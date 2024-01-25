Агент Черных: «Ковальчук, Гусев, Радулов – эталон, на который нужно равняться молодым хоккеистам. Илья отдается игре полностью, это видит «Спартак»

Агент Александр Черных оценил игру Ильи Ковальчука.

– Илья Ковальчук вывел «Спартак» в качестве капитана и провел уверенный матч.

– Ковальчук, Гусев, Радулов – это эталон, на который нужно равняться молодым хоккеистам. Это профессионалы с большой буквы, здесь добавить нечего.

– Видите прогресс в его игре?

– Он работает на команду и выполняет установку тренера. Не только забитый гол является результатом работы.

Прогрессирует игрок или нет – это определяет непосредственно главный тренер. Я вижу, что Ковальчук отдается игре полностью. И команда это видит.

Я общаюсь с хоккеистами, с тем же Максимом Цыплаковым, и он говорит, что получает удовольствие от игры с Ильей, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.