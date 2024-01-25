Мэттьюс разделил с Ковальчуком 9-е место в истории НХЛ по голам (338) в возрасте до 27 лет. До Овечкина – 1 шайба

Теги рейтинги Торонто Вашингтон Марио Лемье Илья Ковальчук Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Яри Курри Мишель Гуле Майк Босси Дэйл Хаверчак Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забил 338-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

26-летний форвард «Торонто» стал автором единственной шайбы в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ).

Теперь на счету Остона Мэттьюса 599 (338+261) очков в 526 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он повторил достижение Ильи Ковальчука (338) и вышел на 9-е место в истории лиги по голам в возрасте до 27 лет.

8-е место занимает Александр Овечкин (339 шайб), 7-е – Яри Курри (354), 6-е – Мишель Гуле (366), 5-е – Дэйл Хаверчак (379). На 4-м месте идет Стив Айзерман (387), на 3-м – Майк Босси (403), на 2-м – Марио Лемье (408). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (573).

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7 комментариев
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Уверенно идёт на 2-е место за всю историю.
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Ответ apostolpavel554
Уверенно идёт на 2-е место за всю историю.
До 2-го Лемье 70 шайб. Точно не обгонит. Гуле максимум обойдет.
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Ответ apostolpavel554
Уверенно идёт на 2-е место за всю историю.
Или на 1-е)))
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Ответ Mefodi
Вся первая семёрка это игроки, родившиеся с 1957 (Босси) по 1965 (Лемьё, Айзерман) гг. Удивительное "совпадение"! Как всё-таки трудно было забивать в халявные 80-е! Тупые коньки, кривые деревянные клюшечки, под ногами мешалась красная линия, отпетые головорезы пытались нанести тяжкий вред здоровью.
Лучшие сезоны Лемье пришлись на 90-е годы.
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Остону 27 лет исполнится только 17 сентября
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