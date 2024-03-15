Кучеров набрал 1+4 с «Рейнджерс» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 112 очков против 115 у Маккиннона
Никита Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Тампы» набрал 5 (1+4) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3) и был признан второй звездой. Первой звездой был назван партнер россиянина Брэйден Пойнт с 6 (3+3) баллами.
На счету Кучерова стало 112 (39+73) очков в 65 играх. Текущая результативная серия – 9 матчей (3+15 на отрезке).
Он сократил отставание от лидера бомбардирской гонки – Нэтана Маккиннона из «Колорадо». У канадца 115 (42+73) баллов в 67 играх. На третьем месте идет Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (106 очков в 62 играх, 25+81).
До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» осталось провести 16 игр, «Эвеланш» – 15, «Ойлерс» – 18. При этом «Колорадо» и «Эдмонтон» трижды сыграют друг против друга.
Сегодня Никита (16:44, 2:29 – в большинстве, «+2») нанес 1 бросок в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю.
К.Макдэвид - 39 очков (5 голов + 34 передачи), 19 игр
Н.Маккиннон - 31 очко (11+20), 18 игр
Л.Драйзайтль - 29 очков (10+19), 19 игр
К.Капризов - 28 очков (14+14), 17 игр
Н.Кучеров - 27 очков (7+20), 16 игр
М.Рантанен - 24 очка (7+17), 18 игр
Говорят железно третьим будет.
А теперь Никита всего на 3 очка отстаёт от Маккиннона, плюс имеет матч в запасе. Вся борьба впереди.
Н.Маккиннон - 15 очков (6 голов + 9 передач), 6 игр
Л.Драйзайтль - 13 очков (4+9), 7 игр
М.Рантанен - 13 очков (3+10), 6 игр
К.Макдэвид - 12 очков (3+9), 7 игр
К.Бедард - 11 очков (3+8), 6 игр
К.Капризов - 10 очков (14+14), 6 игр
Кучеров с 8 очками где-то на 26 месте, позади Пойнта (9 очков, 5+4, 4 игры) и Дюклера (8 очков, 5+3, 5 игр)
Продолжаем гонку) Тампе надо попадать в плей-офф а значит Куч будет играть много и набирать)
и самое главное Кучу воздалось за прошлые игры...много он не добрал например в игре с Филами (где должен был набирать 3-4 очка)