Ротенберг о серии с «Торпедо»: «Имеем дело с серьезным автобусом. Не так все просто. Работаем дальше»

Роман Ротенберг подвел итоги игры плей-офф с «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1 в серии).

«Наши ребята – молодцы. Все, что мы просили, они выполняли. По ходу игры поменяли тактику – ребята все выполнили.

Имеем дело с таким серьезным автобусом. Не так все просто. Работаем дальше – серия продолжается. Это всего лишь одна игра.

Поблагодарю наших болельщиков – полные трибуны на обоих матчах. Это фантастические ощущения для всей команды. Сейчас спокойно отдыхаем и готовимся дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Зрителями на «СКА-Арене» считаются все, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча: «По регламенту не воспрещается. Сегодня было 23 996 человек»

СКА дожал «Торпедо» на 93-й (!) минуте. Чудо было так близко!