КХЛ не стала наказывать Холодилина за хит против Толчинского в матче «Авангарда» и СКА

КХЛ не стала наказывать Никиту Холодилина за хит против Сергея Толчинского.

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение не накладывать санкции на нападающего «Авангарда».

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги.

Напомним, омская команда обыграла СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде Холодилин провел силовой прием на , после чего подрался с Алексом Гальченюком.

Толчинский в итоге покинул лед из-за травмы. Судьи матча дали по 2 минуты штрафа Холодилину и Гальченюку за грубость.

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