Мироманов о продуктах в США: «Еда и ее выбор прекрасны! В супермаркете овощи и фрукты нужно брать с пометкой «органик». Курица должна быть от кур свободного выпаса, говядина – травяного откорма»

Теги НХЛ Вегас Даниил Мироманов Здоровье Хоккей

Даниил Мироманов поделился мыслями о качестве продуктов в США.

– Многие россияне из НХЛ жалуются, что в Америке невкусные продукты: пластиковые овощи, непонятное мясо, в ресторанах тоже не так вкусно, как в Питере или Москве. У вас такое же мнение?

– Еда прекрасная, выбор прекрасный! Нужно выбирать правильные места. Я прошел через все.

Есть такой сайт Frankie’s Free Range Foods. Ничего лучше я не видел!

Стейки, мясо, молочные продукты – все самое лучшее, мясо только травяного откорма. Недавно заказал оттуда штук 40 батончиков, там, наверное, самый чистый состав.

Я долго изучал продуктовую индустрию в США. В обычном супермаркете овощи и фрукты нужно брать только с пометкой «органик» – это даже не обсуждается.

Здесь есть свои законы, чтобы получить такую метку, ты должен пройти строгий отбор качества, обойти это невозможно.

Курица должна быть от кур свободного выпаса, говядина травяного откорма.

В Америке очень много фермерских рынков: каждую субботу или воскресенье в одном месте съезжаются фермеры и продают свою продукцию. Можно сразу на ферму съездить.

Но нужно обо все узнавать, искать.

В Америке еще классно, что на каждом продукте жирным шрифтом написан состав.

Первым делом я смотрю на этикетку, если состав – это длинный список, то вряд ли этот продукт тебе поможет, – сказал защитник «Вегаса» Даниил Мироманов.

21 комментарий
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Человек который дружит с головой и имеет деньги найдет хорошие продукты в Америке, как в прочем и в Европе,России и я так думаю в Африке и Азии, одно требование, выполнение двух этих условий, без этого везде будет сложно, Рая на Земле нет
+39
-1
+38
Ответ Айхальский
Ясно..пойду дошик заварю
Состав почитай сначала обязательно😁
+30
0
+30
Ответ Айхальский
Ясно..пойду дошик заварю
Бери только органик !!!
+28
-1
+27
А курица свободного выпаса должна быть топтаной или нет?
+23
-4
+19
Ответ sergey2022
Человек который дружит с головой и имеет деньги найдет хорошие продукты в Америке, как в прочем и в Европе,России и я так думаю в Африке и Азии, одно требование, выполнение двух этих условий, без этого везде будет сложно, Рая на Земле нет
Всё на так просто.Голова , в данном случае, ни при чём. Непонятно,что Даниил покупает на сайте Frankie’s Free Range Foods ?? Нормальной,повседневной еды (мясо,рыба,хлеб ,масло) там нет.Фермерские рынки -действительно-существуют, но только в летнее время и далеко не во всех городах. Касаемо ORGANIC , тоже не совсем правда, сертификация ,вовсе, не строгая, на многие продукты она не требуется , т.е. рассчитано на честность производителя,а вот цена отличается,она гораздо выше обычных продуктов раза в два. Листья салата (обычная упаковка 275 гр.) , в среднем стоит $2.99. органические от $5.49 до 6.99. Курица тоже в два, а то и больше раза дороже. Вопрос в другом- какой бюджет на питание? И таки-да,как говорят в Одессе, овощи и фрукты имеют пластиковый привкус.
В общем, тухлый вброс ,без намёка на разумную или нужную информацию.
+17
-8
+9
Ясно..пойду дошик заварю
+9
-3
+6
А с чего он взял такую глупость, что травяной откорм лучше зернового? Он просто не такой жирный и более диетический, а с точки зрения вкусовых качеств - и рядом не стоял с зерновым
+4
-2
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Еда для бедных. Еда для богатых. Впрочем, везде так.
+2
0
+2
Ответ prus_3
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!" Королева Мария-Антуанетта о бедных.
Вскоре после этого совета закончила жизнь на гильотине. Великая французская революция, понимаешь.
+2
-1
+1
Ответ sergey2022
Человек который дружит с головой и имеет деньги найдет хорошие продукты в Америке, как в прочем и в Европе,России и я так думаю в Африке и Азии, одно требование, выполнение двух этих условий, без этого везде будет сложно, Рая на Земле нет
как минимум уметь и хотеть читать...
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Что значит "от кур свободного выпаса"? У них там фазаны чтоли бегают и куропатки по полям? Никто кур не лечит и не делает профилактику, чтобы они разом все не сдохли от болезней? А главное, сколько должна стоить такая курица, чтобы ждать её взросление и выход на товарную массу и какого размера должны быть свободно выпасные угодья?
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Вот Мироманов, недружественную еду нам нахваливаешь, да и фамилия подозрительная 🤔
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по мне так это грамотный маркетинг ,и как видимо люди на это ведутся.У нас в регионе тоже больше натур продукт,в отличие от той же Москвы,но название самое обычно
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ORGANIC - типичный развод от маркетологов на лохов,точно такой же товар,но дороже в 2 раза.Тоже поржал,чел стейки называет батончиками)))деревня из него никуда не денется.
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Ответ Сазан Осетров
А курица свободного выпаса должна быть топтаной или нет?
А в какой белка больше?
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Вообще процентов 90 всего, что называется "эко", "органик", "фермерское", "натуральное" является произведённым либо далеко не натуральным способом, либо вообще на том же предприятии, где выращивают "обычную") Кто-то серьёзно думает, что так называемые фермеры сидят и соблюдают ГОСТЫ/стандарты? Кому это нужно. Ты будешь соблюдать правила, а твой сосед нет. И он продаст, а ты нет. Вот и всё. Но для большей части населения хватает этикеток, которые придумали маркетологи. Главное свято верить в то, что покупаешь натуральное)
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Ответ sergey2022
Человек который дружит с головой и имеет деньги найдет хорошие продукты в Америке, как в прочем и в Европе,России и я так думаю в Африке и Азии, одно требование, выполнение двух этих условий, без этого везде будет сложно, Рая на Земле нет
Я с вами согласен.
Единственное что хотел бы выделить,что "иметь деньги" получается далеко не у всех.
Билл Гейтс скупает тысячи гектаров земли в Аргентине для разведения коров и перспектив порадовать гурмэ мраморной говядиной(естественно за соответствующую цену),а Ким Кардашьян рекламирует бургеры из жуков для плебса,хотя сама естественно подобное говно есть не будет.
Даже обычная вода доступна не всем.
Кому "Evian" или "Acqua Panna",ну а кому то жидкость с примесями.
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Ну челюсть что бы развивать , говядина нужна травяного откорма… знатный конечно гурман он
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