«Автомобилист» интересуется Радуловым («Бизнес Online»)
«Автомобилист» интересуется форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым.
Как сообщает «Бизнес Online», хоккеисту нравится в Казани в бытовом плане, этот фактор может повлиять на его решение остаться в «Ак Барсе». Но на данный момент между игроком и клубом нет переговоров о новом контракте.
Сторона Александра Радулова хочет изучить другие варианты, которые могут появиться у игрока.
По информации издания, как минимум один клуб сейчас серьезно заинтересован в Радулове – это «Автомобилист».
Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.
Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.
Только нужен ли он Авто за такие бабки вот это другой???
Но, если Авто всё же решил вляпаться в это... за большие деньги - удачи и главное - потом, удачной продажи этого "сокровища".