Воронков забросил 10-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. У него 23 очка в 40 играх

Дмитрий Воронков забросил 10-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ.

Форвард « » стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:4).

На счету 23-летнего россиянина стало 23 (10+13) очка в 40 играх в текущем сезоне.

Он занимает 4-е место по голам среди новичков, уступая Коннору Бедарду («Чикаго», 15), Марко Росси («Миннесота», 13) и своему партнеру Адаму Фантилли (11).

Сегодня Воронков (12:39, 2:43 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.