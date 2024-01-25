Фюр о Скиннере, который побил его рекорд в «Эдмонтоне» по победам подряд: «В первом сезоне играешь на эмоциях, во втором – всегда тяжелее. Стюарт – вратарь номер один, у него нет предела»
Грант Фюр высказался о вратаре «Эдмонтона» Стюарте Скиннере.
Скиннер одержал 11 побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
Он побил вратарский рекорд «Эдмонтона» по числу выигранных матчей подряд, установленный Фюром в сезоне-1985/86.
«Нужно не забывать, что Стюарт проводит только второй сезон, и он прибавляет.
В первом сезоне ты играешь на эмоциях, а во втором сезоне всегда тяжелее. Старт чемпионата выдался сложным для него, но такое произошло с большинством игроков.
Я прошел через это во втором сезоне. В первом сезоне все шло хорошо, а потом ты начинаешь немного вяло и начинаешь немного сомневаться в себе.
Работа вратаря требует уверенности, и если этой уверенности нет, тогда становится тяжело.
Можно заметить, что ребята верят в Стюарта – в этом большая разница. Он определенно вратарь номер один. У него нет предела», – сказал Фюр.