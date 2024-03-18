Мичков о письме молодежки в ИИХФ: «Политические моменты нас, хоккеистов, не касаются. Наша задача – играть, не думая ни о чем. Где скажут, там и будем»

Теги СКА ИИХФ Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Сочи Политика Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков высказался о письме игроков молодежки в ИИХФ.

15 февраля бывшие и действующие игроки молодежной национальной команды написали письмо в ИИХФ в связи с продлением международного бана российских команд.

В том же месяце Международная федерация хоккея сообщила, что сборные России пропустят международный сезон-2024/25. Напомним, команды страны были отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ весной 2022 года.

«Не было ли желания высказаться от себя, а не через письмо? Считаю, что политические моменты нас, хоккеистов, не касаются.

Наша задача – выходить на лед и играть. Где скажут, там и будем. Предложили сделать коллективное письмо.

Мы поддержали эту идею. Наша задача – выходить на лед и играть в хоккей, не думая ни о чем», – сказал форвард СКА, отыгравший сезон в аренде в «Сочи». 

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20 комментариев
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Сказали в медиалиге - играю в медиалиге
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Ну и правильно, зачем это дурное дело - думать-то, пусть другие думают. Рабство это свобода.
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Вот такой он "Крик души"🤣
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Cказали на Северный флот, значит на Северный.
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Молодец, признался, что это не инициатива хоккеистов. Так будет проще на неё отказом ответить.
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Где пастух скажет пастись, там и будем травку щипать. Сами мы безвольные и немощные. Только клюшками умеем..
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Я очень боюсь за молодое поколение. Уже выросли люди, которые даже относительные свободные нулевые и начало десятых толком не застали. У многих уже мышление отличается. Вон Мичкову даже не западло такие вещи говорить "где скажут, там и буду". Скоро сыновья своих отцов и матерей сдавать начнут, как в одном произведении Оруэлла
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Ответ vitali111111
Помню из какого-то хоккейного репортажа Николая Озерова, что хоккеисты СССР начали играть с командами других стран на ЧМ только в 1954 году. Но результаты были хорошими, и если учесть, что тогда был уже 20 или 21 ЧМ по хоккею, то ничего страшного в развитии советского хоккея тогда не произошло, и народ валом валил на матчи. Сейчас очень трудно утверждать, кто и от чего выиграет, но из экономики известно, что любое искусственное/насильственное ограничение не даёт того результата, о котором думают и на который надеются, при внедрении этого ограничения на практике. Обычно всё приводит к противоположному эффекту для тех, кто это делает. Экономика - общественная наука, спорт - общественное явление, поэтому, думается, тут тоже такие тенденции должны будут проявиться. Да и вообще, если чей-то дед, или прадед, в свои 23 года погиб в Чехии или Польше, освобождая эти страны от фашистов/нацистов в далёких 1944-1945 годах, а сейчас в этих странах говорят, что это был захватчик, поработивший их страну, то это сказано не совсем правильно. Один человек на вопрос "А как надо поступить в данном конкретном случае?" (не об этом примере, который я привёл) ответил: "Поступить надо правильно". "А как-же правильно?", уточнили у него. "По совести" был ответ. Так что время покажет, кто и в чём был прав
А в 68 году от кого "освобождали" Чехословакию? А Венгрию в 56?
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Осталось найти вам соперников
+6
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+5
Вот и играйте в чемпионате водокачки
+6
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А как там ночная лига дышит или уже загнулась?
+3
0
+3
Не думая ни о чём - сколько людей в стране жили вот так, и живут. Отсюда и проблемы.
+3
0
+3
Ответ Санитар-волк
А в 68 году от кого "освобождали" Чехословакию? А Венгрию в 56?
От тех же от кого сейчас "освобождают" Украину - коренных жителей.
+4
-1
+3
Ответ Кабаев
Осталось найти вам соперников
Авербух и Мостовой, следующий уровень - Фетисов с Касатоновым😆
+3
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Страшновато такое читать. Неумный товарищ - Мичков машет клюшкой и на карту должны и падают денежки и не малые. Больше его ничего не интересует. Грустно.
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Этому есть определение - рабство
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Просто выполняли приказы
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Ответ garry wide
Думаю, можно сделать сноску на молодость
Ого, сам юзер гарри вайд решил делать сноску
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