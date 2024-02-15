«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (2:4), ведя 2:1 после 2-го периода. У команды Кравца 3 поражения в последних 4 матчах

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила «Автомобилисту» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Авангард» лидировал в счете 2:1 после двух периодов матча, но пропустил три шайбы подряд в третьем отрезке игры.

За весь матч «Авангард» нанес 22 броска в створ ворот, «Автомобилист» – 24.

Команда проиграла три из четырех предыдущих матчей. «Ястребы» прежде уступили «Салавату Юлаеву» (2:7) и «Спартаку» (3:5), а обыграли «Сибирь» (7:2)

«Авангард» находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 86 очков в 63 матчах.

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивлюсь, если Авангард пройдет первый раунд
+11
-3
+8
Авто с заслуженной победой !!!
+9
-2
+7
Авто в третьем периоде так переехал Авангард, что они в конце матча просто опустили руки и сдались...
+10
-3
+7
Что толку с этого Жафярова? Он же вообще нулевой. Ну поставь ты Филатьева, он хоть с огоньком играет, он быстрый. Явно у него больше мотивации будет на игру.
+9
-2
+7
Ответ Ыжык
Под нагрузкой, готовимся к по, выбираем соперника, не тратим силы итд итп)
нагрузки нагрузкам, но 0:7 в третьем периоде в двух последних играх это перебор
+5
-1
+4
Челябинск и Тольятти ближе, чем Хабаровск.
+5
-2
+3
в авангарде играет только одно звено, защита одна из худших - это не топ команда, не надо от них ждать высоких результатоа
+5
-2
+3
Ответ kopl.roma
Вратари лишают шанса зацепиться за игру.
И это тоже! Вот вродже и стоит нормально Мишуров, но в решающий момент пускает в ближний от пенса
+4
-1
+3
Позорят город опять, лоботрясы
+4
-2
+2
Ответ 1905vb
Авто в третьем периоде так переехал Авангард, что они в конце матча просто опустили руки и сдались...
Просто Авто может в обороне играть, а мы - нет. Мы даем слишком много пространства, слишком сильно вкатываясь в ворота вот и все.
+4
-2
+2
И Кравец тоже тупит, слив за сливом идёт, а он не может новых игроков выпустить.
+3
-2
+1
Безобразная игра в обороне от авы продолжается. сплошные привозы самим к себе, собственного вратаря не жалко так на пропеллер наматывать. такая же игра как под копирку с уфой . Кравец после Сибири до сих пор в эйфории, Подконицкий приехал тупо денег отстоять на лавке
+2
-1
+1
Вратари лишают шанса зацепиться за игру.
+3
-3
0
Ответ VasyaFilkin
Что толку с этого Жафярова? Он же вообще нулевой. Ну поставь ты Филатьева, он хоть с огоньком играет, он быстрый. Явно у него больше мотивации будет на игру.
Да вы что! Это же Билялетдинов гнобил кисломордого
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий