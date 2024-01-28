Дмитрий Силантьев: «Самсонов выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Он молодец, все будет в порядке»

Дмитрий Силантьев высказался после матча против «Амура» (3:2).

Нападающий «Металлурга» прокомментировал выступление Ильи Самсонова в НХЛ.

– Какие ощущения от пребывания на Дальнем Востоке? Как ведет себя организм?

– Организм нормально себя ощущает, все в рабочем процессе. Естественно, приходится действовать на характере, играем, навязываем свой хоккей.

– Где морские деликатесы вкуснее: во Владивостоке или Хабаровске? Что понравилось больше всего?

– И там, и там очень вкусно готовят. Много чего попробовали, в принципе, все понравилось.

– « » первым на Востоке обеспечил себе место в плей-офф. Какие слагаемые этого успеха?

– Выделю основное – это хорошая, слаженная командная игра.

– Следишь за игрой в ?

– Иногда он мелькает в новостях. Он молодец, сейчас выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Думаю, у него все будет в порядке, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Самсонов отразил 24 из 26 бросков «Виннипега» и одержал 3-ю победу подряд. У него 96% сэйвов на отрезке