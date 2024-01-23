Кудашов про 3:6 от «Спартака»: «Половина, если не вся команда, осталась в раздевалке, не пришла на игру. На носу плей-офф, а у «Динамо» не все готово»

Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Спартака».

«Динамо» уступило со счетом со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата . Шесть шайб команда пропустила в первых двух периодах.

– С самого начала мы начали уступать в движении и единоборствах. Вследствие этого соперник завладел хорошим преимуществом и забил голы.

Комментировать здесь особо нечего. Нас не настолько переиграли, чтобы на табло был такой счет. Тем не менее – что есть, то есть.

– Задача на третий период была выполнена?

– Да, мы выиграли последний отрезок. Ставилась задача забрать период и сыграть как надо.

– Многие болельщики в таких матчах начинают требовать яркие силовые приемы и драки. Вам, как тренеру, это нужно со стороны команды?

– Переламывать игру всегда нужно – когда-то и за счет драки. Мы работаем над этим компонентом, постоянно ведем разговоры с командой.

Разные игроки должны выполнять разные функции на льду. Драка – один из инструментов, который меняет ход игры.

В этом плане я тоже не особо доволен – мы не смогли переломить игру с «Нефтехимиком». На носу уже плей-офф, а у нас не все готово.

– Ваша первая заброшенная шайба могла остудить пыл динамовцев?

– Мы долго можем рассуждать на эту тему – что есть, то есть.

Половина, если не вся команда, осталась в раздевалке. Другими словами – не пришла на игру.

Если подвести итог, то дерби так не играется, – сказал главный тренер « » .