У «Питтсбурга» украли груз с игрушечными фигурами Ягра. Их должны были раздать болельщикам на игре с «Сан-Хосе»

У «Питтсбурга» украден груз с игрушечными фигурками Яромира Ягра.

«Пингвинс» объявили, что не смогут раздать болельщикам игрушечные фигурки (бабблхэды) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Клуб сообщил, что груз с игрушками был украден после его прибытия в Калифорнию. «Питтсбург» узнал о краже груза после того, как не получил его в срок.

«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи груза, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в расследовании.

Хотя этот неприятный инцидент укрепил легендарность Яромира Ягра, который будет присутствовать в качестве нашего гостя на игре, мы с нетерпением ждем возможности раскрыть эту кражу и доставить бабблхэды Ягра нашими болельщиками», – сказал президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевин Аклин.

Болельщики получат ваучер с одноразовым сканируемым штрих-кодом, который понадобится, чтобы забрать игрушку позже.

«Питтсбург» ранее провел торжественную церемонию и вывел из обращения номер 68, под которым Ягр играл в клубе.