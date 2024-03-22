Панарин сделал 3-й хет-трик в сезоне – в матче против «Бостона». У него 97 очков в 70 играх
Артемий Панарин забросил три шайбы в матче с «Бостоном» (5:2).
Форвард «Рейнджерс» признан первой звездой этой игры.
Россиянин сделал третий хет-трик в текущем чемпионате НХЛ. Всего в 70 играх сезона он набрал 97 (41+56) очков.
Сегодня за 21:25 (0:57 – в большинстве) у Панарина 6 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 3».
но в любом случае молодчик на хет трик все таки сподобился...
Рекордный для себя сезон! Было максимум 32 гола и 96 очков. Сейчас уже 97 (41+56)!
Будет рекордный сезон, 100+ очков!
Обойдет в 32 года всех действующих игроков в этом возрасте (Эрик Карлссон на год старше, набрал 101 очко в прошлом сезоне, Овечкин 87 очков 6 лет назад).
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/32-year-old-nhl-players.html
Голов у 32летнего Панарина больше, чем у Гретцки (38).
У Ови 49, Панарин еще подтянется, он второй по шайбам в 32летнем возрасте среди действующих игроков.
Болеем за наших!