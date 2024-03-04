Ротенберг о серии с «Торпедо»: «Имеем дело с серьезным автобусом. Не так все просто. Работаем дальше»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги игры плей-офф с «Торпедо» (3:2 2ОТ, 1-1 в серии).

«Наши ребята – молодцы. Все, что мы просили, они выполняли. По ходу игры поменяли тактику – ребята все выполнили.

Имеем дело с таким серьезным автобусом. Не так все просто. Работаем дальше – серия продолжается. Это всего лишь одна игра.

Поблагодарю наших болельщиков – полные трибуны на обоих матчах. Это фантастические ощущения для всей команды. Сейчас спокойно отдыхаем и готовимся дальше», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Зрителями на «СКА-Арене» считаются все, кто присутствует в чаше и участвует в организации матча: «По регламенту не воспрещается. Сегодня было 23 996 человек»

СКА дожал «Торпедо» на 93-й (!) минуте. Чудо было так близко!

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11 комментариев
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Романа Борисыча похоже сбил автобус, и не один раз. За рулем был некий Йозе Марино
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Чего, ##### ?)
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Имеем дело с дилетантом.
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🤡
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Даже если не торпедо, то любая тренерская команда с сопоставимым составом, вынесет ромчика в следующем раунде
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Торпедо, раздавите этого СКАзочного балабола !!
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Какой же отвратительный человек, один негатив вызывает, противно даже на лицо его смотреть когда на играх камеры его выхватывают...
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может быть у Ильфа и Петрова был такой же колоритный персонаж, но мужского пола. те же 30 фраз, которые повторяются и периодически смешиваются между собой
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Все вью этого персонажа,сплошной автобус.Системный при чем )
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Ответ Alexey Hohlov
Романа Борисыча похоже сбил автобус, и не один раз. За рулем был некий Йозе Марино
ахаххаха
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Ответ Дмитрий Якушевич
Даже если не торпедо, то любая тренерская команда с сопоставимым составом, вынесет ромчика в следующем раунде
желательно тренер уровнем с Йозе Марино
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