Костин подрался с Гудбрэнсоном в матче «Детройта» и «Коламбуса». У Клима 0+0 в 3 играх при 07:12 в среднем на льду

Клим Костин подрался с Эриком Гудбрэнсоном в матче «Детройта» и «Коламбуса».

«Ред Уингс» обыграли «Блю Джекетс» (4:0) в регулярном чемпионате .

В третьем периоде российский форвард провел свою первую драку в составе нового клуба. Перед этим он применил силовой прием против нападающего « » .

Сегодня Клим провел на льду 8 минут 30 секунд. В 3 играх за « » в сезоне у него нет очков при среднем времени на льду 07:12.