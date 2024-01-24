Вратарь СКА Серебряков сделал 3-й шатаут в сезоне. «Барыс» нанес 26 бросков за один период, 44 – за всю игру

Теги СКА КХЛ Барыс Никита Серебряков Хоккей

Никита Серебряков не пропустил ни одной шайбы в матче против «Барыса».

СКА одержал победу со счетом 7:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь питерской команды Никита Серебряков сыграл на ноль в третий раз в нынешнем сезоне, парировав 44 броска со соперника.

Причем «Барысу» удалось нанести 26 бросков в створ ворот за один третий период. В первом периоде команда бросила 5 раз, во втором – 13.

Серебряков провел 31 игру за СКА в текущем сезоне и одержал 20 побед, пропуская в среднем 2,10 шайбы и отражая 93,2% бросков.

8 комментариев
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Ужас, конечно, как играет Барыс, страна с 20 миллионами не может в восьмёрку попасть, стыд да позор ,ну, а вратарь, конечно, красавчик!
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Молодец,Никита!
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у казахов уровень куньлуня,у них походу руки не из того места растут!
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Выращен Ротенбергом, мастерюга.
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что и требовалось доказать, СКА всухую выиграл, и правильно я на них поставил на олимпбет, много, потому как кэф был не особо высок. Стоило того.
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Ответ Рамин Осипов
что и требовалось доказать, СКА всухую выиграл, и правильно я на них поставил на олимпбет, много, потому как кэф был не особо высок. Стоило того.
Роман старается вовсю, завлекает лучших из лучших в стране. И сейчас можно спокойно играть на матчах СКА, они одни из лучших в России. За олимпбет слышу часто, кстати.
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Ответ Рамин Осипов
что и требовалось доказать, СКА всухую выиграл, и правильно я на них поставил на олимпбет, много, потому как кэф был не особо высок. Стоило того.
Серебряков красавец, респект!!! олимпбет топ, точняк
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