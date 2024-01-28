Панарин набрал 1+2 с «Оттавой» и стал 2-й звездой матча. У него 30+36 в 49 играх – 4-й сезон с 30+ шайбами

Артемий Панарин набрал 1+2 с «Оттавой» и стал 2-й звездой матча.

Форвард « » поразил пустые ворота и дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата с «Сенаторс» (7:2).

В активе 32-летнего россиянина стало 66 (30+36) очков в 49 играх. Сезон с 30+ шайбами – 4-й для нападающего, его личный рекорд – 32 гола в 69 играх (2019/20).

Сегодня Панарин (18:47, 4:22 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.