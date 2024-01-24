Грицюк набрал 5 очков в матче против «Барыса». Форвард СКА с очками в 9 играх из 10 в январе. У него 32 балла в 37 матчах сезона КХЛ
Арсений Грицюк набрал пять очков в матче КХЛ.
СКА победил «Барыс» (7:0) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий петербуржцев Арсений Грицюк забросил шайбу и сделал четыре результативных передачи в этом матче при игровом времени 13 минут и 59 секунд.
В январе форвард набрал очки в 9 матчах из 10. На этом промежутке результативными действиями он не отметился в матче против минского «Динамо» (1:2 ОТ).
В общей сложности Грицюк набрал 32 (16+16) балла в 37 матчах регулярного чемпионата.
Опять получается знатоки сели в лужу))))