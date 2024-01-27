10 655 зрителей посетили матч «Спартака» и «Динамо» – рекорд игр в Москве в сезоне КХЛ

На матче «Спартака» установлен рекорд посещаемости в Москве.

«Спартак» победил « » (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Матч на арене «Мегаспорт» посетили 10 655 зрителей, что является рекорд посещаемости игр в Москве в нынешнем сезоне .

«Спартак» выиграл четыре из шести матчей у «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Динамо» находится на второй позиции в таблице Западной конференции (77 баллов в 56 играх), «Спартак» – на четвертой (74 очка в 57 матчах).