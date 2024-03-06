«Кузнецов пришел с утра пораньше и сказал: «Эй, парни, рады меня видеть?» Вся раздевалка смеялась – у него такая харизма». Тренер фарм-клуба «Вашингтона» о форварде

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Евгений Кузнецов Тодд Нельсон Хоккей

Тренер фарм-клуба «Вашингтона» рассказал, как Евгений Кузнецов развеселил всех.

Кузнецов вчера провел первую тренировку с «Херши» после перевода в АХЛ. Ранее 31-летнему российскому форварду разрешили тренироваться на фоне прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

«Он появился с утра пораньше, и вся раздевалка смеялась.

На самом деле он зашел в комнату ассистента тренера и сказал: «Эй, парни, вы рады меня видеть?»

У него вот такая харизма. Все тренеры смеялись», – сказал главный тренер «Херши» Тодд Нельсон.

Я так и не понял, какой Кузнецов настоящий: герой плей-офф-2018 или ходячая депрессия-2024

Кузнецов едет в фарм «Вашингтона» – не взяли с драфта отказов. Почему и что дальше?

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34 комментария
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Ответ Dastan 82
круто будет если в одиночку протащит Херши до финала
В одиночку протащит команду с первого места регулярки, что лидирует с диким отрывом )
+66
-1
+65
Раздолбай. Нигде не пропадёт, но вот играть не хочет.
+48
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+47
" До сих пор ходит и смеётся"
+33
-2
+31
Кузя пришел с утра пораньше потому что не спит уже трое суток.))
+25
0
+25
круто будет если в одиночку протащит Херши до финала
+15
-8
+7
А сам Кузя ржал громче всех и это не харизма
+14
-8
+6
Ответ ЗлойМайор
каждый думает в меру своей испорченности.
Просто каждый должен сначала думать о правилах русского языка. Навеселе пишется слитно.
+6
0
+6
Ответ ЗлойМайор
можете оценку мне по русскому языку в дневник поставить, раз больше ничего не пришло вам в голову, как оценивать написанное мною с точки зрения грамотности написания слов в школьном формате.
Это важно. Если Вы по-русски грамотно писать не можете - сильно обесцениваете смысл написанного. Иногда даже искажаете. Намедни на метле ;)
+5
-1
+4
Ответ encaro_one
В одиночку протащит команду с первого места регулярки, что лидирует с диким отрывом )
А в прошлом сезоне выиграли этот финал
+4
0
+4
Ответ Dastan 82
круто будет если в одиночку протащит Херши до финала
И получит MVP
+4
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+3
так в раздевалке он это сказал или в тренерской?
+2
0
+2
Птичку то показал ?
+2
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Не ложился, что ли ?
+1
0
+1
Кокаиновое веселье.

Засмеялись в ответ и сказали: "Нет, не рады"
+3
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+1
Ответ Dastan 82
круто будет если в одиночку протащит Херши до финала
они вроде и без него неплохо идут
+2
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+1
Ответ Dastan 82
круто будет если в одиночку протащит Херши до финала
И выведет в NHL 😁
+1
0
+1
Кубок Колдера для разнообразия ещё выиграет.)
+3
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Молодчик, на позитиве.
+4
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Ответ Беспонтий пилат
Смеется тот , кто смеется последним
смеётся тот, кто смеётся без последствий.
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Ответ Alex1104
Просто каждый должен сначала думать о правилах русского языка. Навеселе пишется слитно.
можете оценку мне по русскому языку в дневник поставить, раз больше ничего не пришло вам в голову, как оценивать написанное мною с точки зрения грамотности написания слов в школьном формате.
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Пришёл с утра и каждому по дорожке принёс.
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А где можно посмотреть их матчи?
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Думаю ему там будет хорошо
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Он на системе. Поэтому и пришел пораньше. Бессонница же.
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От него веяло свежестью какого то... ))
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(шутка) Сразу видно, человек на веселе)))
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