Грицюк набрал 5 очков в матче против «Барыса». Форвард СКА с очками в 9 играх из 10 в январе. У него 32 балла в 37 матчах сезона КХЛ

Арсений Грицюк набрал пять очков в матче КХЛ.

победил « » (7:0) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий петербуржцев забросил шайбу и сделал четыре результативных передачи в этом матче при игровом времени 13 минут и 59 секунд.

В январе форвард набрал очки в 9 матчах из 10. На этом промежутке результативными действиями он не отметился в матче против минского «Динамо» (1:2 ОТ).

В общей сложности Грицюк набрал 32 (16+16) балла в 37 матчах регулярного чемпионата.