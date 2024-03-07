Ларионов про 1-3 со СКА: «Торпедо» будет до конца в серии. Еще покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний Новгород»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Игорь Ларионов высказался после поражения от СКА.

«Торпедо» проиграло со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-3 в серии.

– Реально ли было повлиять на результат?

– Всегда. Надежда умирает последней. Когда начинаешь с 0:3, нужны были дополнительные силы.

Мы забили хороший гол. Забили второй, но, к сожалению, не засчитали. Но это игра. Надо находить возможности до конца бороться, до конца верить в успех.

Мы будем до конца в этой серии. Еще покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний Новгород.

– Как команда держала удар, который получила в первом периоде?

– Это шоковая ситуация, когда три гола влетают за короткое время. Это непросто.

Взяли тайм-аут, успокоили ребят и после этого они играли в очень хороший хоккей.

К сожалению, не смогли забить, но это часть процесса, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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66 комментариев
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Ответ 87mores
Какой неожиданный сценарий 🤦‍♂️ а говорил, что выиграешь следующую игру. Но любой адекват понимал, что нет
Торпедо очень хорошая команда. Тягаться со СКА им, конечно, тяжело. Но выиграть пару матчей вполне по силам. Ну и тренер команды если не будет верить в успех - зачем он тогда нужен?
+19
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+17
очередной раз команда без тренера трахнула команду с гениальным тренером
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+8
А у спортса онлайн дедлайна в НХЛ есть или как? Народу наобменивали уже вагон, в новостях тишина)
+8
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С победой, Профессор!
Прям человек слова, сказал - сделал.
+10
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+7
Ответ Garikus89
А у спортса онлайн дедлайна в НХЛ есть или как? Народу наобменивали уже вагон, в новостях тишина)
Тут на весь коньковый спорт один человек, похоже. И тот занят фигуркой.
+7
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+7
Ответ заблокированному пользователю
Вполне симпатично играет Торпедо в атакующий хоккей. Странно, что СКА не играют как Гретцки и Лемье в силу своих возможностей.
«Торпедо» с января не играет вообще ни во что.
+5
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+4
Какой неожиданный сценарий 🤦‍♂️ а говорил, что выиграешь следующую игру. Но любой адекват понимал, что нет
+9
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+3
Видать малина у гениального тренера закончилась... Ничего, отоврется , ему не привыкать, у него всегда есть виноватый кроме себя, то Тихонов, по коррупция в молодежном хоккее. Нижегородцы, гоните этого Бендера из Вашего хоккейного города! Кроме Нью-Васюкоа с ним ничего не добьетесь, загубит отличную команду, поломает судьбу талантливым ребятаи.
+3
0
+3
Ответ Владимир Гришин
Торпедо очень хорошая команда. Тягаться со СКА им, конечно, тяжело. Но выиграть пару матчей вполне по силам. Ну и тренер команды если не будет верить в успех - зачем он тогда нужен?
Тренер нужен, чтоб тренировать. А не ахинею нести и отстранять качественных хоккеистов из-за надуманных причин
+7
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Балабол
+4
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Ответ ugmyanswer
Что значит постараемся Обещал же выиграть 😆😆😆
Он не обещал, а гарантировал :))
+4
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+3
Ответ 87mores
Он не обещал, а гарантировал :))
Уаахахах
+3
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+2
Ответ -ALF-
С победой, Профессор! Прям человек слова, сказал - сделал.
Эти слова были мотивацией для своих подопечных, но увы...
+3
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Ответ Иван Шаров
Эти слова были мотивацией для своих подопечных, но увы...
До ужаса топорная мотивация
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Ответ Матроскин52
Серия продолжается… Едем в Питер… Опыт для молодых парней дело наживное… Верим в команду!
Без обид, но в Нижнем нет ни защиты, ни нападения. Все как-то сумбурно, на авось) Но больше всего прикалывает, что по московским каналам, именно Торпедо проиграло, а не СКА выиграло. Это так очевидно и смешно)))
+3
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Ответ Лев Исаев
Что увидел я Команда очень мягкотелая , пасики - пасики , как только ска начал играть по Серьезке - то полная импотенция в атаке Оборона - проходной двор , куча грубейших ошибок , физика страдает , команда реально еле бегает , Я понимаю что нету звена по уровня мастерства Мозякин - Коварж - зарипов Ли Антипов , даже близко , но сыграй то немного по сопернику , куда ты пытаешься ставить КРАСИВЫЙ хоккей против команд на4 головы выше классом К кому претензии высказывать ? К чему эти пафосные речи все были ? У тебя игроки не бьются , не бегают , не сражаются , миллион позиционных ошибок в обороне , кто за это должен отвечать если не главный тренер ? Кто должен отвечать был за подготовку к плей офф и что бы команда выходила на пик к решающим матчам ? Игорь Николаевич , сделайте доброе дело , вы уже пропиарились , командой повосхищались в свое время , ну не тянете вы. Не тянете!!!!!
Команде нужен тот , кто умеет работать с таким составом
Мартьемьян , скабелка ……
Зрители в нагорном с Таким трудом достают билеты , и никакого театра хоккея они там не видят
Вспомните скудру , да , как тренер тоже полный 0 , но в сериях с локо тем же в 2018 от ножа команда играла , в 1 шайбу проигрывала , а не так 2-5 , 1-4 …//
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Ответ заблокированному пользователю
Если бы у них было 50 человек в заявке как у некоторых, то возможно удалось бы более грамотно распорядиться силами по сезону.
Если бы у бабушки был бы… Генменеджер на что? Толстомордый Глебушка, наш питерский губер? Отсвечивать после успехов, не прикладывая никаких усилий? Но вы, недалекие, как всегда передергиваете: что значит «если бы»? Нужно строить игру под способности своих хоккеистов, но винодел на это не способен, ибо он не тренер, он чудак малиновый
+3
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+2
Ответ SVY
Видать малина у гениального тренера закончилась... Ничего, отоврется , ему не привыкать, у него всегда есть виноватый кроме себя, то Тихонов, по коррупция в молодежном хоккее. Нижегородцы, гоните этого Бендера из Вашего хоккейного города! Кроме Нью-Васюкоа с ним ничего не добьетесь, загубит отличную команду, поломает судьбу талантливым ребятаи.
Ща мода на болтунов, общероссийская тенденция, главное - лозунг помощнее, врагов и предательство приплести, если получится
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Опять запел свои песни. Тебе не за песни платят нижегородцы со своих налогов. Работай. Или отвали в свою столицу попку фетисову подтирать.
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В пятом матче Хабибуллин выйдет?
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Языком молоть, не игры матчи выигрывать.
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Тренер ,в этом проигранном матче ваша главная ошибка -поставили на матч не готового к игре вратаря и дали фору сопернику в три гола в начале игры -психологический удар на свою команду и эйфория сопернику! Если игроки не забивают 5 на 3, то какого ещё нужно шанса для гола ! Соперник ,который вёл по счёту перебросал вашу команду бросками в створ ворот, а ведь вам по сюжету игры нужно было это делать -сравнивать счёт и побеждать , а так серия стала 3-1 в пользу соперников!
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Что значит постараемся
Обещал же выиграть 😆😆😆
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Команда легкая,быстрая,умная..,много техничных парней.,но СКА очень легко перекусывает по физике,причем добавляют по мере надобности.
Хотя молодые в Торпедо должны быстро восстанавливаться.
Я болельщик армейцев почти пол-века,но в шутку спрошу на какой каше и кефире они так двигаются и что за монстр там за физ.подготовку отвечает?)
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Ответ заблокированному пользователю
Авторитетное мнение.
Бессмысленный коммент
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СКА за счет тренерского класса выезжает, Игорек
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Слив засчитан
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Шарлотан
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Не стоило после третьего матча делать заявления, что мы выиграем следующий матч... Похоже нервишки сдали, не ожидал от Ларионова, вроде опытный человек
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Кульбаков за три игры + ОТ уже изучил всех нападающих, уже знает их возможные действия, а Гуска был не готов.
+1
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