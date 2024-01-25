Жерар Галлан: «Хотел бы снова тренировать в НХЛ. Если появится такая возможность, буду рад. Люди знают, что я доступен»

Жерар Галлан заявил, что хотел бы снова возглавить клуб НХЛ.

Специалист был уволен с поста главного тренера «Рейнджерс» в мае 2023 года. Галлан в НХЛ также тренировал «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».

«Думаю, люди знают, что я доступен. Мне всего 60 лет. Они знают, что я хочу снова тренировать, поэтому если появится такая возможность, я буду рад.

Посмотрим, к чему это приведет. Понятия не имею, что произойдет, но сейчас я наслаждаюсь временем, которое провожу дома с семьей.

Конечно, я хотел бы снова тренировать в НХЛ, но посмотрим, что случится.

Я ни с кем не разговаривал и не жду у телефона. Если телефон зазвонит, я буду очень рад, но я не сижу и жду», – сказал Галлан.