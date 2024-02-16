Мироманов о продуктах в США: «Еда и ее выбор прекрасны! В супермаркете овощи и фрукты нужно брать с пометкой «органик». Курица должна быть от кур свободного выпаса, говядина – травяного откорма»

Даниил Мироманов поделился мыслями о качестве продуктов в США.

– Многие россияне из НХЛ жалуются, что в Америке невкусные продукты: пластиковые овощи, непонятное мясо, в ресторанах тоже не так вкусно, как в Питере или Москве. У вас такое же мнение?

– Еда прекрасная, выбор прекрасный! Нужно выбирать правильные места. Я прошел через все.

Есть такой сайт Frankie’s Free Range Foods. Ничего лучше я не видел!

Стейки, мясо, молочные продукты – все самое лучшее, мясо только травяного откорма. Недавно заказал оттуда штук 40 батончиков, там, наверное, самый чистый состав.

Я долго изучал продуктовую индустрию в США. В обычном супермаркете овощи и фрукты нужно брать только с пометкой «органик» – это даже не обсуждается.

Здесь есть свои законы, чтобы получить такую метку, ты должен пройти строгий отбор качества, обойти это невозможно.

Курица должна быть от кур свободного выпаса, говядина травяного откорма.

В Америке очень много фермерских рынков: каждую субботу или воскресенье в одном месте съезжаются фермеры и продают свою продукцию. Можно сразу на ферму съездить.

Но нужно обо все узнавать, искать.

В Америке еще классно, что на каждом продукте жирным шрифтом написан состав.

Первым делом я смотрю на этикетку, если состав – это длинный список, то вряд ли этот продукт тебе поможет, – сказал защитник «Вегаса» Даниил Мироманов.