Вратарь СКА Серебряков сделал 3-й шатаут в сезоне. «Барыс» нанес 26 бросков за один период, 44 – за всю игру
Никита Серебряков не пропустил ни одной шайбы в матче против «Барыса».
СКА одержал победу со счетом 7:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь питерской команды Никита Серебряков сыграл на ноль в третий раз в нынешнем сезоне, парировав 44 броска со соперника.
Причем «Барысу» удалось нанести 26 бросков в створ ворот за один третий период. В первом периоде команда бросила 5 раз, во втором – 13.
Серебряков провел 31 игру за СКА в текущем сезоне и одержал 20 побед, пропуская в среднем 2,10 шайбы и отражая 93,2% бросков.