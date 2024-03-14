«Автомобилист» интересуется Радуловым («Бизнес Online»)

«Автомобилист» интересуется форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым.

Как сообщает «Бизнес Online», хоккеисту нравится в Казани в бытовом плане, этот фактор может повлиять на его решение остаться в « ». Но на данный момент между игроком и клубом нет переговоров о новом контракте.

Сторона Александра Радулова хочет изучить другие варианты, которые могут появиться у игрока.

По информации издания, как минимум один клуб сейчас серьезно заинтересован в Радулове – это « ».

Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.

Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.