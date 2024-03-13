Вячеслав Быков: «СКА бьет за счет класса, а не финансов»

Вячеслав Быков считает, что СКА побеждает не из-за денег, а из-за класса.

– Несмотря на счет в серии 4-1, СКА и « » выдали просто невероятные матчи. Был ли шанс у команды Ларионова зацепиться?

– Счет говорит сам за себя.

Сейчас гадать на кофейной гуще не стоит, что сделано, то сделано. Важно в течение соревновательного этапа делать аналитическую работу, чтобы не довести до счета 0-4.

– Можно ли сказать, что в итоге победили деньги, а не молодость и креативность?

– Нет, я не сторонник рассуждать о финансах. Хоккей – это игра, нужно говорить о спорте. Самое главное – воспитательная работа и тренировочный процесс, который дает результат. Это постоянная аналитическая работа и подготовка своего резерва, чтобы избежать возможных сбоев.

СКА бьет именно за счет своего класса, а не финансов, – сказал бывший главный тренер и сборной России Быков.