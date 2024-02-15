«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (2:4), ведя 2:1 после 2-го периода. У команды Кравца 3 поражения в последних 4 матчах
«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца уступила «Автомобилисту» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Авангард» лидировал в счете 2:1 после двух периодов матча, но пропустил три шайбы подряд в третьем отрезке игры.
За весь матч «Авангард» нанес 22 броска в створ ворот, «Автомобилист» – 24.
Команда проиграла три из четырех предыдущих матчей. «Ястребы» прежде уступили «Салавату Юлаеву» (2:7) и «Спартаку» (3:5), а обыграли «Сибирь» (7:2)
«Авангард» находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 86 очков в 63 матчах.