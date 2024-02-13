Овечкин про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но мы ничего не можем сделать»

Александр Овечкин высказался про отстранение России от международных турниров.

НХЛ ранее объявила о проведении в феврале 2025 года турнира с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

Лига также сообщила, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде в 2026 году в Италии. отстранена от международных турниров ИИХФ.

Капитану «Вашингтона» задали вопрос о том, что он, возможно, уже сыграл на своих последних Олимпийских играх. Овечкин сыграл на Олимпиаде-2014, а в 2018 и 2022 годах пропустила Олимпиаду.

– Я стараюсь не думать об этом. Но , возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть.

Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Ничего хорошего, но это то, что есть.

– Это несправедливо?

– Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Что они скажут: «Мы сделаем это»?

Сейчас мы сидим дома. Возможно, это изменится. Надеюсь на это, – сказал капитан « » в интервью The Athletic.