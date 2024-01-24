«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд. У «Шаркс» 30 очков в 48 играх, у «Чикаго» – 30 в 47

Теги Рейнджерс Чикаго Анахайм Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Томаш Гертл Хоккей

«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл 3 матча подряд.

«Шаркс» обыграли «Рейнджерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом после двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:2.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард Томаш Гертл. 

Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 30 очков в 48 играх. Она занимает последнее место в общей таблице НХЛ, уступая «Чикаго» (30 очков в 47 играх) по числу побед без буллитов. 

На 30-м месте в лиге идет «Анахайм» с 33 очками в 47 играх. 

6 комментариев
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Акулы вперёд!!!💪💪💪
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как они копов кэмбекнули круто было
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Ответ TOEWS
Акулы вперёд!!!💪💪💪
Хитрый какой,пик повыше для Чикаго захотели)
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Кутюр вернулся можно выигрывать.Копам 0:2 проигрывали в третьем периоде.
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Чикаго забирает Селебрини и да здравствует новая франшиза))
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Ответ фк кабинет
Хитрый какой,пик повыше для Чикаго захотели)
Селебрини официально является Величайшим фанатом Величайшего Джонни Тэйвза с пелёнок!!
Так что ждём в Хокс!!!
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