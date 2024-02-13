Овечкин про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но мы ничего не можем сделать»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Александр Овечкин высказался про отстранение России от международных турниров.

НХЛ ранее объявила о проведении в феврале 2025 года турнира с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

Лига также сообщила, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде в 2026 году в Италии. Сборная Россия отстранена от международных турниров ИИХФ.

Капитану «Вашингтона» задали вопрос о том, что он, возможно, уже сыграл на своих последних Олимпийских играх. Овечкин сыграл на Олимпиаде-2014, а в 2018 и 2022 годах НХЛ пропустила Олимпиаду.

– Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть.

Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Ничего хорошего, но это то, что есть.

– Это несправедливо?

– Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Что они скажут: «Мы сделаем это»?

Сейчас мы сидим дома. Возможно, это изменится. Надеюсь на это, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью The Athletic.

50 комментариев
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У друга своего спроси о причинах
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-25
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Кучерова наверное жаль больше всего. Один из лучших хоккеистов своего поколения и ни разу не сможет принять участие в Олимпийских играх. По крайне мере в праймовом возрасте и форме
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Лицемер
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Путину напиши
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Сашок, главная причина всего этого стоит у тебя на фотографии профиля в инстаграме. Дурака не включай.
+36
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Зато может сыграть на Спартакиаде и Играх БРИКС, если вдруг окажется сильнее кого-то из игроков СКА, которыми заполнят сборную.
+27
-11
+16
Очень сдержанно и нейтрально, пока карьера в НХЛ продолжается. Потом вернется и превратится во второго Фетисова. Тут даже сомнений нет.
+23
-7
+16
Ответ Gleb
У друга своего спроси о причинах
друг уже такеру карлсону ответил 30-минутной лекцией от Рюрика до наших дней
+20
-7
+13
не в наших? сейчас тебе, дядя Саша, заслуженно напихают огурцов
+16
-4
+12
Можете, но не сделаете. Потому что место в думе дороже олимпиады.
+10
-4
+6
Ответ Alexey Drugov
Сашок, главная причина всего этого стоит у тебя на фотографии профиля в инстаграме. Дурака не включай.
Почему Израиль не отстранили? Кто-то ответить может? Только дурака не включай.
+12
-7
+5
Ответ Oleg Olegov
Зато может сыграть на Спартакиаде и Играх БРИКС, если вдруг окажется сильнее кого-то из игроков СКА, которыми заполнят сборную.
На самой большой арене в мире
+6
-1
+5
почему же. После окончания СВО Россию снова допустят до всех соревнований. Надеюсь военный конфликт закончится в этом году. Я за мир
+10
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+4
Надо создавать Peace Team
+5
-2
+3
Ответ Savarona25
Очень сдержанно и нейтрально, пока карьера в НХЛ продолжается. Потом вернется и превратится во второго Фетисова. Тут даже сомнений нет.
Придумали исход в будущем, приписали человеку то, чего не случилось и сразу его за это осудили. Прекрасная логика, ничего не скажешь. Вне зависимости от отношения к Овечкину додумывать за него несовершенные еще действия сродни пропаганде и расчеловечиванию.
+7
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Саня, а че случилось?
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Бггггггг))) Сам же приложил руку к этому безумию. Правда сейчас дал заднюю как перед ОИ 2018. Сашок такой Сашок. )
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Ответ Nick Crosier
Можем. Все цели СВО должны быть достигнуты.
А какие цели ? Гендерно-нейтральные туалеты вроде последняя цель была
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Ответ MJRom
не в наших? сейчас тебе, дядя Саша, заслуженно напихают огурцов
Держи огурца Саша!
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Ответ Александр Гончаров
Пока там такие политики, лучше не возвращаться. Будут вечно палки в колеса вставлять. У себя в стране соревноваться да и всё. И не платить им ни копейки.
Может, прежде чем обвинять других, надо задать вопрос своим. А мы-то куда движемся? Когда в России последний раз была публичная дискуссия о путях развития страны (без подготовленных и заранее обговоренных вопросов)? Обсуждение важных внутренних проблем (без поиска внутренних и внешних врагов)? Обмен мнениями разных политических сил, реальные дебаты (а не лекции о псевдо-истории)? Вопрос риторический
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Ответ Savarona25
Очень сдержанно и нейтрально, пока карьера в НХЛ продолжается. Потом вернется и превратится во второго Фетисова. Тут даже сомнений нет.
Думаю никуда он не вернется! Зачем? Чтоб потом под санкции попасть? Все они любят Родину, только не готовы променять на западные плюшки! Фетисов уже поскуливает с раздражением!
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Какую позицию он высказывать должен? Что за чушь? Ты в сказке живешь? Кстати, почему Израиль играет?
Тогда может не блеять как бедная овечка, мол, мы люди маленькие. Если есть позиция - озвучь как мужчина.

А на Израиль мне побоку, я там не живу.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ты реально думаешь, что Овечкин способен остановить войну? А где ты живешь?
Я думаю Овечкин способен перестать бегать между струйками и определиться, а то его жалобное блеяние ничего кроме презрения не вызывает.

А это не твое дело.
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Ответ Непристойное предложение
друг уже такеру карлсону ответил 30-минутной лекцией от Рюрика до наших дней
Несу карты карты Монгольской Империи.:)))))
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Конечно, жизни людей - ерунда, а вот "кучеров не сыграет" - охренеть как важно
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Открывай PeaceTeam
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А слабО сказать Санек , кто есть твой президент на самом деле?
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Удивительно, как взрослые люди до сих пор считают, что если кое-кто умрёт от кашля, а Лёху выпустят и он станет президентом, то нас радостно примут назад и везде допустят))
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Почему ничего не может сделать? Может публично заявить, что войну пора прекращать. Игрок он авторитетный, за ним потянутся другие хоккеисты, а за ними и остальные лидеры мнений перестанут бояться публично высказывать свою позицию. А то дядя хочет и на ёлку влезть и зад не ободрать.
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Ответ Vasilii Mishchenko
Придумали исход в будущем, приписали человеку то, чего не случилось и сразу его за это осудили. Прекрасная логика, ничего не скажешь. Вне зависимости от отношения к Овечкину додумывать за него несовершенные еще действия сродни пропаганде и расчеловечиванию.
Чудо, ты, человек, уже сказали, кто у него на аве в запрещенной соцсети ) И какую тим он возглавляет, но у тебя все еще сомнения )
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