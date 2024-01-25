Мэттьюс разделил с Ковальчуком 9-е место в истории НХЛ по голам (338) в возрасте до 27 лет. До Овечкина – 1 шайба

Остон Мэттьюс забил 338-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

26-летний форвард « » стал автором единственной шайбы в матче с «Виннипегом» (1:0 ОТ).

Теперь на счету 599 (338+261) очков в 526 играх в регулярных чемпионатах .

Он повторил достижение (338) и вышел на 9-е место в истории лиги по голам в возрасте до 27 лет.

8-е место занимает (339 шайб), 7-е – Яри Курри (354), 6-е – Мишель Гуле (366), 5-е – Дэйл Хаверчак (379). На 4-м месте идет Стив Айзерман (387), на 3-м – Майк Босси (403), на 2-м – Марио Лемье (408). Рекордсмен – Уэйн Гретцки (573).