Ларионов про 1-3 со СКА: «Торпедо» будет до конца в серии. Еще покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний Новгород»

Игорь Ларионов высказался после поражения от СКА.

« » проиграло со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-3 в серии.

– Реально ли было повлиять на результат?

– Всегда. Надежда умирает последней. Когда начинаешь с 0:3, нужны были дополнительные силы.

Мы забили хороший гол. Забили второй, но, к сожалению, не засчитали. Но это игра. Надо находить возможности до конца бороться, до конца верить в успех.

Мы будем до конца в этой серии. Еще покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний Новгород.

– Как команда держала удар, который получила в первом периоде?

– Это шоковая ситуация, когда три гола влетают за короткое время. Это непросто.

Взяли тайм-аут, успокоили ребят и после этого они играли в очень хороший хоккей.

К сожалению, не смогли забить, но это часть процесса, – сказал главный тренер «Торпедо» .