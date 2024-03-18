Титов вместо матча Россия – Сербия посетит игру ХК «Спартак»: «Нас не пригласили на футбол, мы сами пойти не можем. А клуб пригласил»

Егор Титов рассказал, почему выбрал матч плей-офф Фонбет КХЛ вместо игры сборной.

21 марта «Спартак» на своем льду примет « » во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (0-1). В этот же день сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче против сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена».

«В четверг в Москве пройдет матч Кубка Гагарина, «Спартак» играет против « ». Независимо от того, как сыграют завтра.

Нас опять покажут, и будут вопросы – почему мы на хоккее, а не на футболе? Но параллельно, конечно, будем смотреть футбол.

Мы болеем за футбол и за нашу сборную, но переживаем и за хоккейный «Спартак». Нас не пригласили на футбольный матч, то есть мы сами пойти не можем. А «Спартак» нас пригласил», – сказал экс-капитан футбольного «Спартака».