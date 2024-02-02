НХЛ поедет на Олимпиаду-2026 (Крис Джонстон)

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Хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде в 2026 году.

НХЛ готовится к тому, чтобы официально объявить о достижении соглашения, которые позволит игрокам лиги принять участие на олимпийском хоккейном турнире в 2026 году в Италии.

Об этом информирует журналист Крис Джонстон.

Также ожидается, что НХЛ подтвердит проведение международного турнира в 2025 году с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. Матчи состоятся, как планируется, в Монреале и Бостоне.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

47 комментариев
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Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
Роман Борисович, перелогиньтесь
+27
-2
+25
Овечкин перед ОИ 2018: я бы поехал, но НХЛ не едет.
Овечкин перед ОИ 2022: я бы поехал, но НХЛ не едет.
ОИ 2026: НХЛ едет, а Россия нет.
Овечкин: #####!
+27
-3
+24
А мы нет. Пара бара пам, пууу!
+19
-4
+15
Ответ selso99
А КХЛ куда поедет??
на кубок Стэнли, там свободно будет)
+14
0
+14
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
А в 2008 была олимпиада?
+11
0
+11
Ответ Loooong
Выглядит, как будто дождались травмы самого сильного соперника и тут же заявились
да вы батенька шутник
+13
-3
+10
У людей будет праздник хоккея, а у нас поехавший наркет ротенберг со своей сборной 25(
+10
-3
+7
Ответ Сэр Балтимор
А сборная Украины разве играет в хоккей?
причём здесь Украина?
+5
0
+5
Хаха, так и жду как чинушы начнут петь, что без наших грош цена такой ОИ, забывая про Пхёнчхан
+7
-3
+4
Ответ Loooong
Выглядит, как будто дождались травмы самого сильного соперника и тут же заявились
Да, так то при наличии России у Канады не было бы ни малейшего шанса. Как на олимпиадах 1998-2014.
+3
0
+3
С чего такое переобувание?
+2
0
+2
Ответ Том Фаррелл
А в 2008 была олимпиада?
Была, Аргентина победила
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Овечкин перед ОИ 2018: я бы поехал, но НХЛ не едет. Овечкин перед ОИ 2022: я бы поехал, но НХЛ не едет. ОИ 2026: НХЛ едет, а Россия нет. Овечкин: #####!
Перед 2018 он обещал во что бы то ни стало ехать и сражаться за родину. Потом маленько замолк
+4
-2
+2
Угадайте кого не будет в 2026 на Играх))
+2
0
+2
Ну это просто топовая новость! Сильнейшие составы США и Канады в хоккее зимой, а потом домашний футбольный мундиаль летом. Шикарные полгода будут
+6
-4
+2
У парней губа не дура - в Италию и я бы поехал...
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Овечкин перед ОИ 2018: я бы поехал, но НХЛ не едет. Овечкин перед ОИ 2022: я бы поехал, но НХЛ не едет. ОИ 2026: НХЛ едет, а Россия нет. Овечкин: #####!
Овечкин уже в 2024 ехать не может
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Овечкин перед ОИ 2018: я бы поехал, но НХЛ не едет. Овечкин перед ОИ 2022: я бы поехал, но НХЛ не едет. ОИ 2026: НХЛ едет, а Россия нет. Овечкин: #####!
До 2052 года будем Овечкина спрашивать?
+1
0
+1
Ответ Том Фаррелл
А в 2008 была олимпиада?
Летняя, в Пекине.
+1
0
+1
Выглядит, как будто дождались травмы самого сильного соперника и тут же заявились
+9
-8
+1
А КХЛ куда поедет??
+2
-1
+1
Ответ Сэр Балтимор
Качканар, он наверное не поехал, потому что иифх запретило игрокам НХЛ приезжать? Или такие простые факты тяжелы для восприятия
Он заявлял, что поедет в любом случае, несмотря ни на что.
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Ответ Жэд Кэлэд
Он заявлял, что поедет в любом случае, несмотря ни на что.
Он заявлял это в контексте запрета НХЛ
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Овечкин перед ОИ 2018: я бы поехал, но НХЛ не едет. Овечкин перед ОИ 2022: я бы поехал, но НХЛ не едет. ОИ 2026: НХЛ едет, а Россия нет. Овечкин: #####!
В 26-м нафига Овечкин нужен в сборной будет?
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Комментарий удален модератором
Роман ведь так и скажет))
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а КХЛ нет
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Ответ a2wai
Угадайте кого не будет в 2026 на Играх))
Латвии не будет. Они же отказались играть, если будет участвовать Россия
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Ответ Loooong
Выглядит, как будто дождались травмы самого сильного соперника и тут же заявились
Если НХЛ приедет,то там уже серьезно все будет, никак финал с Германией, сами же все понимаете
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Ответ Loooong
Выглядит, как будто дождались травмы самого сильного соперника и тут же заявились
Кто-то травит финнов?
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Отличная новость ... Жаль только что без России
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