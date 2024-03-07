Ларионов про хит Никишина против Силаева: «Шокирован решением. Могли потерять парня. Это попытка нанести травму»

Игорь Ларионов считает действие Александра Никишина попыткой нанести травму.

«Торпедо» проиграло СКА (1:4, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде защитник СКА Александр Никишин применил силовой прием против 17-летнего игрока «Торпедо» .

Арбитр изначально поднял руку, сигнализируя удаление, однако после этого судьи приняли решение обратиться к видеопросмотру, после которого определили, что удаления в эпизоде не было.

«Могу спорить. Я шокирован решением, скажу честно.

Слава Богу, что обошлось без отрыва колена, связок. Могли парня потерять. Это попытка нанести травму», – сказал главный тренер «Торпедо» .

Страшный полет игрока «Торпедо» – и никакого нарушения в действиях Никишина