Воронков забросил 10-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. У него 23 очка в 40 играх

Теги Коламбус Эдмонтон НХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков забросил 10-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ.

Форвард «Коламбуса» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (1:4). 

На счету 23-летнего россиянина стало 23 (10+13) очка в 40 играх в текущем сезоне.

Он занимает 4-е место по голам среди новичков, уступая Коннору Бедарду («Чикаго», 15), Марко Росси («Миннесота», 13) и своему партнеру Адаму Фантилли (11). 

Сегодня Воронков (12:39, 2:43 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

2 комментария
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Воронков идет сильно выше ожиданий. Вообще, возможен вариант как в дебютном сезоне МакДи, когда он уверенно шел за Колдером, но получил травму и награду взял 24-летний на тот момент Панарин - в этом году в связи с вылетом Бедарда ситуация схожая. Шансы невелики, но они есть.
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Воронков - Русский Марио Лемье!
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