Минспорт РФ еще не договорился с КХЛ об изменении лимита на легионеров. Матыцин ответил на вопрос: «Пока нет»

Министерство спорта РФ еще не договорилось с КХЛ об изменении лимита на легионеров.

Хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил о том, что со следующего сезона количество иностранных хоккеистов в КХЛ на одну команду составит пять игроков вместо трех в этом чемпионате.

«Пока нет», – ответил министр спорта РФ Олег Матыцин на вопрос том, договорились ли КХЛ, Федерация хоккея России и Минспорт о новом лимите на легионеров.