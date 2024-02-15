Бучневич о КХЛ: «Главная проблема – не лимит, а ограничение заявки, чтобы не набирали по 50 человек, как СКА. Говорят про какую-то систему, но сильные юниоры сидят в МХЛ и ВХЛ»

Павел Бучневич считает расширенную заявку клубов главной проблемой КХЛ.

– Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита легионеров с трех до пяти. Как к этому отнеслись?

– Сильные иностранцы нужны.

Я недавно смотрел « » – СКА: такие игроки, как и , делают лигу сильнее, у них учатся молодые. Почему же не привозить классных легионеров?

Думаю, главная проблема – не лимит, а ограничение заявки, чтобы клубы не набирали по 50 человек, как СКА. Говорят про какую-то систему, но самые сильные юниоры до 21 года сидят в и .

Попади я сейчас в 18-19 лет из «Северстали» в СКА – закончил бы с хоккеем. Юниору нереально пробиться в такую сильную команду.

Это не удалось даже Матвею Мичкову, топовому юниору, а сколько там других ребят его возраста, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в интервью Sports.ru.

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