Бучневич о КХЛ: «Главная проблема – не лимит, а ограничение заявки, чтобы не набирали по 50 человек, как СКА. Говорят про какую-то систему, но сильные юниоры сидят в МХЛ и ВХЛ»

Теги Авангард Северсталь СКА Сент-Луис НХЛ Sports.ru КХЛ МХЛ ВХЛ Райан Спунер Павел Бучневич лимит на легионеров Рид Буше Матвей Мичков Хоккей

Павел Бучневич считает расширенную заявку клубов главной проблемой КХЛ.

– Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита легионеров с трех до пяти. Как к этому отнеслись?

– Сильные иностранцы нужны.

Я недавно смотрел «Авангард» – СКА: такие игроки, как Рид Буше и Райан Спунер, делают лигу сильнее, у них учатся молодые. Почему же не привозить классных легионеров?

Думаю, главная проблема – не лимит, а ограничение заявки, чтобы клубы не набирали по 50 человек, как СКА. Говорят про какую-то систему, но самые сильные юниоры до 21 года сидят в МХЛ и ВХЛ

Попади я сейчас в 18-19 лет из «Северстали» в СКА – закончил бы с хоккеем. Юниору нереально пробиться в такую сильную команду.

Это не удалось даже Матвею Мичкову, топовому юниору, а сколько там других ребят его возраста, – сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в интервью Sports.ru.

Интервью звезды «Сент-Луиса» Павла Бучневича: часы от Путина, крысы в американском метро и гол после теракта

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это саботаж и вредительство!
Мы эту грязь уберем из хоккея!
+19
0
+19
Видимо в сборной после этих слов не поиграет)
+20
-1
+19
Замахнулся на святое...на системную работу системы в системе
+18
-1
+17
У Йозе знатно бомбанет)) Наверняка Кравец заказал это интервью, как и убийство Толчинского)))
+15
0
+15
Ловите адеквата!
+15
-1
+14
По делу
+11
0
+11
Паша Красава! Сильно!
+11
0
+11
Ух, сейчас у кого-то бомбанет!
+9
0
+9
Ну щас на него ротен обрушит весь свой гнев)
+7
0
+7
Все Павел , ты перешёл дорогу великому , великий тебя не позовет в ска
+5
0
+5
Жди ответку от Кожевы!
+4
0
+4
Похоже объявят иноагентом за распространение фейков
+5
-1
+4
Рома, собирай ветеранов, надо срочно заяву на Буча президенту писать.
+4
0
+4
Павел, ты покусился на самое святое!
+4
0
+4
Йозе будет побеждать канадцев без Бучневича...
+3
0
+3
Юдин,Назаров,Кожевников и ветераны ваш выход.
+2
0
+2
- Народ не обманешь! Народ всё видит! —говорил один НЕтренер.
Вот уже и хоккеисты всё-всё видят даже из-за океана!)))
+2
0
+2
Может я чего-то пропустил, закон о дискредитации Ротенбергов еще не приняли?
+2
0
+2
Воу, Паша, аккуратнее. Сейчас тебе мэтрЪ тренерского цеха Рома Ротенберг объяснит что ты ничего не смыслишь в его системе. А Кожевников поддакнет.
+2
0
+2
Ответ Биомеханоид
Рома, собирай ветеранов, надо срочно заяву на Буча президенту писать.
Нашему или США?
0
0
0
Ответ Bartez1986
Йозе будет побеждать канадцев без Бучневича...
Йозе без Бучневича будет побеждён канадцами)))
0
0
0
Ответ Юрий Байбурдин
Юдин,Назаров,Кожевников и ветераны ваш выход.
Так и пиши - Ларин, доставай говномет!
0
0
0
А Роману пофиг. Жалеет, небось сейчас, что до Паши не дотянуться. Из Блюз изымать игроков даже папа с дядей не могут.
0
0
0
Ждем теперь решительный ответ от Йозе.
0
0
0
«К сожалению, всегда находятся люди, которые завидуют чужому успеху. И эта зависть не белая, а черная. Причем это наши люди, которые живут в России. Ладно, это были бы американские блогеры. Откопали про какую-то заявку. Кого вы обмануть хотели?»
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий