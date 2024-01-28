Малкин набрал очки в 5-м матче подряд. У него 16+24 в 46 играх сезона

Теги Питтсбург Евгений Малкин видео НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал очки в 5-м матче НХЛ подряд.

Нападающий «Питтсбурга» сделал передачу в игре против «Монреаля» (3:2 ОТ).

Он продлил свою результативную серию до 5 матчей. На этом отрезке Евгений Малкин набрал 5 (1+4) баллов.

Всего на его счету 40 (16+24) очков в 46 играх сезона-2023/24.

В матче с «Монреалем» Малкин провел на льду 19:48 (полезность «плюс 1»), совершил 1 силовой прием и нанес 2 броска в створ ворот.

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3 комментария
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Россия
1.Малкин - 782 передачи.
2. Федоров - 696 передач.
3.Овечкин - 685 передачи.
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Такой незаметный, но очень важный пас.
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Малкин(782) обошёл Брайана Лича по передачам и занимает 38-е место за всю историю по этому показателю.
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