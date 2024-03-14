У «Питтсбурга» украли груз с игрушечными фигурами Ягра. Их должны были раздать болельщикам на игре с «Сан-Хосе»

Теги происшествия Питтсбург Яромир Ягр НХЛ Хоккей

У «Питтсбурга» украден груз с игрушечными фигурками Яромира Ягра.

«Пингвинс» объявили, что не смогут раздать болельщикам игрушечные фигурки (бабблхэды) Яромира Ягра в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

Клуб сообщил, что груз с игрушками был украден после его прибытия в Калифорнию. «Питтсбург» узнал о краже груза после того, как не получил его в срок.

«Мы были шокированы тем, что стали жертвой кражи груза, и тесно сотрудничаем с местными и федеральными властями в расследовании.

Хотя этот неприятный инцидент укрепил легендарность Яромира Ягра, который будет присутствовать в качестве нашего гостя на игре, мы с нетерпением ждем возможности раскрыть эту кражу и доставить бабблхэды Ягра нашими болельщиками», – сказал президент по бизнес-операциям «Питтсбурга» Кевин Аклин.

Болельщики получат ваучер с одноразовым сканируемым штрих-кодом, который понадобится, чтобы забрать игрушку позже.

«Питтсбург» ранее провел торжественную церемонию и вывел из обращения номер 68, под которым Ягр играл в клубе.

16 комментариев
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Кто то из компании ижевский, hhlg и иже с ними. Сто пудов 🤣
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История Ягрушек
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Беда не приходит одна...
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У "Эдмонтона" угнали фуру с грецкими орехами.
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Интересно как воры их сбывать собираются.
В интернете их сразу вычислят.
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Гашек украл, ведь Ягр играл в КХЛ и НХЛ, где всё ещё почему-то дают играть русским хоккеистам
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Гашек с**а!
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Предвыборная кампания Трампа!
Он хочет всех освободить))
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Это Марио🤣✌️
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Интересна дальнейшая судьба игрушек. 😊 Просьба автору.
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Все не славу богу
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На месте полиции я бы поискал среди фанатов других видов спорта - воры явно не интересуются хоккеем, иначе зачем им игрушки в виде Ягра? Американский футбол? Может быть баскетбол?
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Или негры или гашек
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что за херня, а оно вот как
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Мафа нет, обычно он так шутил, тогда кто? 😬
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