Андрей Назаров: «Благодарю американского журналиста Карлсона за то, что прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы взять интервью у Путина. Приглашаю его на финал Кубка Гагарина»

Теги Кубок Стэнли телевидение НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров пригласил журналиста Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина.

Ранее стало известно, что экс‑телеведущий Fox News впервые приехал в Россию.

«Мы, хоккеисты, которые играют или играли за океаном, не понаслышке знаем, что такое Северная Америка.

Хочется поблагодарить известного американского журналиста Такера Карлсона за его честную гражданскую позицию и за то, что он, будучи американцем, прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы своими глазами увидеть нашу замечательную страну и взять интервью у нашего президента Владимира Владимировича Путина.

С нетерпением ждем, когда это интервью опубликуют.

В КХЛ скоро стартует плей-офф, приглашаю Такера Карлсона на финальную серию Кубка Гагарина, пусть потом сравнит с финальной серией Кубка Стэнли», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

ЦСКА пригласил американского телеведущего Карлсона на матч с «Витязем»

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72 комментария
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Третий день вся госпропаганда наяривает, что к ним прилетел белый господин. Паноптикум.
+73
-12
+61
Американцы -- лживые создания, белые люди, пиндосы, чертовы капиталисты, развалили нас, империя зла, нельзя верить их словам.

Тем временем в новостях:
Карлсон прилетел в Москву;
Карлсон посетил АП;
Карлсон поел вкусно и .
Карлсон вышел из машины
+46
-5
+41
как журналист находит место микрофону, чтоб уместиться между задом Ротенберга и ртом Назарова?
+29
-3
+26
Россияне обычно: ненавидим этих пиндосов проклятых!
---------------------
Россияне сегодня: Ооо, Такер Карлсон)
+20
-1
+19
Надеюсь, Ларин оповестил Назарова, что от его имени пригласил Карлсона на финал, иначе может выйти неловко перед белым господином
+16
-1
+15
Да что там, пусть ещё в баскетболе финал НБА и Лиги ВТБ сравнит, НФЛ и ФНЛ, а еще в дополнение актёрскую игру Александра Петрова и Ди Каприо
+15
-1
+14
Американский американец прямо из Америки возьмёт на американском интервью у Путина и покажет его АМЕРИКАНЦАМ на американском сам Американец Такер Карлсон прилетел на американском самолёте из Америки в Москву.
+13
-3
+10
А в чем сложный период? Какие сложности у страны с первой экономикой в Европе?
+9
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+6
Как же записные патриоты кончают от приезда американца. Выглядит это жалко, конечно. Как будто к папуасам наконец-то белый человек приехал с бусами. Воистину, ни у кого нет такого комплекса неполноценности, как у этих товарищей, никакого чувства самоуважения.
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Наконец-то настоящая хоккейная новость. А то уже задолбали со своими голами, очками и удалениями.
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Интересно, сколько простоит человек с плакатом "Янки, гоу хоум" перед отелем Карлсона.
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Ответ ЦСКА1960
Этого "журналиста" выперли с ТВ за распространение фейков
Конечно за фейки, вот только предобзор его интервью посмотрело уже больше 50 млн. человек и сам репортаж будет транслироваться на его сайте с регистрацией, где уже желающих пруд пруди. А так да, все любят смотреть Карлсона за его фейки) Сразу бы сказали, что он гнёт линию Трампа и вопросов бы не было, но нет, Байден же правда, а Трамп и Карлсон только наглая ложь, ах, ну да, его же должны сразу арестовать в России, а если нет, то он значит Вась-Вась с Путиным и кормится с его руки)
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Ответ Заборостроитель
Американцы -- лживые создания, белые люди, пиндосы, чертовы капиталисты, развалили нас, империя зла, нельзя верить их словам. Тем временем в новостях: Карлсон прилетел в Москву; Карлсон посетил АП; Карлсон поел вкусно и . Карлсон вышел из машины
Белый бвана прилетел.
Ментально мы живём в Микронезии.
+4
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+4
Ответ vzi
Хаха) Попробую объяснить эту логику. Россияне обычно ненавидят правительство пиндосов. Но обычно всегда благосклонно относятся к тем, кто с этим правительством борется, пусть и ситуативно. Новые Анджелы Дэвис как никогда востребованы. ;)
По этой же логике следует понимать, что американцы тоже ненавидят не нас, а наше государство.
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Что за преклонение перед Западом?
+4
0
+4
По результатам интервью выйдет четвёртая книга из серии "Малыш и Карлсон" ?
+6
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Ответ Сергей Орлов
Третий день вся госпропаганда наяривает, что к ним прилетел белый господин. Паноптикум.
Справедливости ради,по ту сторону океана внимания не меньше.
+8
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+4
Как то не хочется слушать два часа брехни, мы это и так четверть века слушаем
+5
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Не понимаю этой истерии по поводу приезда Карлсона. Сами же постоянно вопите, какие американцы сволочи. А здесь приехал журналист, пускай известный, возьмёт вью у Путина, посетит знаковые места России? Что дальше? Полетит обратно в штаты и будет по всем каналам рассказывать какая у нас замечательная страна, какой у нас крутой президент. И в этот момент случится чудо - измениться отношение к внешней политике России. Шикарный план.
+6
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+3
Ответ Серый
По этой же логике следует понимать, что американцы тоже ненавидят не нас, а наше государство.
Скажу так, рядовые американцы вообще о нас думают очень мало. Даже политически экзальтированная публика и та думает больше о Мексике, Израиле, Китае, чем о России.

Но если говорить о политическом правящем классе, то там безусловно не любят российское правительство, считают его авторитарным, непредсказуемым и одними из главных геополитических противников. К рядовым россиянам отношение индифферентное, как и к своим рядовым американцам.

У Путина и Байдена куда больше общего друг с другом, чем со своими народами.
+3
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На нас что теперь, должна снизойти благодать, если пиндос прилетел?
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Ответ Евгений Мешков
Россияне обычно: ненавидим этих пиндосов проклятых! --------------------- Россияне сегодня: Ооо, Такер Карлсон)
Хаха)

Попробую объяснить эту логику.
Россияне обычно ненавидят правительство пиндосов.
Но обычно всегда благосклонно относятся к тем, кто с этим правительством борется, пусть и ситуативно.
Новые Анджелы Дэвис как никогда востребованы. ;)
+8
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+3
...и тут, из глубины "гудка", показались губы Назарова и произнесли - ........
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Назаров по ходу меняет проффесию, зализывателя на пропагандиста
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За свой счет приглашает?
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Ответ Непристойное предложение
дед и карлсон
Ну тогда "дядюшка Юлиус".
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Справедливости ради,по ту сторону океана внимания не меньше.
Намного меньше)
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У Назарова на языке мышцы мощные накачались походу 💪
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Ответ Заборостроитель
Американцы -- лживые создания, белые люди, пиндосы, чертовы капиталисты, развалили нас, империя зла, нельзя верить их словам. Тем временем в новостях: Карлсон прилетел в Москву; Карлсон посетил АП; Карлсон поел вкусно и . Карлсон вышел из машины
Так Карлсон же швед.
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Ребята,кто постоянно следит за нашим хоккеем, хотел у вас спросить. Периодически натыкаюсь на реплики и интервью Андрея Назарова . Так вот вопрос: он всегда был таким или просто финансовая нужда заставляет ?
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