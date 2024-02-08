КХЛ не стала наказывать Холодилина за хит против Толчинского в матче «Авангарда» и СКА
КХЛ не стала наказывать Никиту Холодилина за хит против Сергея Толчинского.
Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение не накладывать санкции на нападающего «Авангарда».
«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги.
Напомним, омская команда обыграла СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Во втором периоде Холодилин провел силовой прием на Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком.
Толчинский в итоге покинул лед из-за травмы. Судьи матча дали по 2 минуты штрафа Холодилину и Гальченюку за грубость.
СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом»
«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐
"уважаемый Владимир Владимирович, ну мы же просили, ну скажите им, а... "
Толчинский чуть инвалидом не остался.
Правда только по мнению йозе марино)
удивлен
Матчасть надо знать ))))