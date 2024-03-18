Мичков о письме молодежки в ИИХФ: «Политические моменты нас, хоккеистов, не касаются. Наша задача – играть, не думая ни о чем. Где скажут, там и будем»
Матвей Мичков высказался о письме игроков молодежки в ИИХФ.
15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной национальной команды написали письмо в ИИХФ в связи с продлением международного бана российских команд.
В том же месяце Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России пропустят международный сезон-2024/25. Напомним, команды страны были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.
«Не было ли желания высказаться от себя, а не через письмо? Считаю, что политические моменты нас, хоккеистов, не касаются.
Наша задача – выходить на лед и играть. Где скажут, там и будем. Предложили сделать коллективное письмо.
Мы поддержали эту идею. Наша задача – выходить на лед и играть в хоккей, не думая ни о чем», – сказал форвард СКА, отыгравший сезон в аренде в «Сочи».