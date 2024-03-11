Менеджеры в НХЛ озабочены ситуацией с обходом потолка зарплат через LTIR на фоне обменов «Вегаса»
Менеджеры НХЛ изучают возможности изменения правил списка травмированных.
В лиге вновь началось обсуждение ситуации с помещением хоккеистов в долгосрочный список травмированных (LTIR) после того, как «Вегас» сделал несколько трансферов перед дедлайном, выменяв Ноа Хэнифина, Энтони Манту и Томаша Гертла.
«Голден Найтс» также поместили форварда Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных, высвободив пространство в платежной ведомости из-за того, что в нем контракт Стоуна не учитывался (9,5 млн долларов).
«Есть пара менеджеров, которые заявили, что их не на 100 процентов устраивает ситуация, когда кто-то может не сыграть в 82-м матче регулярного чемпионата, но через два-три дня после этого все нормально, чтобы сыграть в первом матче плей-офф», – сказал журналист Эллиот Фридман.
В прошлом сезоне Стоун вернулся в состав «Вегаса» в плей-офф из долгосрочного списка травмированных – команда выиграла Кубок Стэнли.
В рамках текущего коллективного соглашения данный маневр не является нарушением. Действующее коллективное соглашение рассчитано до сентября 2026 года.
Грубо говоря, там где обычный пациент уже впадёт в депрессию от невесёлых перспектив, игрок в ПО попросит блокаду и будет играть. Как тут комиссия поможет, если игрок сознательно хочет ( а часто требует!) играть до полного выздравления?
Как говорится, в плейоф от игры освобождает только справка из морга! Ну, или если жена не пустила ;)
И так уже есть департамент безопасности игроков, который выдает дисквалификации, многие его считают необъективным. А так появится еще один похожий орган.
Я что-то путаю, или до Вегаса уже был прецедент с похожей схемой?
Иначе из-за таких схем могут пострадать команды, которые попадают в такую ситуацию не специально, типа Колорадо с Ландескугом, понятно, что у него восстановление от 12 до 16 месяцев, шансы маленькие на плей-офф, но у него контракт 7 лет, если убирать LTIR тогда надо что расторгать контракты разрешать или что?
Амбиции кое-кому мешают понять простую вещь - поднимая уровень конкуренции в турнире, ценность главного приза только растёт. Как и престиж победы.
Но кого-то вполне устраивает ситуация из поговорки "молодец среди овец...".
Тарасенко и СЛБ тоже с плечом намучались и всех была своя правда.
Что делать с травмированными суставами и связками, например? Тест на подвижность процти можно, но (!) это же чисто субъективно - терпимо тебе или нет? Как это доктор измерит? Кто-то готов рискнуть и сыграть в ортезе под блокадой, а для кого-то это слишком...