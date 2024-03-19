Кольцов мог совершить суицид. Полиция Майами расследует самоубийство тренера «Салавата»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Северсталь происшествия Питтсбург Константин Кольцов НХЛ КХЛ Арина Соболенко контент Хоккей

Полиция Майами расследует возможное самоубийство Константина Кольцова.

Тренер «Салавата Юлаева» скончался в США в возрасте 42 лет. Он находился в Майами, где на теннисном турнире выступает его девушка – Арина Соболенко.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 утра, полиция Бал-Харбора и пожарные службы спасения были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue.

Полицейское управление Майами-Дейд, бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова (17.04.1981).

Умышленное преступление не подозревается», – цитирует представителя полиции MSN.

Игровая карьера белорусского форварда продолжалась с 1997 по 2015 годы. В России он выступал за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Атлант». 

В Беларуси Кольцов поиграл за «Юность» и минское «Динамо». Также провел три сезона в Северной Америке, где выступал за «Питтсбург».

97 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Как ему это в голову могло взбрести? Деньги есть, девушка есть, сам молод и здоров.
Легко. Депрессия такая вещь, у тебя может быть всё, но внутри ощущение гнетущей пустоты, которую ничем не заполнить. Психическое здоровье такая вещь... никто её особо не ценит.
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Где-то пишут, что «после расставания с девушкой». Ужас, конечно. Ещё объявили, что Арина будет играть Майами, но откажется от интервью. Спортс завтра к вечеру это, наверное, опубликует🙈
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Даже если предположить, что она его бросила, то ну не верю, что взрослый успешный мужик наложит на себя руки из за этого.
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Ответ Святослав Федорович
Какой ещё суицид? Из-за чего?? И почему молчит Соболенко??? Ужас, просто ужас... когда уже будет хоть какая информация, с утра сижу в шоке
первым делом должна была броситься ваше любопытство удовлетворять, да.
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+29
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
Как мне надоел этот сексизм. Это взрослый человек, он уходит сам, а не его кто-то уводит
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Депрессия страшная вещь. Загуглите фото Честера из Линкин Парк за день до самоубийства. С виду такой позитив. А потом раз и ушёл добровольно.
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Ответ SKA Rostov1992
Даже если предположить, что она его бросила, то ну не верю, что взрослый успешный мужик наложит на себя руки из за этого.
Многие бывшие проф спортсмены испытывают глубочайшую дисперсию после завершению карьеры, да и много мы не знаем о жизни людей, в любом случае самоубийство это не выход. Однозначно жаль парня и его близких
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+26
Очень странно. Прилетел, чтобы поддержать Арину, и вдруг суицид? Что-то тут не так. Может, ему помогли выпасть?
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Ответ GibsonFlyingV
Вот он миллионер, а каково обычному гражданину с неподъемным грузом проблем
Я по себе скажу... очень фигово. Не без труда борюсь с этим. Понимаю, что надо решать проблемы, но в некоторые моменты хочется тупо закончить вообще всё, но пока удаётся отговаривать себя.
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Aryna Sabalenka will still play in Miami, but she won’t be doing press. (via @TennisChannel)
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Вечер бабок на скамейке стартовал.
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Ответ Никита Михайлов
Комментарий скрыт
Ну он же не 17 летний юноша, чтобы так себя вести из-за расставания.
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Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
ого, какой ты *******
+18
-5
+13
Ответ Ivan40
Многие бывшие проф спортсмены испытывают глубочайшую дисперсию после завершению карьеры, да и много мы не знаем о жизни людей, в любом случае самоубийство это не выход. Однозначно жаль парня и его близких
Я понимаю, когда проф. спортсмены, которые себя не нашли после спорта испытывают депрессию, но он закончил почти 10 лет назад. Карьера в гору шла, всегда при деле и хорошей работе. Вот вроде его приглашали главным в Минское Динамо. Не понимаю для чего ему это делать. Возможно реально на каких то наркотиках сидел, в это больше поверю, чем просто в депрессию.
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Ужасно... ((
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+12
Черный день, в телеге пишут и Василий Уткин умер
+11
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+11
Ответ Shatkiy KokoZhir
Комментарий скрыт
Не подскажите, вы его лечащий врач были видимо, раз обладаете столь впечатляющими умазаключениями. А если серьёзно, то иногда лучше не писать, чтобы не показывать свои знания, точнее их отсутствие.
+11
-1
+10
Ответ Ничего Смешного
Надеюсь снимется, ну это реально трагедия и надо паузу брать.
Ну тут такое, кому как. Многим проще пережить горе, если с головой уйти в работу, особенно когда она связана с физической активностью. Фигачить, а не сидеть и убиваться.
+9
0
+9
Ответ Фахрик
Разве 3е детей могут стать мотивлм к самоубийству?
трое детей могут стать мотивом жить
+8
0
+8
Ответ teo_heel
Легко. Депрессия такая вещь, у тебя может быть всё, но внутри ощущение гнетущей пустоты, которую ничем не заполнить. Психическое здоровье такая вещь... никто её особо не ценит.
Вот он миллионер, а каково обычному гражданину с неподъемным грузом проблем
+10
-4
+6
Ответ Никита Михайлов
Замешана ли Арина в этом? 🤨🤨🤨
что во фразе no foul play is suspected непонятно, дорогой.
+7
-2
+5
С чего ему самоубийство-то совершать?
+7
-2
+5
Печально
+4
0
+4
Ответ Alex_Polishchuk
Отель этот прям на том самом пляже был из фильмов. Место конечно идеальное выбрано. Шок
Поясните, о чём речь. Ужасно всё это, конечно.
+6
-2
+4
Ответ Великий Алонсо
Как ему это в голову могло взбрести? Деньги есть, девушка есть, сам молод и здоров.
Может они поссорились, и она сказала ему, что пора расставаться
+7
-3
+4
Ответ Minsk Belarus
раз и ушёл добровольно _______ природа обо всем позаботилась, инстинкт самосохранения никто не отменял, это если без постороннего вмешательства, психотропов, внушения и прочих факторов, но тогда это не добровольно и депрессия тут не при чем
Ещё одно медицинское светило в области психических расстройств подъехало. Откуда же вы все тут боретесь...
+4
-1
+3
Ответ Ничего Смешного
Надеюсь снимется, ну это реально трагедия и надо паузу брать.
пишут, что будет играть, но без пресс конференции и интервью
+2
0
+2
Ответ teo_heel
Я по себе скажу... очень фигово. Не без труда борюсь с этим. Понимаю, что надо решать проблемы, но в некоторые моменты хочется тупо закончить вообще всё, но пока удаётся отговаривать себя.
Друг, попробуй найди какое-нибудь хобби, спорт, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей.
+3
-1
+2
Ответ bubareska
С чего ему самоубийство-то совершать?
Депрессия - это не "с чего". Это просто есть или нет, причины для депрессии вообще могут отсутствовать.
+2
0
+2
Что же там случилось?
+3
-1
+2
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