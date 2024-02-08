КХЛ не стала наказывать Холодилина за хит против Толчинского в матче «Авангарда» и СКА

Теги Авангард СКА травмы судьи видео КХЛ Сергей Толчинский Никита Холодилин Хоккей

КХЛ не стала наказывать Никиту Холодилина за хит против Сергея Толчинского.

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение не накладывать санкции на нападающего «Авангарда».

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги.

Напомним, омская команда обыграла СКА со счетом 9:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде Холодилин провел силовой прием на Толчинском, после чего подрался с Алексом Гальченюком. 

Толчинский в итоге покинул лед из-за травмы. Судьи матча дали по 2 минуты штрафа Холодилину и Гальченюку за грубость.

СКА обратился в судейский департамент КХЛ по поводу хита против Толчинского в матче с «Авангардом»: «Несколько миллиметров, и Сергей мог стать инвалидом»

«Зачем убивать игроков на льду?» Толчинский получил травму, а СКА обвинил в этом тренера «Авангарда» 🧐

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25 комментариев
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Все правильно,силовой по правилам,Сергею здоровья!
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Нет , ну знаете , вы сами. напросились! Все - мы пишем президенту!!!!!! Старожилы СКА.
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Есть в этом мире ещё справедливость.
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Народ всё видит,как и судьи, так ведь Ром?
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Ждем письмо ветеранов, или может Рома какой-нибудь другой акционизм замутит?))
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Холодилин-СКА 2:0
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-1
+10
Все правильно. Чистый силовой приём.
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Что и требовалось доказать...
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Не пора ли Йозе привлечь к ответственности за клевету в адрес Михаила Григорьевича?
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+6
Че раздули , игровой момент , один раслабился второй перестарался. Кому не нравится фигурное катание
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+5
Совет ветеранов ХК СКА, под председательством Сергея Черкаса, Игоря Щуркова, Василия Каменева, Бориса Бокова, Александра Юдина и Николая Манеева - президенту Российской Федерации, Путину В.В.
"уважаемый Владимир Владимирович, ну мы же просили, ну скажите им, а... "
+5
-1
+4
Хорошая команда с грамотными помощниками. Главный тренер портит всё!!!
+4
0
+4
Как сказал один хоккеист, Ротенберг набирается опыта. Но может стоило не с КХЛ начать и не раздражать народ хоккейный, не портить имидж клуба?
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+3
Так нарушения правил и не было, судьи правильно в матче разобрались в этом моменте.
+4
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+2
Ответ Дмитрий9779
Все правильно,силовой по правилам,Сергею здоровья!
видимо один из немногих адекватных болельщиков у ска есть даже на спортсе ...удивлен , спасибо !
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Хотел написать, что ветеранов ска модет не хватить и писать будут ветераны, пережившие блокаду. Потом подумал, что блокадники скорее всего люди приличные и на такую дрянь не подпишутся
+2
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Не за что его наказывать. Это хоккей, да страшно, да очень больно. Но там все чисто.
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Они там совсем офигели?)))
Толчинский чуть инвалидом не остался.
Правда только по мнению йозе марино)
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что то странно обычно все г"вно свистят за СКА - а тут нет!
удивлен
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Ответ ЗлойМайор
Нет , ну знаете , вы сами. напросились! Все - мы пишем президенту!!!!!! Старожилы СКА.
Ветераны!
Матчасть надо знать ))))
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Ответ Al561
Ждем письмо ветеранов, или может Рома какой-нибудь другой акционизм замутит?))
Ему не когда, он ногти зубами подстригает.
+1
-1
0
Ответ Radik_2.0
Совет ветеранов ХК СКА, под председательством Сергея Черкаса, Игоря Щуркова, Василия Каменева, Бориса Бокова, Александра Юдина и Николая Манеева - президенту Российской Федерации, Путину В.В. "уважаемый Владимир Владимирович, ну мы же просили, ну скажите им, а... "
В.Каменев не с ними уже
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