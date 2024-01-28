Малкин набрал очки в 5-м матче подряд. У него 16+24 в 46 играх сезона
Евгений Малкин набрал очки в 5-м матче НХЛ подряд.
Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Монреаля» (3:2 ОТ).
Он продлил свою результативную серию до 5 матчей. На этом отрезке Евгений Малкин набрал 5 (1+4) баллов.
Всего на его счету 40 (16+24) очков в 46 играх сезона-2023/24.
В матче с «Монреалем» Малкин провел на льду 19:48 (полезность «плюс 1»), совершил 1 силовой прием и нанес 2 броска в створ ворот.
1.Малкин - 782 передачи.
2. Федоров - 696 передач.
3.Овечкин - 685 передачи.