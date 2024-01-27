10 655 зрителей посетили матч «Спартака» и «Динамо» – рекорд игр в Москве в сезоне КХЛ
На матче «Спартака» установлен рекорд посещаемости в Москве.
«Спартак» победил «Динамо» (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Матч на арене «Мегаспорт» посетили 10 655 зрителей, что является рекорд посещаемости игр в Москве в нынешнем сезоне КХЛ.
«Спартак» выиграл четыре из шести матчей у «Динамо» в нынешнем сезоне.
«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции (77 баллов в 56 играх), «Спартак» – на четвертой (74 очка в 57 матчах).
В разных источниках про тот же мегаспорт пишут и 11000, и 12000, и 14000.
Сегодня например за час до игры билетов на игру не было.
Если считают чисто по билетам, то тоже не совсем верно. На хоккей многие ходят с детьми до 7 лет, а им бесплатно.
На игре ЦСКА—СКА был биток, на ЦСКА-Спартак не было билетов в продаже за неделю до игры, а их арена 12500 вмещает.
ЦСКА-Арена - 12100
ВТБ-Арена - 10523
(по данным сайта КХЛ)
И где те, кто вечно пишет, что в Москве посещаемость никакая? Еще какая!!!
Если команды будут играть в стиле Адмирала, то и будет на трибун 5к в среднем, если не меньше
По Ярославлю тоже пишут 6-7 тыс.
Спрашиваешь людей со стадиона - говорят, был биток (9 тыс).
В НХЛ обратная шляпа - могут написать в протоколе 18 тыс. Смотришь трансляцию (особенно Флориду) - там дай бог 10 тыс. на трибунах.