Малкин набрал очки в 5-м матче подряд. У него 16+24 в 46 играх сезона

Евгений Малкин набрал очки в 5-м матче НХЛ подряд.

Нападающий « » сделал передачу в игре против «Монреаля» (3:2 ОТ).

Он продлил свою результативную серию до 5 матчей. На этом отрезке набрал 5 (1+4) баллов.

Всего на его счету 40 (16+24) очков в 46 играх сезона-2023/24.

В матче с «Монреалем» Малкин провел на льду 19:48 (полезность «плюс 1»), совершил 1 силовой прием и нанес 2 броска в створ ворот.