Михаил Григоренко: «ЦСКА весь сезон кувыркается. Проговариваем все, а на деле ничего не получается»
Михаил Григоренко высказался о нестабильности ЦСКА.
Ранее московский клуб уступил дерби со СКА (1:5).
«Вообще весь сезон кувыркаемся. Нужно разбираться. По горячим следам трудно сказать. Вроде настраиваемся, моменты создаём, проговариваем всё, в том числе про оборону своих ворот. А на деле ничего не получается», – сказал форвард ЦСКА.
ЦСКА с 61 очком после 55 матчей занимает 7-е место в таблице Западной конференции КХЛ.