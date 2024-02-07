Андрей Назаров: «Благодарю американского журналиста Карлсона за то, что прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы взять интервью у Путина. Приглашаю его на финал Кубка Гагарина»

Андрей Назаров пригласил журналиста Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что экс‑телеведущий Fox News впервые приехал в Россию.

«Мы, хоккеисты, которые играют или играли за океаном, не понаслышке знаем, что такое Северная Америка.

Хочется поблагодарить известного американского журналиста Такера Карлсона за его честную гражданскую позицию и за то, что он, будучи американцем, прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы своими глазами увидеть нашу замечательную страну и взять интервью у нашего президента Владимира Владимировича Путина.

С нетерпением ждем, когда это интервью опубликуют.

В КХЛ скоро стартует плей-офф, приглашаю Такера Карлсона на финальную серию Кубка Гагарина, пусть потом сравнит с финальной серией Кубка Стэнли», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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