Ларионов про хит Никишина против Силаева: «Шокирован решением. Могли потерять парня. Это попытка нанести травму»

Теги СКА Торпедо видео Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Александр Никишин Антон Силаев Хоккей

Игорь Ларионов считает действие Александра Никишина попыткой нанести травму.

«Торпедо» проиграло СКА (1:4, 1-3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде защитник СКА Александр Никишин применил силовой прием против 17-летнего игрока «Торпедо» Антона Силаева.

Арбитр изначально поднял руку, сигнализируя удаление, однако после этого судьи приняли решение обратиться к видеопросмотру, после которого определили, что удаления в эпизоде не было.

«Могу спорить. Я шокирован решением, скажу честно.

Слава Богу, что обошлось без отрыва колена, связок. Могли парня потерять. Это попытка нанести травму», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Страшный полет игрока «Торпедо» – и никакого нарушения в действиях Никишина

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8 комментариев
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Ларионов забыл, как играют в НХЛ? Чистый силовой.
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Классический приëм Дарюса Каспарайтиса, в НХЛ применял его постоянно. За что и получил кликуху "Недружелюбное привидение".
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Зачем каждый раз писать про 17 лет Силаева? Он маленький что ли? Силовые против него нельзя применять?
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Профессор оказался Клоуном.
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Никишин хотел применить силовой,ноги не выставлял...чистый силовой.
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"Это попытка нанести травму"

Это бред.
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Вопросов нет… Антон уходил от силового и получил удар в ногу… Судьи приняли решение не удалять… Это их решение…
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