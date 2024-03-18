Титов вместо матча Россия – Сербия посетит игру ХК «Спартак»: «Нас не пригласили на футбол, мы сами пойти не можем. А клуб пригласил»

Теги Спартак Егор Титов Металлург Мг Спартак ВТБ Арена премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу КХЛ Кубок Гагарина товарищеские матчи (сборные) Хоккей

Егор Титов рассказал, почему выбрал матч плей-офф Фонбет КХЛ вместо игры сборной.

21 марта «Спартак» на своем льду примет «Металлург» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина (0-1). В этот же день сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче против сборной Сербии на стадионе «ВТБ Арена». 

«В четверг в Москве пройдет матч Кубка Гагарина, «Спартак» играет против «Металлурга». Независимо от того, как сыграют завтра.

Нас опять покажут, и будут вопросы – почему мы на хоккее, а не на футболе? Но параллельно, конечно, будем смотреть футбол.

Мы болеем за футбол и за нашу сборную, но переживаем и за хоккейный «Спартак». Нас не пригласили на футбольный матч, то есть мы сами пойти не можем. А «Спартак» нас пригласил», – сказал экс-капитан футбольного «Спартака».

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61 комментарий
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Жаба душит через кассу купить, а на хоккей на халяву пригласили. А мог бы интервью давать как кб ультрас легенда Сашка Панов за 500 рублей. И деньги на билеты бы были.
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+72
Разве можно быть таким жадным!
+27
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+23
Всмысле сами пойти не можете? Денег нет? Всё на наркоту, бухло и интернет игры всадил?
+27
-7
+20
Титов ходит только туда, куда ему купят билет.
+12
0
+12
превратился в Ловчева-Моствого.. "миня не позвали, я абилиси, денех не билет нету, хнык-хнык"
+14
-4
+10
Вот это он прогнал!
+11
-3
+8
Привычка по пригласительным🤞 деньги в банке нет на кармане такой мелочи
+7
0
+7
Ответ mean machine/
Титов - бюджетник.
Титов - халявщик. А думал, что партнёр. 😊
+8
-1
+7
Ответ Evgeny Trifonov
Жаба душит через кассу купить, а на хоккей на халяву пригласили. А мог бы интервью давать как кб ультрас легенда Сашка Панов за 500 рублей. И деньги на билеты бы были.
фанайди не оформил
+7
-3
+4
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Мимо. Фануйди нет на матчи сборных. 😁
+5
-1
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Титов - халявщик. А думал, что партнёр. 😊
Титов - жадная крыса. Мы же все помним, как он не поехал на похороны Цымбаларя, а жрал новогодние салаты в это время. Впрочем, никто из Спартака не поехал. Стыдно за наш Спартак.
+9
-5
+4
А вот Гарринча не брезговал на архибанкаду по билету идти, хотя, в отличие от Титова, после карьеры жил небогато
+4
0
+4
Если бы пригласили, то значит бесплатно? А так пришлось бы башлять?
Звезда в шоке!
+2
0
+2
Ответ i am 601
фанайди не оформил
Ему и не положен он. Неблагонадежный допингист
+14
-12
+2
Что значит «сами пойти не можем»??? Причин в голове, конечно, множество генерируется… но все же хотелось бы от источника услышать истинные причины невозможности самостоятельно сходить на футбол))
+2
0
+2
Ответ tolstiy
Всмысле сами пойти не можете? Денег нет? Всё на наркоту, бухло и интернет игры всадил?
Ну бывших игроков сборной можно и по пригласительным пустить. А Егор давно и сильно болеет за ХК, который играет самые важные матчи сезона. Конечно, он пойдет туда.
+8
-6
+2
Он и на бадминтон пойдёт, вместо футбола, если на халяву.
+7
-5
+2
На халяву и редька сладше,..
+2
0
+2
Ответ mean machine/
Титов - жадная крыса. Мы же все помним, как он не поехал на похороны Цымбаларя, а жрал новогодние салаты в это время. Впрочем, никто из Спартака не поехал. Стыдно за наш Спартак.
Даа уж. Даже мне стыдно стало. Очищение пердивом, больше никак. 🤔
+4
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Ответ Evgeny Trifonov
Его партнёр Трубач)
Как показала жизнь - за пределами футбольного поля Цымбаларь был партнёром гораздо более худшим, чем Трубач.)
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Ответ Roman Roman
превратился в Ловчева-Моствого.. "миня не позвали, я абилиси, денех не билет нету, хнык-хнык"
ну так уже, вроде бы. Чем Титов вообще занимается, кроме бубнежа в интервью разных. Удивительно, что такие персонажи остаются кому-то интересны.
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Ответ Ми Ша
Хоккейный плей-офф намного интересней товарищеского матча сборной по футболу. Без вариантов. Правильный выбор.
Дело то не в хоккее, а просто потому, что не позвали на футбол. А на хоккей позвали. Халява, плиз! Выбор очевидный для Титова. 😁
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Позорище так отвечать. Нас никто не зовет на трибуны, а все равно ходим
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0
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Ответ Приорат70
А вот Гарринча не брезговал на архибанкаду по билету идти, хотя, в отличие от Титова, после карьеры жил небогато
Да что там небогато. Нищий был. За это Пеле я и не уважаю. Мог бы и помочь Гарринче.
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Надо признать , КБ снова облажались.
+1
0
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Опять бромонтана наелся походу...
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Офигеть. Денег зажал. Фууу.
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Сами пойти почему не можете? Фан-ай-ди не оформили?
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На футбол не позвали. А должны были, звездюля?
+4
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Просто для хоккея Титов всё ещё приглашённая звезда... а для футбола уже нет
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