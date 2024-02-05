Третьяк о дисквалификации Валиевой: «Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Жесткий приговор, очень обидно»

Владислав Третьяк высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы.

«Мы очень близки с фигурным катанием. Конечно, жесткий приговор. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Очень обидно.

Сейчас ее надо только поддержать. Мы, хоккеисты, поддерживаем, приглашаем на мероприятия. Хотим, чтобы девчонка верила, что справедливость восторжествует и она вновь выйдет и будет радовать болельщиков своим катанием», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.