Кудашов про 3:6 от «Спартака»: «Половина, если не вся команда, осталась в раздевалке, не пришла на игру. На носу плей-офф, а у «Динамо» не все готово»

Теги Спартак Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Спартака».

«Динамо» уступило со счетом со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Шесть шайб команда пропустила в первых двух периодах.

– С самого начала мы начали уступать в движении и единоборствах. Вследствие этого соперник завладел хорошим преимуществом и забил голы.

Комментировать здесь особо нечего. Нас не настолько переиграли, чтобы на табло был такой счет. Тем не менее – что есть, то есть.

– Задача на третий период была выполнена?

– Да, мы выиграли последний отрезок. Ставилась задача забрать период и сыграть как надо.

– Многие болельщики в таких матчах начинают требовать яркие силовые приемы и драки. Вам, как тренеру, это нужно со стороны команды?

– Переламывать игру всегда нужно – когда-то и за счет драки. Мы работаем над этим компонентом, постоянно ведем разговоры с командой.

Разные игроки должны выполнять разные функции на льду. Драка – один из инструментов, который меняет ход игры.

В этом плане я тоже не особо доволен – мы не смогли переломить игру с «Нефтехимиком». На носу уже плей-офф, а у нас не все готово.

– Ваша первая заброшенная шайба могла остудить пыл динамовцев?

– Мы долго можем рассуждать на эту тему – что есть, то есть.

Половина, если не вся команда, осталась в раздевалке. Другими словами – не пришла на игру.

Если подвести итог, то дерби так не играется, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

9 комментариев
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Ответ Вольфсбург
Да действительно вышли налегке, с настроем, сейчас мы раскатаем Спартак и догоним Локомотив. Надо было всем Динамовским болельщикам после второго периода встать и уйти со стадиона. Я так и сделал. Кудашёв правильно говорит, что так дерби не играется, интересно что он им говорит до игры. Отдельно отмечу шедеврально пропущенную шестую шайбу имени Коновалова. А так хваленые Римашевский и Чернышёв играют только на свободных зонах, под напором защитников у них ничего не получается, это я сравниваю с 18-летним Овечкиным. У Спартака легко удается догонять Динамо когда проигрывают, у Динамо так не получится. Есть план А, плана Б нет и не будет(((
1-2 место на Западе может быть опаснее чем 3-4 учитывая затаившийся в глубинах таблицы ЦСКА
+3
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+3
Чудак ты Леша.
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Да действительно вышли налегке, с настроем, сейчас мы раскатаем Спартак и догоним Локомотив. Надо было всем Динамовским болельщикам после второго периода встать и уйти со стадиона. Я так и сделал. Кудашёв правильно говорит, что так дерби не играется, интересно что он им говорит до игры. Отдельно отмечу шедеврально пропущенную шестую шайбу имени Коновалова. А так хваленые Римашевский и Чернышёв играют только на свободных зонах, под напором защитников у них ничего не получается, это я сравниваю с 18-летним Овечкиным. У Спартака легко удается догонять Динамо когда проигрывают, у Динамо так не получится. Есть план А, плана Б нет и не будет(((
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Специально для Милославского: «Бумеранг никто не отменял! Не рой яму другому и будет тебе счастье!»
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У меня возникло ощущение, что команда физически не готова, может в следствии болезней игроков. И поэтому провалилась, и не смогла вернуться в игру.
В любом случае это недоработка ТШ (не снимая вину с игроков), так безвольно и аморфно играть с кучей нелепых ошибок и брака Динамо Москва не должно никогда.
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Ответ Machine Head
Дерби так не играется - главная и ключевая фраза . А то , что команда осталась в раздевалке и не готова к ПО, то здесь вопросы к тренерскому штабу . Спартак был быстрее с самого начала матча . Вратарская линия не внушает доверия даже с учетом удачной игры Моторыгина в нескольких матчах . Нет у нас Еремеева и Еременко . Если накрывают ведущее звено , то взять игру на себя уже некому. Молодежь на роль лидеров не готова.
Привет Костя, правильно пишешь, вышли как фраера, первые три шайбы 100 процентов ошибки игроков, тащат команду игроков 7-8, остальные статисты, молодеж слабовато, а уж про вратарскую линию и говорить не чего. Но говорить, что команда не готова к ПО, я бы не стал, чем Спартак, СКА, Торпедо, ЦСКА лучше Динамо? Выделяется разве, что Локо, вот в субботу посмотрим, какие выводы будут сделаны.
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Ответ Rio de Janeiro
1-2 место на Западе может быть опаснее чем 3-4 учитывая затаившийся в глубинах таблицы ЦСКА
Первая команда не попадет на ЦСКА, а вот 2-3 может.
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