«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (2:4), ведя 2:1 после 2-го периода. У команды Кравца 3 поражения в последних 4 матчах

«Авангард» проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца уступила « » (2:4) в игре Фонбет чемпионата .

« » лидировал в счете 2:1 после двух периодов матча, но пропустил три шайбы подряд в третьем отрезке игры.

За весь матч «Авангард» нанес 22 броска в створ ворот, «Автомобилист» – 24.

Команда проиграла три из четырех предыдущих матчей. «Ястребы» прежде уступили «Салавату Юлаеву» (2:7) и «Спартаку» (3:5), а обыграли «Сибирь» (7:2)

«Авангард» находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 86 очков в 63 матчах.