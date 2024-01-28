Дмитрий Силантьев: «Самсонов выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Он молодец, все будет в порядке»

Теги Металлург Мг Торонто НХЛ КХЛ Илья Самсонов Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев высказался после матча против «Амура» (3:2).

Нападающий «Металлурга» прокомментировал выступление Ильи Самсонова в НХЛ.

– Какие ощущения от пребывания на Дальнем Востоке? Как ведет себя организм?

– Организм нормально себя ощущает, все в рабочем процессе. Естественно, приходится действовать на характере, играем, навязываем свой хоккей.

– Где морские деликатесы вкуснее: во Владивостоке или Хабаровске? Что понравилось больше всего?

– И там, и там очень вкусно готовят. Много чего попробовали, в принципе, все понравилось.

– «Металлург» первым на Востоке обеспечил себе место в плей-офф. Какие слагаемые этого успеха?

– Выделю основное – это хорошая, слаженная командная игра.

– Следишь за игрой Ильи Самсонова в НХЛ?

– Иногда он мелькает в новостях. Он молодец, сейчас выбирается из ямы, в которую сам себя загнал. Думаю, у него все будет в порядке, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев. 

Самсонов отразил 24 из 26 бросков «Виннипега» и одержал 3-ю победу подряд. У него 96% сэйвов на отрезке

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1 комментарий
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Увы, мне не верится, что Самсонов выберется. По шатт-аутам он и раньше был в обойме, уступая из наших действующих киперов, проведших более 100 игр, только Сорокину (8,0% против 10,5%). Талант есть, но стабильности нет совсем, и если вдруг какой-то провал, то скорее всего сразу в яму
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