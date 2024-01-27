10 655 зрителей посетили матч «Спартака» и «Динамо» – рекорд игр в Москве в сезоне КХЛ

Теги Спартак болельщики КХЛ Динамо Дворец спорта Мегаспорт Хоккей

На матче «Спартака» установлен рекорд посещаемости в Москве.

«Спартак» победил «Динамо» (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Матч на арене «Мегаспорт» посетили 10 655 зрителей, что является рекорд посещаемости игр в Москве в нынешнем сезоне КХЛ.

«Спартак» выиграл четыре из шести матчей у «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции (77 баллов в 56 играх), «Спартак» – на четвертой (74 очка в 57 матчах).

15 комментариев
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Болельщиков не обманешь! Если есть на что смотреть - народ придёт!
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А кто-то может сказать — какая вместимость арен в Москве?
В разных источниках про тот же мегаспорт пишут и 11000, и 12000, и 14000.
Сегодня например за час до игры билетов на игру не было.
Если считают чисто по билетам, то тоже не совсем верно. На хоккей многие ходят с детьми до 7 лет, а им бесплатно.
На игре ЦСКА—СКА был биток, на ЦСКА-Спартак не было билетов в продаже за неделю до игры, а их арена 12500 вмещает.
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Ответ icey_punk
Это даже больше чем в НХЛ!
Точно больше, чем в Аризоне )
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Ответ vzi
А кто-то может сказать — какая вместимость арен в Москве? В разных источниках про тот же мегаспорт пишут и 11000, и 12000, и 14000. Сегодня например за час до игры билетов на игру не было. Если считают чисто по билетам, то тоже не совсем верно. На хоккей многие ходят с детьми до 7 лет, а им бесплатно. На игре ЦСКА—СКА был биток, на ЦСКА-Спартак не было билетов в продаже за неделю до игры, а их арена 12500 вмещает.
Мегаспорт - 12396
ЦСКА-Арена - 12100
ВТБ-Арена - 10523
(по данным сайта КХЛ)
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Ответ Слава Каплунов
Хотелось бы что бы постоянно было больше 10 тысяч , Москва огромнейший город , в НХЛ постоянно 16-18 тысяч на каждый матч собирается ( кроме Аризоны )
Не забывайте, что в Мск играют сразу несколько клубов, чьи болельщики не всегда ходят на матчи соседей.
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Ответ vzi
А кто-то может сказать — какая вместимость арен в Москве? В разных источниках про тот же мегаспорт пишут и 11000, и 12000, и 14000. Сегодня например за час до игры билетов на игру не было. Если считают чисто по билетам, то тоже не совсем верно. На хоккей многие ходят с детьми до 7 лет, а им бесплатно. На игре ЦСКА—СКА был биток, на ЦСКА-Спартак не было билетов в продаже за неделю до игры, а их арена 12500 вмещает.
Вип лаунжи считают, видимо и рестораны. Они не всегда полные. Потом есть абонементы на определенные места на весь сезон. Они вне продажи. Я была на матче с Металлургом недавно, там было около 9300. Втб арена посмотрела сейчас на матч Локо-Динамо почти вся продана на 4 февраля.
И где те, кто вечно пишет, что в Москве посещаемость никакая? Еще какая!!!
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Ответ Empress
Вип лаунжи считают, видимо и рестораны. Они не всегда полные. Потом есть абонементы на определенные места на весь сезон. Они вне продажи. Я была на матче с Металлургом недавно, там было около 9300. Втб арена посмотрела сейчас на матч Локо-Динамо почти вся продана на 4 февраля. И где те, кто вечно пишет, что в Москве посещаемость никакая? Еще какая!!!
На Магнитке почти биток был. Я тоже был.
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Ответ Вадим Ивашина
Только В Москве три команды, а в нхл по одной на город, за редким исключением. 🤷
Одно и тоже оправдание год за годом. Может все же само предвкушение зрелище на трибуны народ ведет, а не большое кол-во команд?
Если команды будут играть в стиле Адмирала, то и будет на трибун 5к в среднем, если не меньше
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Ответ vzi
А кто-то может сказать — какая вместимость арен в Москве? В разных источниках про тот же мегаспорт пишут и 11000, и 12000, и 14000. Сегодня например за час до игры билетов на игру не было. Если считают чисто по билетам, то тоже не совсем верно. На хоккей многие ходят с детьми до 7 лет, а им бесплатно. На игре ЦСКА—СКА был биток, на ЦСКА-Спартак не было билетов в продаже за неделю до игры, а их арена 12500 вмещает.
Динамо с Торпедо тоже аншлаг собирали.
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Ответ Эд..19
Мегаспорт - 12396 ЦСКА-Арена - 12100 ВТБ-Арена - 10523 (по данным сайта КХЛ)
Значит, точно собирали и 11, и 12 тыс в этом сезоне.

По Ярославлю тоже пишут 6-7 тыс.
Спрашиваешь людей со стадиона - говорят, был биток (9 тыс).

В НХЛ обратная шляпа - могут написать в протоколе 18 тыс. Смотришь трансляцию (особенно Флориду) - там дай бог 10 тыс. на трибунах.
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Ответ vzi
Значит, точно собирали и 11, и 12 тыс в этом сезоне. По Ярославлю тоже пишут 6-7 тыс. Спрашиваешь людей со стадиона - говорят, был биток (9 тыс). В НХЛ обратная шляпа - могут написать в протоколе 18 тыс. Смотришь трансляцию (особенно Флориду) - там дай бог 10 тыс. на трибунах.
Про НХЛ ходила байка - что абонементы всегда считаются что присутствовали на матче
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