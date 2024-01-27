Михаил Григоренко: «ЦСКА весь сезон кувыркается. Проговариваем все, а на деле ничего не получается»

Михаил Григоренко высказался о нестабильности ЦСКА.

Ранее московский клуб уступил дерби со СКА (1:5).

«Вообще весь сезон кувыркаемся. Нужно разбираться. По горячим следам трудно сказать. Вроде настраиваемся, моменты создаём, проговариваем всё, в том числе про оборону своих ворот. А на деле ничего не получается», – сказал форвард ЦСКА.

ЦСКА с 61 очком после 55 матчей занимает 7-е место в таблице Западной конференции КХЛ.