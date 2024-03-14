«Автомобилист» интересуется Радуловым («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Автомобилист возможные переходы Александр Радулов КХЛ Хоккей

«Автомобилист» интересуется форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым.

Как сообщает «Бизнес Online», хоккеисту нравится в Казани в бытовом плане, этот фактор может повлиять на его решение остаться в «Ак Барсе». Но на данный момент между игроком и клубом нет переговоров о новом контракте.

Сторона Александра Радулова хочет изучить другие варианты, которые могут появиться у игрока.

По информации издания, как минимум один клуб сейчас серьезно заинтересован в Радулове – это «Автомобилист». 

Нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 4 играх.

Срок соглашения игрока рассчитан до 30 апреля.

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22 комментария
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Ответ Даниил Семенов
Пусть забирают)))
Не надо, оставьте себе )
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Пусть забирают)))
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Екатеринбург тоже шикарный город.
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Отлично! А Галимовым с Войновым они не интересуются? Сами отвезём и перекрестимся!
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Видимо Широков уходит
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Ответ Большое сердце Неймара
Зачем им этот 🤡
Он с Тагила,ближе к дому.Плюс условия лучше,плюс в этом году новый ледовый 12 тыс дворец сдается.Плюс Авто на ходу.В финансах он не потеряет.Шипачев и Войнов уже не те.
+2
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Ответ Вячеслав Чернышев
Отлично! А Галимовым с Войновым они не интересуются? Сами отвезём и перекрестимся!
В подписании Радулова видится логика, если Широков уходит. Один мотиватор в команде должен быть. Тут весь вопрос в зп, хотя у Авто под потолком еще 120 млн запаса есть, так что это не критично. В подписании Войнова и Галимова логики нет, поэтому их не будет в Авто
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Вот его то точно не нужно. В плей-офф кроме своих нервов ничего толком не показал. Да и з/п нехилая у него по-любому. Оставьте себе.
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То есть Автомобилист интересуется одним из бесполезных ключевых игроков команды, которую вынес Автомобилист? Интересная логика.
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Да "Автомобилист" наоборот помогает игрокам этих клубов, чтобы тот же , AkБарс" еще больше раскошелился на Кошелева, Радулова, и иже с ними ещё ряд игроков. Если Радулов придет в "Автомобилист" Заварухин будет не нужен.)
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Да уж! Не хотят на чужих ошибках учиться. Он же в серии с вами показал наглядный пример, что уже ничего не представляет, особенно в плей-офф. Только психи и истерики. Вам это нужно?!
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Вот зачем он Автомобилисту? В плей-офф не показал ничего. Екатеринбург не хочет на ошибках учиться? Снова на грабли хотят наступить?
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Тренера с желаемой игрой с собой привезет и партнеров подходящих сам подпишет? Тогда возьмем и поверим
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Нормально, пусть движется дальше на восток...
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Там полюбому больше 100 м ЗП будет, или около...Если согласятся конечно стороны....
Только нужен ли он Авто за такие бабки вот это другой???
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Похоже Авто последний клуб, где ещё не поняли простую истину: "покупатель Радула - радуется, а продавец - радуется вдвойне!"
Но, если Авто всё же решил вляпаться в это... за большие деньги - удачи и главное - потом, удачной продажи этого "сокровища".
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Саня , то в курсе ?)
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Тьфу-тьфу-тьфу. Хватит наступать на грабли
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Вот зачем он Автомобилисту? В плей-офф не показал ничего. Екатеринбург не хочет на ошибках учиться? Снова на грабли хотят наступить?
Что особенного кто то из игроков АБ мог показать в ПО. Отметить ведь даже некого, а это увесистый такой камушек в тренерский огород. Игры нет, сочетаний постоянных нет... есть тренерская которая в сезоне была занята больше агентскими разборками. Даже на публику кое что дошло вроде непонятных ситуаций с Евсеевым и Жафяровым. Но это лишь за счет того, что их представитель такой нетихушный, Шумный
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Ответ Олег
Там полюбому больше 100 м ЗП будет, или около...Если согласятся конечно стороны.... Только нужен ли он Авто за такие бабки вот это другой???
Да вряд ли 100. Он в этом сезоне около 80 кажется получал, а результативность у него явно будет идти на спад, что уже произошло в этом сезоне
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