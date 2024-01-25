Агент Черных: «Ковальчук, Гусев, Радулов – эталон, на который нужно равняться молодым хоккеистам. Илья отдается игре полностью, это видит «Спартак»

Теги Спартак Илья Ковальчук Александр Радулов КХЛ Никита Гусев Александр Черных Максим Цыплаков Хоккей

Агент Александр Черных оценил игру Ильи Ковальчука.

– Илья Ковальчук вывел «Спартак» в качестве капитана и провел уверенный матч.

– Ковальчук, Гусев, Радулов – это эталон, на который нужно равняться молодым хоккеистам. Это профессионалы с большой буквы, здесь добавить нечего.

– Видите прогресс в его игре?

– Он работает на команду и выполняет установку тренера. Не только забитый гол является результатом работы.

Прогрессирует игрок или нет – это определяет непосредственно главный тренер. Я вижу, что Ковальчук отдается игре полностью. И команда это видит.

Я общаюсь с хоккеистами, с тем же Максимом Цыплаковым, и он говорит, что получает удовольствие от игры с Ильей, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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