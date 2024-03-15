Кучеров набрал 1+4 с «Рейнджерс» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 112 очков против 115 у Маккиннона

Никита Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард « » набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата с « » (6:3) и был признан второй звездой. Первой звездой был назван партнер россиянина Брэйден Пойнт с 6 (3+3) баллами.

На счету стало 112 (39+73) очков в 65 играх. Текущая результативная серия – 9 матчей (3+15 на отрезке).

Он сократил отставание от лидера бомбардирской гонки – Нэтана Маккиннона из «Колорадо». У канадца 115 (42+73) баллов в 67 играх. На третьем месте идет Коннор Макдэвид из « » (106 очков в 62 играх, 25+81).

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 16 игр, «Эвеланш» – 15, «Ойлерс» – 18. При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» трижды сыграют друг против друга.

Сегодня Никита (16:44, 2:29 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю.