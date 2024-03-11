Менеджеры в НХЛ озабочены ситуацией с обходом потолка зарплат через LTIR на фоне обменов «Вегаса»

Теги НХЛ Вегас Эллиотт Фридман Хоккей

Менеджеры НХЛ изучают возможности изменения правил списка травмированных.

В лиге вновь началось обсуждение ситуации с помещением хоккеистов в долгосрочный список травмированных (LTIR) после того, как «Вегас» сделал несколько трансферов перед дедлайном, выменяв Ноа Хэнифина, Энтони Манту и Томаша Гертла.

«Голден Найтс» также поместили форварда Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных, высвободив пространство в платежной ведомости из-за того, что в нем контракт Стоуна не учитывался (9,5 млн долларов).

«Есть пара менеджеров, которые заявили, что их не на 100 процентов устраивает ситуация, когда кто-то может не сыграть в 82-м матче регулярного чемпионата, но через два-три дня после этого все нормально, чтобы сыграть в первом матче плей-офф», – сказал журналист Эллиот Фридман.

В прошлом сезоне Стоун вернулся в состав «Вегаса» в плей-офф из долгосрочного списка травмированных – команда выиграла Кубок Стэнли.

В рамках текущего коллективного соглашения данный маневр не является нарушением. Действующее коллективное соглашение рассчитано до сентября 2026 года.

40 комментариев
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Тампа с Кучем открыла ящик Пандоры.
+27
-3
+24
Ответ Gangtrang
Решение есть и оно довольно простое что в ЛИТР может уходить только половина зарплатной ведомости хоккеиста(тогда разгул стихии уменьшится в разы)
Тут все просто - не давать превышать потолок и в ПО)
+14
0
+14
Ответ Олег В.
Что-то долго они над этим лайфхаком думали... Я что-то путаю, или до Вегаса уже был прецедент с похожей схемой?
У Тампы Кучеров операцию делал и восстанавливался весь сезон.
+12
0
+12
Ответ Stas_M
А что мешает сделать врачебную комиссию НХЛ. Вот получил травму селезенки, ориентировочный срок восстановления 3 месяца, ок. Соответственно он может на неделю раньше восстановиться, но явно же не на 2 месяца и пусть 3 месяца отдыхает, восстанавливается. Если комиссия подтверждает то и проблемы нет, тогда и не будет "воскрешения" к плей-офф. Иначе из-за таких схем могут пострадать команды, которые попадают в такую ситуацию не специально, типа Колорадо с Ландескугом, понятно, что у него восстановление от 12 до 16 месяцев, шансы маленькие на плей-офф, но у него контракт 7 лет, если убирать LTIR тогда надо что расторгать контракты разрешать или что?
Половина проф. спортсменов обладатели хронических болячек и выходят на лёд в условно-здоровом состоянии.
Грубо говоря, там где обычный пациент уже впадёт в депрессию от невесёлых перспектив, игрок в ПО попросит блокаду и будет играть. Как тут комиссия поможет, если игрок сознательно хочет ( а часто требует!) играть до полного выздравления?
Как говорится, в плейоф от игры освобождает только справка из морга! Ну, или если жена не пустила ;)
+11
-1
+10
Пора бы уже прикрывать эту лавочку. А то тампоны и шулера совсем уже обнаглели
+16
-9
+7
Ответ Антон Якимцев
Ну вы ещё LTR-локаут устройте.
😃 А потом все 32 команды с апреля начнут ПО
+7
0
+7
Ну вы ещё LTR-локаут устройте.
+7
0
+7
Ответ Олег В.
Что-то долго они над этим лайфхаком думали... Я что-то путаю, или до Вегаса уже был прецедент с похожей схемой?
Чемпионская Тампа с Кучеровым также обошли потолок. Но в той ситуации у него была операция и пропуск всей регулярки.
+6
0
+6
Ответ Stas_M
А что мешает сделать врачебную комиссию НХЛ. Вот получил травму селезенки, ориентировочный срок восстановления 3 месяца, ок. Соответственно он может на неделю раньше восстановиться, но явно же не на 2 месяца и пусть 3 месяца отдыхает, восстанавливается. Если комиссия подтверждает то и проблемы нет, тогда и не будет "воскрешения" к плей-офф. Иначе из-за таких схем могут пострадать команды, которые попадают в такую ситуацию не специально, типа Колорадо с Ландескугом, понятно, что у него восстановление от 12 до 16 месяцев, шансы маленькие на плей-офф, но у него контракт 7 лет, если убирать LTIR тогда надо что расторгать контракты разрешать или что?
Такой консилиум тоже не все будут считать справедливым. Условная ситуация, когда врачи сойдутся на том, что играть можно, а команда и игрок будут утверждать, что еще нет, и каждая сторона будет размахивать документами, лиге не особо нужна.
И так уже есть департамент безопасности игроков, который выдает дисквалификации, многие его считают необъективным. А так появится еще один похожий орган.
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Раткович
Так вроде все с Кейна в Чикаго началось
Куч в 2020/21 вообще не играл в регулярке, а потом сыграл 23 игры в ПО.
+6
-1
+5
Что-то долго они над этим лайфхаком думали...
Я что-то путаю, или до Вегаса уже был прецедент с похожей схемой?
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тампа с Кучем открыла ящик Пандоры.
Так вроде все с Кейна в Чикаго началось
+4
0
+4
А что мешает сделать врачебную комиссию НХЛ. Вот получил травму селезенки, ориентировочный срок восстановления 3 месяца, ок. Соответственно он может на неделю раньше восстановиться, но явно же не на 2 месяца и пусть 3 месяца отдыхает, восстанавливается. Если комиссия подтверждает то и проблемы нет, тогда и не будет "воскрешения" к плей-офф.
Иначе из-за таких схем могут пострадать команды, которые попадают в такую ситуацию не специально, типа Колорадо с Ландескугом, понятно, что у него восстановление от 12 до 16 месяцев, шансы маленькие на плей-офф, но у него контракт 7 лет, если убирать LTIR тогда надо что расторгать контракты разрешать или что?
+6
-2
+4
Решение есть и оно довольно простое что в ЛИТР может уходить только половина зарплатной ведомости хоккеиста(тогда разгул стихии уменьшится в разы)
+4
0
+4
Ответ Vedved
У Тампы Кучеров операцию делал и восстанавливался весь сезон.
Ага, точно! А Вегас, выходит, поставил этот трюк на поток. Благо, у Стоуна, похоже, болячек на пару сезонов хватит и контракт подходящий для маневра.
+3
0
+3
Ответ Kazanest
😃 А потом все 32 команды с апреля начнут ПО
Без потолка зарплат )
+3
0
+3
Ответ Олег В.
Почему смысл пропадёт? Контракт у хорошего игрока истекает, клуб меняет его на пики/проспектов, чтобы хоть что-то получить. Что в этой ситуции изменится, не понял.
Кепки куда менять не будет у принимающей команды..
+2
0
+2
Ответ Ковид 07.10.52
А у нас СКА спокойно два состава набрал и в потолок вписался и никого не беспокоит, как эти проходимцы делают и что нарушают.
Беспокоит, не сомневайтесь.
Амбиции кое-кому мешают понять простую вещь - поднимая уровень конкуренции в турнире, ценность главного приза только растёт. Как и престиж победы.
Но кого-то вполне устраивает ситуация из поговорки "молодец среди овец...".
+1
0
+1
Ответ Gangtrang
Решение есть и оно довольно простое что в ЛИТР может уходить только половина зарплатной ведомости хоккеиста(тогда разгул стихии уменьшится в разы)
Но не исчезнет насовсем)
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тампа с Кучем открыла ящик Пандоры.
Вообще-то Чикаго с Кейном ещё в 2015-м
+1
0
+1
Ответ диванные войска России
Такой консилиум тоже не все будут считать справедливым. Условная ситуация, когда врачи сойдутся на том, что играть можно, а команда и игрок будут утверждать, что еще нет, и каждая сторона будет размахивать документами, лиге не особо нужна. И так уже есть департамент безопасности игроков, который выдает дисквалификации, многие его считают необъективным. А так появится еще один похожий орган.
Далеко ходить не надо - ситуацию с Айкелом можно вспомнить. Клуб не давал добро на операцию, игрок хотел оперироваться.
Тарасенко и СЛБ тоже с плечом намучались и всех была своя правда.
+1
0
+1
Ответ Олег В.
Половина проф. спортсменов обладатели хронических болячек и выходят на лёд в условно-здоровом состоянии. Грубо говоря, там где обычный пациент уже впадёт в депрессию от невесёлых перспектив, игрок в ПО попросит блокаду и будет играть. Как тут комиссия поможет, если игрок сознательно хочет ( а часто требует!) играть до полного выздравления? Как говорится, в плейоф от игры освобождает только справка из морга! Ну, или если жена не пустила ;)
Там есть оговорка системные заболевания и риски для жизни спортсмена(с миокардитом как бы не просил на лед не выпустят)Так что без зубов играть можно а с повышенным внутричерепным нельзя
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Ответ Latenight Radio
Давно пора прикрыть это позорище. Выход довольно простой: если находишься в ЛТИРе в день дедлайна - не можешь играть в первом раунде плей-офф. И так у флоридских и Вегаса налоговый чит, так еще и с травмами мутят.
Тогда уж вообще запрет на все игры плей-офф, а не полумеры с первым раундом. Вообще есть вещи и хуже ЛТИРа, например куча бесполезных филлеров в лиге и удержание зарплат
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Ответ Gangtrang
Там есть оговорка системные заболевания и риски для жизни спортсмена(с миокардитом как бы не просил на лед не выпустят)Так что без зубов играть можно а с повышенным внутричерепным нельзя
Это самое простое и понятное.
Что делать с травмированными суставами и связками, например? Тест на подвижность процти можно, но (!) это же чисто субъективно - терпимо тебе или нет? Как это доктор измерит? Кто-то готов рискнуть и сыграть в ортезе под блокадой, а для кого-то это слишком...
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Ответ Ковид 07.10.52
А у нас СКА спокойно два состава набрал и в потолок вписался и никого не беспокоит, как эти проходимцы делают и что нарушают.
тут новость, что в Америке, каждый третий мухлюет с потолком зарплат на калеченых, а это всё про СКА. Или обмены с удержанием зарплаты на четверых, или сливание мёертвых контрактов в Аризону. Понимаю, это другое.
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Ответ Latenight Radio
Давно пора прикрыть это позорище. Выход довольно простой: если находишься в ЛТИРе в день дедлайна - не можешь играть в первом раунде плей-офф. И так у флоридских и Вегаса налоговый чит, так еще и с травмами мутят.
А во втором раунде, считаете, уже всё норм будет? ;)
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Ответ Ten Hug
Тут все просто - не давать превышать потолок и в ПО)
Возможно, идея была в том, чтобы клуб, потеряв надолго игрока ( по травме), мог пополнить состав перед ПО?
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Ответ Олег В.
А во втором раунде, считаете, уже всё норм будет? ;)
Ну можно и в первых двух или вообще до финала, я не против) Но что-то делать с этим надо.
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Ответ Latenight Radio
Давно пора прикрыть это позорище. Выход довольно простой: если находишься в ЛТИРе в день дедлайна - не можешь играть в первом раунде плей-офф. И так у флоридских и Вегаса налоговый чит, так еще и с травмами мутят.
На это профсоюз никогда не даст добро
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Ответ Stas_M
А что мешает сделать врачебную комиссию НХЛ. Вот получил травму селезенки, ориентировочный срок восстановления 3 месяца, ок. Соответственно он может на неделю раньше восстановиться, но явно же не на 2 месяца и пусть 3 месяца отдыхает, восстанавливается. Если комиссия подтверждает то и проблемы нет, тогда и не будет "воскрешения" к плей-офф. Иначе из-за таких схем могут пострадать команды, которые попадают в такую ситуацию не специально, типа Колорадо с Ландескугом, понятно, что у него восстановление от 12 до 16 месяцев, шансы маленькие на плей-офф, но у него контракт 7 лет, если убирать LTIR тогда надо что расторгать контракты разрешать или что?
Если будет так жестко то в каждой команде начнет появляться по пять Ничушкиных(влил в себя литр и ушел в ЛИТР)Программа помощи она не такая явная но тоже лазейка И вот еще один пренеприятнейший факт в США многие медицинские методики это патентные ноу-хау и как лечили Вам никто никогда не расскажет(если только в закрытом формате суда и то с согласия клиента)
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