Ротенберг про 7:0: «СКА практически ничего не дал создать «Барысу». Главный показатель – возвращаемся после матча, и нам улыбаются детишки, болельщики. Вместе победим»

Теги СКА КХЛ Барыс Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Барысом».

СКА выиграл со счетом 7:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ребята – молодцы, выполнили установку, здорово сыграли в обороне, самоотверженно. Было много меньшинства – надо улучшать дисциплину.

В меньшинстве ребята пластались, ловили шайбу на себя. Практически ничего не дали создать сопернику.

В атаке сыграли ярко, с огоньком. Сохраняем этот настрой, работаем по нарастающей. Готовимся к следующей игре.

– При таком счете можно спросить только про эстетику. Какой из семи голов вам понравился больше всего?

– Все понравились – каждая шайба дается потом и кровью. То, что мы обсуждали с ребятами, что тренировали – дает результат.

Наша задача улучшать с каждой игрой, с каждой сменой.

Будем только добавлять с каждым матчем. Все молодцы – забросили яркие шайбы. Получили удовольствие от игры – это главное.

Для нас главный показатель – когда возвращаемся после матча, и нам улыбаются детишки, наши болельщики. Всем огромная благодарность. Вместе победим.

– «Барыс» перебросал СКА. Почему так получилось?

– Вопрос, кто дал бросить. Разберем, улучшим. Значит есть над чем работать.

Всегда есть вопрос качества бросков. Нужно не количество, а качество.

Реализация голевых моментов – к ним нужно относится ответственно. Всегда есть что улучшить. Есть ошибки – разберем их и улучшим, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

1 комментарий
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Мдааа , скудный словарный запас у Йозе.
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