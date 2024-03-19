Кольцов мог совершить суицид. Полиция Майами расследует самоубийство тренера «Салавата»

Полиция Майами расследует возможное самоубийство Константина Кольцова.

Тренер «Салавата Юлаева» скончался в США в возрасте 42 лет. Он находился в Майами, где на теннисном турнире выступает его девушка – Арина Соболенко.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 утра, полиция Бал-Харбора и пожарные службы спасения были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue.

Полицейское управление Майами-Дейд, бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова (17.04.1981).

Умышленное преступление не подозревается», – цитирует представителя полиции MSN.

Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 годы. В России он выступал за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Атлант».

В Беларуси Кольцов поиграл за «Юность» и минское «Динамо». Также провел три сезона в Северной Америке, где выступал за «Питтсбург».