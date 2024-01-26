Костин подрался с Делорье в матче «Детройт» – «Филадельфия». Игроки скинули шлемы перед боем

Клим Костин подрался с Николасом Делорье в матче «Детройт» – «Филадельфия» (3:0).

Эпизод произошел в конце второго периода. Игроки столкнулись за воротами «Ред Уингс», после чего сбросили краги.

Перед дракой они также скинули шлемы. В итоге обоим выписали по 7 минут штрафа.

Российский форвард «Детройта» провел на льду 6 минут 41 секунду и применил 1 силовой прием. Он завершил матч с 9 минутами штрафа, так как в концовке третьего периода поучаствовал еще в одной стычке.

В текущем сезоне провел 28 матчей и набрал 4 (3+1) очка при полезности «+2», 38 минутах штрафа и среднем времени на льду 08:43.