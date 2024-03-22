Панарин сделал 3-й хет-трик в сезоне – в матче против «Бостона». У него 97 очков в 70 играх

Артемий Панарин забросил три шайбы в матче с «Бостоном» (5:2).

Форвард « » признан первой звездой этой игры.

Россиянин сделал третий хет-трик в текущем чемпионате . Всего в 70 играх сезона он набрал 97 (41+56) очков.

Сегодня за 21:25 (0:57 – в большинстве) у Панарина 6 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 3».