллами. 

На счету Кучерова стало 112 (39+73) очков в 65 играх. Текущая результативная серия – 9 матчей (3+15 на отрезке).

Он сократил отставание от лидера бомбардирской гонки – Нэтана Маккиннона из «Колорадо». У канадца 115 (42+73) баллов в 67 играх. На третьем месте идет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (106 очков в 62 играх, 25+81). 

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 16 игр, «Эвеланш» – 15, «Ойлерс» – 18. При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» трижды сыграют друг против друга. 

Сегодня Никита (16:44, 2:29 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю. 

25 комментариев
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Кучеров Дацюка по шайбам обошёл за карьеру, 315 против 314.
+24
0
+24
С 1 февраля 2024 года на текущий момент:
К.Макдэвид - 39 очков (5 голов + 34 передачи), 19 игр
Н.Маккиннон - 31 очко (11+20), 18 игр
Л.Драйзайтль - 29 очков (10+19), 19 игр
К.Капризов - 28 очков (14+14), 17 игр
Н.Кучеров - 27 очков (7+20), 16 игр
М.Рантанен - 24 очка (7+17), 18 игр
+20
0
+20
-3 от МакКиннона и + 6 от Макди. Гонка продолжается. Куч лучший!!!
+19
0
+19
Погодите, тут же местные "эксперты" его уже похоронили.
Говорят железно третьим будет.
А теперь Никита всего на 3 очка отстаёт от Маккиннона, плюс имеет матч в запасе. Вся борьба впереди.
+16
-3
+13
Кучеров вошёл в Клуб-150 по передачам за всю историю!
+8
0
+8
Нужно чаще бросать самому
+6
0
+6
Это база
+7
-1
+6
Куч могуууууч!
+5
-1
+4
Лучший куч🔥🔥🔥
+4
0
+4
Кучеров сегодня 🔥
+3
0
+3
В такой гонке важен кураж, настрой - 5 очков в ситуации, когда казалось, что всё, улетают Маки - этот настрой могут Никите дать. Посмотрим. От команды ещё много будет зависеть.
+2
0
+2
Просто зверюга !
+2
0
+2
Включил вторую передачу)
+2
0
+2
Ответ PolarBear
Комментарий скрыт
Хорошо, горишь...
+2
0
+2
с 1 марта 2024 года на текущий момент:
Н.Маккиннон - 15 очков (6 голов + 9 передач), 6 игр
Л.Драйзайтль - 13 очков (4+9), 7 игр
М.Рантанен - 13 очков (3+10), 6 игр
К.Макдэвид - 12 очков (3+9), 7 игр
К.Бедард - 11 очков (3+8), 6 игр
К.Капризов - 10 очков (14+14), 6 игр

Кучеров с 8 очками где-то на 26 месте, позади Пойнта (9 очков, 5+4, 4 игры) и Дюклера (8 очков, 5+3, 5 игр)
+1
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+1
Пойнт там вообще 6 очков (пойнтов) набрал)
+1
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+1
Я уж думал всё, но ещё поборемся.
+1
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Куч в этом сезоне с топами набирает немало кстати)
Продолжаем гонку) Тампе надо попадать в плей-офф а значит Куч будет играть много и набирать)
и самое главное Кучу воздалось за прошлые игры...много он не добрал например в игре с Филами (где должен был набирать 3-4 очка)
+1
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+1
Ответ curdboy
С 1 февраля 2024 года на текущий момент: К.Макдэвид - 39 очков (5 голов + 34 передачи), 19 игр Н.Маккиннон - 31 очко (11+20), 18 игр Л.Драйзайтль - 29 очков (10+19), 19 игр К.Капризов - 28 очков (14+14), 17 игр Н.Кучеров - 27 очков (7+20), 16 игр М.Рантанен - 24 очка (7+17), 18 игр
А с 1 марта на текущий момент?)
+2
-1
+1
Ответ Дуайт-Генерал Манфреди
Погодите, тут же местные "эксперты" его уже похоронили. Говорят железно третьим будет. А теперь Никита всего на 3 очка отстаёт от Маккиннона, плюс имеет матч в запасе. Вся борьба впереди.
ага, писали, что Маки это совершенно другой уровень)
+2
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Адепты Маков, что с лицом?
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С Флоридой тоже можно будет набрать неплохо очков, она сейчас на спаде
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Неожиданно. Вернулся в гонку. Один матч в запасе и минус 3 очка. Пр очкам за матч почти равенство у трёх лидеров. И как вовремя для Тампы.
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Ответ Вадим Сидоров
А с 1 марта на текущий момент?)
написал, чуть ниже в комментариях (если сначала идут более ранние)
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