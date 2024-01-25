Минспорт РФ еще не договорился с КХЛ об изменении лимита на легионеров. Матыцин ответил на вопрос: «Пока нет»

Теги КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России лимит на легионеров ТАСС Хоккей

Министерство спорта РФ еще не договорилось с КХЛ об изменении лимита на легионеров.

Хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил о том, что со следующего сезона количество иностранных хоккеистов в КХЛ на одну команду составит пять игроков вместо трех в этом чемпионате.

«Пока нет», – ответил министр спорта РФ Олег Матыцин на вопрос том, договорились ли КХЛ, Федерация хоккея России и Минспорт о новом лимите на легионеров.

2 комментария
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В нормальной стране минспорта не должно иметь никакого отношения ни к кхл, ни к фхр. Минспорта в принципе в большинстве стран вроде как нет
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Минспорта в большинстве стран нет, а в России есть! Потому что только в России все эти Торпеды и Северстали осваивают государственные деньги, соответственно Минспорта в большом почёте, но даже в Минспорте должны понимать что без легионеров совсем тухло будет, потому что легионеры дают класс. Пока конечно всё варится в своём соку, но так то все эти чемпионы КХЛ вылетают от средних швейцарских клубов...
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