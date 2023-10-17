Костин подрался с Гудбрэнсоном в матче «Детройта» и «Коламбуса». У Клима 0+0 в 3 играх при 07:12 в среднем на льду

Теги драки Детройт Коламбус НХЛ Эрик Гудбрэнсон Клим Костин Коул Силлинджер Хоккей

Клим Костин подрался с Эриком Гудбрэнсоном в матче «Детройта» и «Коламбуса».

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В третьем периоде российский форвард провел свою первую драку в составе нового клуба. Перед этим он применил силовой прием против нападающего «Коламбуса» Коула Силлинджера

Сегодня Клим провел на льду 8 минут 30 секунд. В 3 играх за «Детройт» в сезоне у него нет очков при среднем времени на льду 07:12.

2 комментария

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Maluma Amulam
Кажется лишних денег насыпали как будто. Ожидалось как в Эдмонтоне игра, а получается как в Детройте. Он же не только драться покупался(((
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Cbj Fan
Лучше мог с Курали драку устроить, я бы ему ещё аплодировала. Шен играл безобразно, и ещё удалился. Хотя ничего удивительного.
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