Менеджеры в НХЛ озабочены ситуацией с обходом потолка зарплат через LTIR на фоне обменов «Вегаса»

Менеджеры НХЛ изучают возможности изменения правил списка травмированных.

В лиге вновь началось обсуждение ситуации с помещением хоккеистов в долгосрочный список травмированных (LTIR) после того, как «Вегас» сделал несколько трансферов перед дедлайном, выменяв Ноа Хэнифина, Энтони Манту и Томаша Гертла.

«Голден Найтс» также поместили форварда Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных, высвободив пространство в платежной ведомости из-за того, что в нем контракт Стоуна не учитывался (9,5 млн долларов).

«Есть пара менеджеров, которые заявили, что их не на 100 процентов устраивает ситуация, когда кто-то может не сыграть в 82-м матче регулярного чемпионата, но через два-три дня после этого все нормально, чтобы сыграть в первом матче плей-офф», – сказал журналист Эллиот Фридман.

В прошлом сезоне Стоун вернулся в состав «Вегаса» в плей-офф из долгосрочного списка травмированных – команда выиграла Кубок Стэнли.

В рамках текущего коллективного соглашения данный маневр не является нарушением. Действующее коллективное соглашение рассчитано до сентября 2026 года.