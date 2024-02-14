Евгений Малкин: «НХЛ – это сила. Надеюсь, они скажут, что мы не будем играть на Олимпиаде без россиян и белорусов. Это спорт, а не политика. Мы просто играем для фанатов, понимаете?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Сборная Беларуси по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Евгений Малкин надеется, что НХЛ попросит допустить Россию до Олимпиады-2026.

НХЛ ранее сообщила, что хоккеисты лиги примут участие на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

«Мы все поддерживаем правила. Прошел еще один год, но я надеюсь, что в любой момент это [отстранение] отменят. Мы играем здесь, в НХЛ, а у них есть сила.

Надеюсь, что НХЛ скажет, что мы не будем играть [на Олимпиаде] без российских и белорусских игроков. Владельцы, боссы – они видят это: маркетинг, реклама и все остальное.

Если вы спросите игроков из любой страны, думаю, они скажут, что им нравится играть против России, потому что это отличное противостояние – с Канадой, США, Швецией, Чехией.

Это спорт, а не политика. Мы здесь, чтобы играть.

Иногда сложно понять правила, потому что мы ничего не делаем – мы просто играем для фанатов, понимаете?» – сказал нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин в интервью The Athletic.

21 комментарий
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Сильная сила НХЛ, ведомая рукой маркетинга, уже заявила, что проведет турнир четырёх, так что надейтесь и дальше мистер Юджин!
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Мэттьюс, Кросби и Макдэвид: Делайте с нами что хотите, но блин без белорусов мы на Олимпиаде играть не хотим, хоть убейте
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Какой спорт , когда люди мрут тысячами ??? Неужели им это не дано понять ?? Такие комментарии абсолютно неуместны
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Если бы спорт был вне политики, то Ротенберг в сборной России максимум лед заливал, но он твой тренер и с ним ты ни слова не скажешь о политике и ее питерских корнях, так что не ври, Женёк)
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Ответ Даниил1981
Какой спорт , когда люди мрут тысячами ??? Неужели им это не дано понять ?? Такие комментарии абсолютно неуместны
Ну что ж теперь надо предложить НХЛ остановить чемпионат и не играть пока все конфликты на Земле не закончатся
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Им (малкинымовечкиным) дали команду из за океана ?
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Ответ Даниил1981
Какой спорт , когда люди мрут тысячами ??? Неужели им это не дано понять ?? Такие комментарии абсолютно неуместны
гибнут.
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Ответ Fona
Если бы спорт был вне политики, то Ротенберг в сборной России максимум лед заливал, но он твой тренер и с ним ты ни слова не скажешь о политике и ее питерских корнях, так что не ври, Женёк)
Заливать лед - требуется квалификация, а быть папиным сыном - нет
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Ответ Silky Mitts
Какая может быть олимпиада без Протаса?
Ну не, как минимум Шарангович широкими шагами движется к статусу лучшего Беларуса в НХЛ всех времён. Статистически в параметрах набора очков за игру на уровне Грабовского, обоих Коститциных; по голам выше их. Потенциал ещё только раскрывается, есть все возможности повысить результативность...А так да, не звезда, 2-3 звено, но может ей стать...
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Какая может быть олимпиада без Протаса?
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Тут надо добавить, что про причину отстранения все опрошенные российские игроки говорить отказались.
Говорили только про несправедливость в отношении себя.
https://theathletic.com/5271022/2024/02/13/russian-hockey-players-international-play/
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Наивный Джино
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А что вы говорили и думали, когда на чм покинули площадку после поражения от Канады, не прослушав гимн ?
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Емеля.
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Не помогут тебе большие дяденьки. Хоть в ногах валяйся. Хотя,если выступите(не выступите,кишка тонка)единым фронтом и заявите(не заявите,домой дороги не будет до определенного момента как у Федорова и Могильного)о решительной позиции,то тогда,возможно какие нибудь рашинз Старз и появятся
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Ответ Даниил1981
Какой спорт , когда люди мрут тысячами ??? Неужели им это не дано понять ?? Такие комментарии абсолютно неуместны
Во все времена люди мрут тысячами. Практически в любой год куча конфликтов по всему миру. Почему именно сейчас такие комментарии стали абсолютно неуместны?
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походу сотрясения даром не прошли...
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