Ларионов про 1-3 со СКА: «Торпедо» будет до конца в серии. Еще покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний Новгород»
Игорь Ларионов высказался после поражения от СКА.
«Торпедо» проиграло со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-3 в серии.
– Реально ли было повлиять на результат?
– Всегда. Надежда умирает последней. Когда начинаешь с 0:3, нужны были дополнительные силы.
Мы забили хороший гол. Забили второй, но, к сожалению, не засчитали. Но это игра. Надо находить возможности до конца бороться, до конца верить в успех.
Мы будем до конца в этой серии. Еще покажем хорошую игру и постараемся вернуть серию в Нижний Новгород.
– Как команда держала удар, который получила в первом периоде?
– Это шоковая ситуация, когда три гола влетают за короткое время. Это непросто.
Взяли тайм-аут, успокоили ребят и после этого они играли в очень хороший хоккей.
К сожалению, не смогли забить, но это часть процесса, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
Прям человек слова, сказал - сделал.
Мартьемьян , скабелка ……
Зрители в нагорном с Таким трудом достают билеты , и никакого театра хоккея они там не видят
Вспомните скудру , да , как тренер тоже полный 0 , но в сериях с локо тем же в 2018 от ножа команда играла , в 1 шайбу проигрывала , а не так 2-5 , 1-4 …//
Обещал же выиграть 😆😆😆
Хотя молодые в Торпедо должны быстро восстанавливаться.
Я болельщик армейцев почти пол-века,но в шутку спрошу на какой каше и кефире они так двигаются и что за монстр там за физ.подготовку отвечает?)