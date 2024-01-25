Фюр о Скиннере, который побил его рекорд в «Эдмонтоне» по победам подряд: «В первом сезоне играешь на эмоциях, во втором – всегда тяжелее. Стюарт – вратарь номер один, у него нет предела»

Теги Эдмонтон НХЛ Грант Фюр Стюарт Скиннер Хоккей

Грант Фюр высказался о вратаре «Эдмонтона» Стюарте Скиннере.

Скиннер одержал 11 побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Он побил вратарский рекорд «Эдмонтона» по числу выигранных матчей подряд, установленный Фюром в сезоне-1985/86.

«Нужно не забывать, что Стюарт проводит только второй сезон, и он прибавляет.

В первом сезоне ты играешь на эмоциях, а во втором сезоне всегда тяжелее. Старт чемпионата выдался сложным для него, но такое произошло с большинством игроков.

Я прошел через это во втором сезоне. В первом сезоне все шло хорошо, а потом ты начинаешь немного вяло и начинаешь немного сомневаться в себе.

Работа вратаря требует уверенности, и если этой уверенности нет, тогда становится тяжело.

Можно заметить, что ребята верят в Стюарта – в этом большая разница. Он определенно вратарь номер один. У него нет предела», – сказал Фюр.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий