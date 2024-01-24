Грицюк набрал 5 очков в матче против «Барыса». Форвард СКА с очками в 9 играх из 10 в январе. У него 32 балла в 37 матчах сезона КХЛ

Теги СКА видео КХЛ Барыс Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк набрал пять очков в матче КХЛ.

СКА победил «Барыс» (7:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий петербуржцев Арсений Грицюк забросил шайбу и сделал четыре результативных передачи в этом матче при игровом времени 13 минут и 59 секунд.

В январе форвард набрал очки в 9 матчах из 10. На этом промежутке результативными действиями он не отметился в матче против минского «Динамо» (1:2 ОТ).

В общей сложности Грицюк набрал 32 (16+16) балла в 37 матчах регулярного чемпионата.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Но ведь эксперты в комментариях утверждали, что Грицюк пропадет в СКА))) Загнобят мальчика)))
Опять получается знатоки сели в лужу))))
+8
-6
+2
у него 19 очков из 32 с аутсайдерами, задумайтесь
+5
-3
+2
Грицюк ультанул, конечно.
+1
0
+1
Ответ -ALF-
Но ведь эксперты в комментариях утверждали, что Грицюк пропадет в СКА))) Загнобят мальчика))) Опять получается знатоки сели в лужу))))
Не судите по 1-й игре, парень талантливый бесспорно, но не жалко, пусть у вас и поигрывает, иногда.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий