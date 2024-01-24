Воронков забросил 10-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. У него 23 очка в 40 играх
Дмитрий Воронков забросил 10-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ.
Форвард «Коламбуса» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (1:4).
На счету 23-летнего россиянина стало 23 (10+13) очка в 40 играх в текущем сезоне.
Он занимает 4-е место по голам среди новичков, уступая Коннору Бедарду («Чикаго», 15), Марко Росси («Миннесота», 13) и своему партнеру Адаму Фантилли (11).
Сегодня Воронков (12:39, 2:43 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.