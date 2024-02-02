НХЛ поедет на Олимпиаду-2026 (Крис Джонстон)

Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде в 2026 году.

НХЛ готовится к тому, чтобы официально объявить о достижении соглашения, которые позволит игрокам лиги принять участие на олимпийском хоккейном турнире в 2026 году в Италии.

Об этом информирует журналист Крис Джонстон.

Также ожидается, что НХЛ подтвердит проведение международного турнира в 2025 году с участием сборных , США, и . Матчи состоятся, как планируется, в Монреале и Бостоне.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.