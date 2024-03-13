Вячеслав Быков: «СКА бьет за счет класса, а не финансов»

Теги СКА Торпедо Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Хоккей

Вячеслав Быков считает, что СКА побеждает не из-за денег, а из-за класса.

– Несмотря на счет в серии 4-1, СКА и «Торпедо» выдали просто невероятные матчи. Был ли шанс у команды Ларионова зацепиться?

– Счет говорит сам за себя.

Сейчас гадать на кофейной гуще не стоит, что сделано, то сделано. Важно в течение соревновательного этапа делать аналитическую работу, чтобы не довести до счета 0-4.

– Можно ли сказать, что в итоге победили деньги, а не молодость и креативность?

– Нет, я не сторонник рассуждать о финансах. Хоккей – это игра, нужно говорить о спорте. Самое главное – воспитательная работа и тренировочный процесс, который дает результат. Это постоянная аналитическая работа и подготовка своего резерва, чтобы избежать возможных сбоев.

СКА бьет именно за счет своего класса, а не финансов, – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Быков.

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25 комментариев
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И Слава туда же... Артюхин, Юдин...теперь Быков...
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Быков только забывает, что этот класс и достигается за счёт финансов!!!! Каждый год идёт усиление за счёт разграбления из команд лидеров.....заслуга Питера в чём, Славик?))
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заявление сродни: СКА выиграл за счёт того что забил больше шайб🤦🏻‍♂️
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Ответ gans.gans.73
И Слава туда же... Артюхин, Юдин...теперь Быков...
Вы наверное,что то пропустили.Слава давно возглавляет это движение!
+12
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+12
Вячеслав Быков: «СКА бьет за счет класса, а не финансов»
Не устаем вылизы, ой, простите, восхищаться Йозе Марино
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Ну в принципе, да, выигрывает за счет своих игроков. Ну а что выдергивают их из любого клуба, которого захотят, играются с зарплатами и плюют на потолок, это уже нюансы на которые можно не обращать внимание, подумаешь, ерунда какая.
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Ах-ха-ха. Деньги на исходе,а Швейцария не дешёвая страна. Видать Слава метит на место Корешкова,а то как ещё понять такую чушь!
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Ответ gans.gans.73
И Слава туда же... Артюхин, Юдин...теперь Быков...
Он же давно там.
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Нынешний Ска, это Спавин Салават Юлаев 11 года,когда скупали всех кого хотели,за любые деньги!Так,что Слава знает.)))
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Вячеслав Быков: «СКА бьет за счет класса, а не финансов» Не устаем вылизы, ой, простите, восхищаться Йозе Марино
они же не бесплатно играют
+5
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+5
Видел в цирке как зайцы стучат по барабану, игра СКА очень смахивает
+3
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+3
А класс откуда берется? Неужели игроков по помойкам и вокзалам собирают и заставляют играть за пачку сухариков? Или же выдергивают игроков со всей страны, а потом впихивают их под потолок, переподписывая контракты по заниженной цене?
+3
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+3
Да отдайте им кубок уже!
Тут ежу понятно что ска чемпион этого года!
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+2
Ответ _Абырвалг_
Ах-ха-ха. Деньги на исходе,а Швейцария не дешёвая страна. Видать Слава метит на место Корешкова,а то как ещё понять такую чушь!
ворон ворону глаз не выклюет.пословица
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Уж про тренерский гений главного тренера сборной от Быкова не ожидал… Домой собрался?
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Быков - уважаемый специалист, но в данном случае мое мнение не совпадает с его точкой зрения. Иначе говоря, материальную составляющую (и кое-что ещё) я бы не сбрасывал со счетов. Посмотрим, что будет дальше в ПО.
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Ларин пишет вместо Быкова
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Скоро юбилей знаменитой серии ЦСКА - скэ, после которой Быков больше не работал, а Анисимов больше не судил. Всё на классе, никаких финансов.
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А своего класса они достигли за счет финансов )))
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Ахахахаха
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А я думал класс за деньги купили... Оказывается воспитали. Ромка постарался.
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Ска - это мастерств, война -это мир, свобода- это рабство
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Не звиздел бы! Больше половина зарплаты скрыта под бонусами!
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Класса?? То есть без денег? ахахахаххахахаахахахах
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😂🤣🤦🏻‍♂️
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