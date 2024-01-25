Яшкин о том, почему не взял Кубок Гагарина с «Динамо»: «Сложно выиграть с одним звеном. В плей-офф очки 3-4 звеньев важнее первого»

Дмитрий Яшкин объяснил, почему не выиграл Кубок Гагарина с «Динамо».

– Почему с « » не удалось дойти до Кубка Гагарина?

– Этому есть одно объяснение. Сложно выиграть с одним звеном. Особенно в плей-офф.

Если статистику посмотреть, там очки третьего-четвертого звена важнее первого. Обидно было.

То ковид нам плей-офф закрыл, хотя у нас были шансы, потом СКА проиграли.

Если играть на износ и пытаться все вытащить одним-двумя звеньями, то к третьему раунду сил уже не будет, – сказал бывший нападающий «Динамо» , ныне выступающий за « ».