Андрей Назаров: «Благодарю американского журналиста Карлсона за то, что прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы взять интервью у Путина. Приглашаю его на финал Кубка Гагарина»
Андрей Назаров пригласил журналиста Такера Карлсона на финал Кубка Гагарина.
Ранее стало известно, что экс‑телеведущий Fox News впервые приехал в Россию.
«Мы, хоккеисты, которые играют или играли за океаном, не понаслышке знаем, что такое Северная Америка.
Хочется поблагодарить известного американского журналиста Такера Карлсона за его честную гражданскую позицию и за то, что он, будучи американцем, прилетел в Россию в столь сложный период, чтобы своими глазами увидеть нашу замечательную страну и взять интервью у нашего президента Владимира Владимировича Путина.
С нетерпением ждем, когда это интервью опубликуют.
В КХЛ скоро стартует плей-офф, приглашаю Такера Карлсона на финальную серию Кубка Гагарина, пусть потом сравнит с финальной серией Кубка Стэнли», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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Тем временем в новостях:
Карлсон прилетел в Москву;
Карлсон посетил АП;
Карлсон поел вкусно и .
Карлсон вышел из машины
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Россияне сегодня: Ооо, Такер Карлсон)
Ментально мы живём в Микронезии.
Но если говорить о политическом правящем классе, то там безусловно не любят российское правительство, считают его авторитарным, непредсказуемым и одними из главных геополитических противников. К рядовым россиянам отношение индифферентное, как и к своим рядовым американцам.
У Путина и Байдена куда больше общего друг с другом, чем со своими народами.
Попробую объяснить эту логику.
Россияне обычно ненавидят правительство пиндосов.
Но обычно всегда благосклонно относятся к тем, кто с этим правительством борется, пусть и ситуативно.
Новые Анджелы Дэвис как никогда востребованы. ;)