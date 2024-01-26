Костин подрался с Делорье в матче «Детройт» – «Филадельфия». Игроки скинули шлемы перед боем

Теги драки Филадельфия Детройт НХЛ Николас Делорье Клим Костин Хоккей

Клим Костин подрался с Николасом Делорье в матче «Детройт» – «Филадельфия» (3:0).

Эпизод произошел в конце второго периода. Игроки столкнулись за воротами «Ред Уингс», после чего сбросили краги.

Перед дракой они также скинули шлемы. В итоге обоим выписали по 7 минут штрафа. 

Российский форвард «Детройта» провел на льду 6 минут 41 секунду и применил 1 силовой прием. Он завершил матч с 9 минутами штрафа, так как в концовке третьего периода поучаствовал еще в одной стычке. 

В текущем сезоне Костин провел 28 матчей и набрал 4 (3+1) очка при полезности «+2», 38 минутах штрафа и среднем времени на льду 08:43.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помнится как болелы Авы нахваливали его и наоборот предрекали провал Воронкову. В Назарова потихоньку превращается.
+1
0
+1
Ответ Mac Miller
Помнится как болелы Авы нахваливали его и наоборот предрекали провал Воронкову. В Назарова потихоньку превращается.
Нашли кого слушать)))
0
0
0
Ответ Mac Miller
Помнится как болелы Авы нахваливали его и наоборот предрекали провал Воронкову. В Назарова потихоньку превращается.
Клима травмы подломили это да. Вот и поплыл он.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий