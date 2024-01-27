Любушкин назвал Мэттьюса хоккеистом номер один, с которым играл: «Забивает отовсюду – катание, игровое мышление. Абсолютно открытый парень, вообще никакого звездняка!»

Илья Любушкин считает Остона Мэттьюса хоккеистом номер один, с которым играл.

– Кто из хоккеистов, с которыми вы играли, – номер один?

– . В чем? Забивает, блин!

Забивает отовсюду, из разных позиций. Катание, голова, игровое мышление. Тебе как игроку очень полезно против него на тренировках выходить.

Как раз после плей-офф за «Торонто» я прилетел в Аризону и пересекся с ним, сходили пообедали.

Абсолютно открытый парень, с доброй душой. Только самые положительные эмоции вызывает. Вообще никакого звездняка!

Если взять всю группу суперзвезд «Торонто», для меня было большое откровение, насколько они реально хорошие и открытые ребята, – сказал защитник « » , ранее выступавший в « ».