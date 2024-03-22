Панарин сделал 3-й хет-трик в сезоне – в матче против «Бостона». У него 97 очков в 70 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забросил три шайбы в матче с «Бостоном» (5:2).

Форвард «Рейнджерс» признан первой звездой этой игры.

Россиянин сделал третий хет-трик в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 70 играх сезона он набрал 97 (41+56) очков.

Сегодня за 21:25 (0:57 – в большинстве) у Панарина 6 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 3».

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23 комментария
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Хлеб в этом сезоне очень горяч!!!💪
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+45
На 9 голов увеличил свой снайперский рекорд за сезон. В 32 года. А еще играть 12 матчей. Может и Артем в свой аномальный сезон 50 шайб забросит? Почему нет? До сотки рукой подать, нужна новая мотивация.
+32
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лучший результат в карьере между прочим
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+23
Ответ lazzziale
и как же обидно. что сразу же после второй шайбы. тут же попал в штангу...а если бы забил. то это был бы чистый хет трик....для тех кто не в курсе расскажу. что чистым хет триком считается когда твоя фамилия на табло написана три раза подряд. без надписей других игоков забитых шайб.. но в любом случае молодчик на хет трик все таки сподобился...
только называется он натуральный,а не чистый
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Первый сорокет Панарина! Скоро первая сотня будет!
+16
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+16
и как же обидно. что сразу же после второй шайбы. тут же попал в штангу...а если бы забил. то это был бы чистый хет трик....для тех кто не в курсе расскажу. что чистым хет триком считается когда твоя фамилия на табло написана три раза подряд. без надписей других игоков забитых шайб..
но в любом случае молодчик на хет трик все таки сподобился...
+17
-4
+13
Ответ Газимагомед Ахмедов
Рекорд Кейна перебёт и окончательно снимет вопрос кто кого тянул.молоток Панарин как игрок и как человек.
Этот вопрос давно уже мало кого интересует.
+10
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+10
ПРОСТО КРАСАВЧИК ДАВАЙ ПРОДОЛЖАЙ РАДОВАТЬ НАС ДО СОТНИ РУКОЙ ПОДАТЬ УДАЧИ ТОВАРИЩ
+7
-1
+6
Ответ lazzziale
и как же обидно. что сразу же после второй шайбы. тут же попал в штангу...а если бы забил. то это был бы чистый хет трик....для тех кто не в курсе расскажу. что чистым хет триком считается когда твоя фамилия на табло написана три раза подряд. без надписей других игоков забитых шайб.. но в любом случае молодчик на хет трик все таки сподобился...
Это называется "натуральный хет-трик".
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Ай да хлебушек, Ай да лысенький ты наш, какой молоток и красавчик! Сказка просто!!!🔥👏👏👏😜
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давай, курчавенький!
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Стольник не за горами!
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Молодец. Монстр.
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Ай да Панарин, ай да хлебушек!
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Артемий Золотые руки Панарин
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Хлебушек зажигает. Будет рекордный сезон, 100+ очков!
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вспоминаю некоторых "экспертов", которые говорили, что Саад круче Артемия)))
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Рекорд Кейна перебёт и окончательно снимет вопрос кто кого тянул.молоток Панарин как игрок и как человек.
+2
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Хлебушек зажигает!
Рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. Сейчас уже 97 (41+56)!
Будет рекордный сезон, 100+ очков!
Обойдет в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, Овечкин 87 очков 6 лет назад).
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Голов у 32летнего Панарина больше, чем у Гретцки (38).
У Ови 49, Панарин еще подтянется, он второй по шайбам в 32летнем возрасте среди действующих игроков.
Болеем за наших!
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Очередной отличный матч и "bread trick" Артемия.
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Ответ e1ther - e1ther
только называется он натуральный,а не чистый
спасибо что поправили...
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Ответ Иван Иванов
Это называется "натуральный хет-трик".
спасибо вам что напомнили...раньше когда то помнил. но вылетело ....
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волшебная целебная сила комментаторского напитка
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