«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. У «Шаркс» 30 очков в 48 играх, у «Чикаго» – 30 в 47

«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.

«Шаркс» обыграли « » (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом после двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:2.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Томаш Гертл.

Команда под руководством набрала 30 очков в 48 играх. Она занимает последнее место в общей таблице , уступая « » (30 очков в 47 играх) по числу побед без буллитов.

На 30-м месте в лиге идет « » с 33 очками в 47 играх.