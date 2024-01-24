«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. У «Шаркс» 30 очков в 48 играх, у «Чикаго» – 30 в 47
«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.
«Шаркс» обыграли «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом после двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:2.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Томаш Гертл.
Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 30 очков в 48 играх. Она занимает последнее место в общей таблице НХЛ, уступая «Чикаго» (30 очков в 47 играх) по числу побед без буллитов.
На 30-м месте в лиге идет «Анахайм» с 33 очками в 47 играх.
Так что ждём в Хокс!!!