Кудашов про 3:6 от «Спартака»: «Половина, если не вся команда, осталась в раздевалке, не пришла на игру. На носу плей-офф, а у «Динамо» не все готово»
Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Спартака».
«Динамо» уступило со счетом со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Шесть шайб команда пропустила в первых двух периодах.
– С самого начала мы начали уступать в движении и единоборствах. Вследствие этого соперник завладел хорошим преимуществом и забил голы.
Комментировать здесь особо нечего. Нас не настолько переиграли, чтобы на табло был такой счет. Тем не менее – что есть, то есть.
– Задача на третий период была выполнена?
– Да, мы выиграли последний отрезок. Ставилась задача забрать период и сыграть как надо.
– Многие болельщики в таких матчах начинают требовать яркие силовые приемы и драки. Вам, как тренеру, это нужно со стороны команды?
– Переламывать игру всегда нужно – когда-то и за счет драки. Мы работаем над этим компонентом, постоянно ведем разговоры с командой.
Разные игроки должны выполнять разные функции на льду. Драка – один из инструментов, который меняет ход игры.
В этом плане я тоже не особо доволен – мы не смогли переломить игру с «Нефтехимиком». На носу уже плей-офф, а у нас не все готово.
– Ваша первая заброшенная шайба могла остудить пыл динамовцев?
– Мы долго можем рассуждать на эту тему – что есть, то есть.
Половина, если не вся команда, осталась в раздевалке. Другими словами – не пришла на игру.
Если подвести итог, то дерби так не играется, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
В любом случае это недоработка ТШ (не снимая вину с игроков), так безвольно и аморфно играть с кучей нелепых ошибок и брака Динамо Москва не должно никогда.