Третьяк о дисквалификации Валиевой: «Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Жесткий приговор, очень обидно»

Теги ФХР Владислав Третьяк допинг женское катание Матч ТВ Камила Валиева Хоккей

Владислав Третьяк высказался о дисквалификации Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все результаты Валиевой с этой даты аннулированы. 

«Мы очень близки с фигурным катанием. Конечно, жесткий приговор. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Очень обидно.

Сейчас ее надо только поддержать. Мы, хоккеисты, поддерживаем, приглашаем на мероприятия. Хотим, чтобы девчонка верила, что справедливость восторжествует и она вновь выйдет и будет радовать болельщиков своим катанием», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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49 комментариев
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А зачем сильнейшему велогонщику Армстронгу что-то было принимать? А сильнейшему бегуну Джонсону? Или сильнейшей гимнастке Кабаевой? Более идиотского аргумента сложно придумать.
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Так допинг обычно и употребляют, чтоб лучше других быть. Это не значит, что у Камилы именно такой случай, но надоели эти тупые аргументы из серии "а разве допинг как-то помогает?".
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Включил дурака Третьяк
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Зачем - должны объяснить врачи, но помимо запрещённого "что-то" было и разрешённое.
И лучше бы провели расследование, а не на мероприятия для показухи приглашали.
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В смысле что то принимать? в анализах не только запрещенное вещество нашли. Значит в лекарственных препаратах и бадах она нуждалась. Как и любому спортсмену восстанавливаться нужно, тем более после таких бешенных нагрузок как в ТШТ
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Самое удивительное, что это говорит спортсмен, который прошёл школу Тарасова и Тихонова. В свое время, некоторые деятели из мира спорта рассуждали:"А зачем Исинбаевой принимать допинг, ведь прыжки с шестом это технический вид спорта?" Сразу становится понятно, что люди шест в руках не держали, не говоря уже о том, чтобы с ним пробежать метров 40-50. И дальше больше, мало разбежаться, надо ещё поставить шест в яму, согнуть шест, продавить его, перейти через планку и приземлиться не головой вниз. А сделать это надо явно не 2 раза за тренировку. Владислав Александрович, хорош вешать.
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Лучше бы Фетисов помалкивал. Будь она сто раз лучшая, но организм растёт, нагрузки колоссальные, особенно на сердечко. Поэтому молодёжь (хотя не только её) и пичкали активно разными мельдониями, а ей прописали триметазидин. Плюс пила ещё что-то из разрешённого. Опять же, для поддержки организма. Раз попалась, то нечего делать изумлённые глаза с непониманием, типа - зачем ей это нужно было? Раз принимала, то значит нужно было, чтобы сохранять форму.
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Ну дык затем и принимать - чтоб быть сильнейшей. Их не смущает, что до определённого момента она свой супер-набор не выкатывала? И потом, опять же с определённого момента, снова перестала выкатывать.
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зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. --- У американского велосипедиста спроси...
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Просто она не была сильнейшей и видела как тренирующаяся рядом Саша делала по 5 квадов на сборах и открытых прокатах. Видимо мамаша пошла ва-банк и привлекла Шветского(примечательно, что он даже в кике сидел с Валиевой уже в начале сезона на Финке и передавал подарки болельщиков в Хрустальный, больше ни с кем у него не было такого тесного контакта)
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«Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Жесткий приговор, очень обидно»

Именно поэтому и жесткий приговор, потому что вся линия защиты, похоже, строилась на «Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать».
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А была ли бы она лучшей против Щербаковой и Трусовой? Точно была бы?
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А зачем Шура Балаганов залез в чужой карман в трамвае ?
"Командор, я машинально".
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Ответ Brokkoli
Включил дурака Третьяк
Вопрос только в том - когда? Кто-нибудь зафиксировал этот момент?)
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Позвонил бы Лайшеву и спросил
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А что эта "сильнейшая" выиграла? О, целое ни..я, оказывается. Может, она и не была сильнейшей, а допинг принимала, потому что понимала это?
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Постройте для нее каток.
+4
-1
+3
Дурачком прикидываться научился лучше всего

Хоккей с путиным убивает мозговую деятельность
+4
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Опять бред про лучшую и сильнейшую. Такое чувство что они сами никогда спортсменами не были или просто все забыли напрочь
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Не понятно зачем кокс в чемоданах из Аргентины дипломатической почтой перевозить? Зачем лучшим людям страны что-то принимать?
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Третьяк:Лучше б Валиева пару катков построила.
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0
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Очень обидно… идеальный вердикт дела🤣
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Ответ Zhuuuzhik
Где-то одна Симоне Байлз согласно кивает. Действительно, зачем?
Да и лучшей она стала только в олимпийском сезоне
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Вот заладили. Кого убедить-то хотят?
+2
0
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Где-то одна Симоне Байлз согласно кивает. Действительно, зачем?
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Ответ Olga.t
Все профессиональные спортсмены принимают разрешённые БАДы и витаминные добавки.
а разве я не об этом написала?
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Всем понятно, одному ему не понятно!
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Ответ papadok
Постройте для нее каток.
Всем- по катку)
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Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Раз попалась? А я вот думаю, это действительно или диверсия в Питере, естественно, от кого-то своих. Или случайное попадание, здесь может быть в самом деле бытовое загрязнение или некачественное производство с попаданием примеси у нашего завода, что производит эти препараты. Что уже было с нашей бобслеистской, которая приняла аспирин производства того же завода, а в результате залетела на допинг. Только её юристы оказались более искусные. Сама она говорит, что случай с Камилой точь-в-точь её случай. И, кстати, это злосчастный аспирин, по её словам, продолжают всем раздавать, ничего не поменялось. Уж я думаю, что если бы ТШТ и в самом деле давали допинг, они бы, видя, что проба зависла у Камилы, точно бы поменяли её на Аню или Сашу. А они не волновались, были уверены, что всё в порядке.
Я напомню, официальная версия - дедушка готовил пирожное и туда попал препарат, при том, что препарат даже в таблетках не выпускают, только в капсулах. Вот и живите с этим.
+1
0
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Ответ Brokkoli
Включил дурака Третьяк
Ничего ог не включил, а такой по жизни. Вратарь был великолепный, но ....🤷‍♂️
+2
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