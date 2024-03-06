«Кузнецов пришел с утра пораньше и сказал: «Эй, парни, рады меня видеть?» Вся раздевалка смеялась – у него такая харизма». Тренер фарм-клуба «Вашингтона» о форварде
Тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал, как Евгений Кузнецов развеселил всех.
Кузнецов вчера провел первую тренировку с «Херши» после перевода в АХЛ. Ранее 31-летнему российскому форварду разрешили тренироваться на фоне прохождения программы помощи игрокам НХЛ.
«Он появился с утра пораньше, и вся раздевалка смеялась.
На самом деле он зашел в комнату ассистента тренера и сказал: «Эй, парни, вы рады меня видеть?»
У него вот такая харизма. Все тренеры смеялись», – сказал главный тренер «Херши» Тодд Нельсон.
Я так и не понял, какой Кузнецов настоящий: герой плей-офф-2018 или ходячая депрессия-2024
Кузнецов едет в фарм «Вашингтона» – не взяли с драфта отказов. Почему и что дальше?
Засмеялись в ответ и сказали: "Нет, не рады"